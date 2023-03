Calida soigne sa rentabilité et ses actionnaires

Zurich (awp) - Le fabricant de lingerie Calida a bouclé 2022 sur des résultats en hausse. Fort d'une rentabilité supérieure aux attentes du marché, le groupe basé à Sursee proposera à ses actionnaires un dividende agrémenté de 15% au titre de l'exercice écoulé.

Le chiffre d'affaires réalisé pendant l'année sous revue est ressorti à 323,9 millions de francs suisses, en hausse de 14,4%. Exprimée en termes organiques, la croissance s'est établie à 7,7%. La part des ventes en ligne s'est étoffée de 80 points de base (pb) à 27,7%, a précisé Calida vendredi dans un communiqué.

Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) a bondi de 14,0% à 27,7 millions de francs suisses, pour une marge afférente de 8,6%, soit 50 pb de mieux qu'en 2021. Le résultat net consolidé a décollé de près de moitié (+43,4%) à 21,8 millions.

Forte de cette performance, la holding lucernoise proposera à ses actionnaires lors de l'assemblée générale du 19 avril le versement d'un dividende de 1,15 franc par action pour 2022, contre 1,00 franc un an plus tôt.

Les chiffres dévoilés par Calida sont supérieurs aux prévisions des analystes sollicités par l'agence AWP, la marge Ebit et le relèvement du dividende surpassant même les projections les plus optimistes.

Pour la suite des opérations, la direction s'estime "bien armée pour poursuivre sa stratégie de croissance avec succès", malgré les incertitudes économiques et géopolitiques, qui se traduisent notamment par la perte de pouvoir d'achat et l'érosion du moral de consommation.

L'entreprise vise pour l'année en cours une croissance organique comprise entre 4 et 6%, conformément à sa feuille de route stratégique "Accelerate 2026".

En position de force pour 2023

En conférence de presse, le directeur général Timo Schmidt-Eisenhart a déclaré que l'année écoulée avait été la plus difficile de l'histoire de l'entreprise en ce qui concerne l'environnement de marché, en référence à l'inflation, qui a particulièrement pesé sur la marche des affaires en Europe.

Cela n'a pas empêché les deux marques emblématiques du groupe - Calida et Aubade - de connaître une croissance organique record. "Nous sommes en position de force pour 2023", a clamé le dirigeant, conscient toutefois que l'année s'annonce compliquée, en raison notamment de l'intégration des marques Erlich et Cosabella, acquises au printemps dernier.

A partir de juillet, l'entreprise envisagera de nouvelles acquisitions et vise à plus long terme une expansion en direction de l'Asie. Pour le moment, les efforts de croissance se concentreront sur les Etats-Unis et les ventes en ligne.

Calida est toujours à la recherche d'un successeur à Sacha Gerber. Le directeur financier sortant a précisé que l'assemblée générale du 19 avril sera son dernier jour au service de l'entreprise, après quoi il rejoindra le transformateur de produits laitiers Emmi.

Dans un commentaire, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) a salué la performance du groupe, d'autant plus remarquable si l'on tient compte d'un contexte de marché particulièrement défavorable. Selon Vontobel, l'entreprise est en bonne voie pour réaliser ses objectifs stratégiques, qui prévoient notamment une meilleure rentabilité et des dividendes encore plus juteux.

Les investisseurs ne s'y sont pas trompés et ont plébiscité le titre Calida. La nominative a bouclé la séance en hausse de 3,1% à 46,85 francs suisses, dans un indice SPI en hausse de 0,29%.

