Calida veut se désengager du français Millet Mountain Group

Zurich (awp) - Calida envisage la cession du français Millet Mountain Group qui exploite les marques Millet et Lafuma, spécialisées dans les vêtements et équipements de montagne et de randonnée. Le groupe lucernois poursuit ainsi son recentrage stratégique sur la lingerie et les sous-vêtements.

L'objectif consiste à détenir un "portefeuille de marques plus pointu", affirme mardi Calida. Dans le cadre de cette stratégie, l'entreprise basée à Sursee avait déjà cédé les marques de vêtements Oxbow (surf) et Eider (ski).

La division Millet Mountain Group a généré en 2020 un chiffre d'affaires de 78,2 millions d'euros (79,8 millions de francs suisses au cours actuel), sur des recettes totales de 332,7 millions de francs suisses pour Calida.

Le produit de la vente sera affecté au renforcement des activités constituant le coeur de métier, soit des investissements des marques existantes - principalement Aubade et Calida - ou des rachats afin d'alimenter la croissance. Calida souhaite également renforcer le canal en ligne.

"Les marques Calida, Aubade et Lafuma Mobilier, bien positionnées et très rentables, forment un fondement particulièrement solide pour l'expansion continue de notre groupe", indique le directeur général Timo Schmidt-Eisenhart, cité dans le communiqué.

