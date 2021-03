Calida refroidi par la pandémie en 2020, mise sur des acquisitions

Zurich (awp) - Le groupe textile Calida a subi l'impact de la pandémie de coronavirus l'année dernière, avec les fermetures de magasins et les restrictions de mouvement. Le groupe lucernois a cependant poussé le feu sur le canal de distribution numérique et veut continuer à se développer dans ce domaine, tout comme dans la lingerie via notamment des acquisitions. Les actionnaires profiteront eux d'un dividende extraordinaire.

"Nos marques fortes et notre clientèle fidèle que nous avons pu approvisionner en tout temps nous ont permis de gagner de nouvelles parts de marché en 2020. L'activité en ligne développée au fur et à mesure est de plus en plus payante et a amorti la baisse du chiffre d'affaires induite par la pandémie", a expliqué le directeur général sortant Reiner Pichler.

L'étiquette durabilité des produits a aussi joué un rôle important pour se démarquer de la concurrence, a affirmé le patron lors de la téléconférence bilan.

Les ventes nettes du propriétaire des marques de sous-vêtements Calida et Aubade ont reculé de 10,6%, ou de 7,6% hors effet de change, à 332,7 millions de francs suisses l'année dernière, a précisé vendredi le groupe de Sursee dans un communiqué.

Les recettes sur internet ont cependant sauvé la mise, bondissant de 56%. Le canal du e-commerce représente désormais 21,7% du chiffre d'affaires total du groupe et occupe 185 salariés.

Les ventes de la marque de sport de montagne Millet ont périclité de 23,6%, celles de Calida de 3,5% et Aubade de 8,4%. Seul le fabricant de mobilier de jardin Lafuma Mobilier a tiré son épingle du jeu avec une hausse de 3,7% du chiffre d'affaires.

Côté rentabilité, le résultat d'exploitation (Ebit) ajusté des activités poursuivies a chuté de 43,9% à 13,2 millions de francs suisses, la marge opérationnelle reculant de 2,3 points à 4,0%. Le bénéfice net a quant à lui chuté de 64,9% à 5,9 millions. Calida avait vendu l'année dernière ses marques Oxbow et Eider.

A l'affût d'acquisitions

Malgré des résultats en baisse, Calida conserve son dividende à 80 centimes par action et va verser un dividende additionnel du même montant, au titre de dividende décalé de 2019.

L'exercice 2021 devrait aussi être difficile et les conséquences de la pandémie resteront perceptibles sur la marche des affaires, avertit Calida. Nonobstant ces obstacles, le groupe compte continuer à développer la vente en ligne et ses activités de base à savoir la lingerie et les sous-vêtements, de manière organique mais également via des acquisitions.

Sans entrer dans les détails, M. Pichler a indiqué que des jeunes pousses étaient dans le viseur du lucernois.

Le nouveau patron Timo Schmidt-Eisenhart va reprendre le 12 avril les rênes de la société des mains de l'actuel directeur général Reiner Pichler.

Saluant la copie rendue, qui s'est avérée supérieure à ses attentes, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) met en exergue que le solide bilan de Calida permettra de réaliser d'importantes acquisitions.

Les investisseurs semblaient être satisfaits des nouvelles du jour. L'action s'enrobait de 2,1% à 32,7 francs suisses, à contre-courant du SPI en baisse de 0,9%.

