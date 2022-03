CALIDA Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Sursee (Suisse), le 4 mars 2022

Comptes annuels 2021:

CALIDA GROUP enregistre un bénéfice record de CHF 24.3 millions - croissance à deux chiffres de toutes les marques et de l'activité en ligne

Augmentation significative du chiffre d'affaires de 19.2% à CHF 298 millions - hausse du chiffre d'affaires à deux chiffres pour toutes les marques

Accroissement du chiffre d'affaires en ligne de 26.7% grâce au développement constant du commerce électronique - part du commerce en ligne dans le chiffre d'affaires de 27%

Augmentation significative du bénéfice d'exploitation de 43% à CHF 24.3 millions

Assise financière extrêmement solide avec un free cashflow en hausse d'environ 21% et un ratio de fonds propres élevé de 58.6%

Politique de dividendes attrayante avec une augmentation de 25% du dividende ordinaire de 1.00 CHF par action

Les premières étapes de la mise en ?uvre de la stratégie ACCELERATE 2026 ont été atteintes - acquisition de erlich textil et vente de MILLET MOUNTAIN GROUP



«Le résultat 2021 représente le plus grand succès dans l'histoire de notre société. Malgré les restrictions dues à la pandémie, toutes les marques ont clôturé l'exercice sur une progression du chiffre d'affaires à deux chiffres et un résultat nettement supérieur aux résultats d'avant la pandémie. Le développement constant de notre commerce en ligne et la production near shore durable, qui a permis la couverture constante des besoins de la clientèle, ont une nouvelle fois été payants. L'évolution très positive des affaires de notre groupe pendant la pandémie est essentiellement le fait d'une clientèle loyale. Grâce à notre portefeuille de marques attrayant et à une assise financière extrêmement solide, nous bénéficions d'un contexte prometteur pour la croissance future de CALIDA GROUP», a expliqué Timo Schmidt-Eisenhart, CEO de CALIDA GROUP, à propos des comptes annuels 2021.

Mise en ?uvre de la stratégie de croissance ACCELERATE - transformation du portefeuille poursuit sa progression

La stratégie ACCELERATE 2026 présentée lors de la journée dédiée aux investisseurs en novembre 2021 inclut quatre initiatives stratégiques visant à accélérer la croissance future: l'accroissement significatif des investissements dans les marques de base, l'augmentation de la part des canaux de distribution contrôlés ainsi que de la part numérique du chiffre d'affaires, l'accroissement de la part de marché grâce aux rachats de marques de croissance dans le secteur des sous-vêtements et de la lingerie ainsi que la poursuite du développement du modèle de plateforme afin de tirer efficacement parti des synergies entre les marques.

Les premières mesures requises pour la focalisation sur le segment de base des sous-vêtements et de la lingerie ont déjà été introduites durant l'exercice sous revue. Une convention contraignante a été signée pour la vente de MILLET MOUNTAIN GROUP avec le petit-fils du fondateur de MILLET conjointement avec Inspiring Sport Capital. L'activité de MILLET MOUNTAIN GROUP revient ainsi dans le giron de la famille du fondateur. La conclusion de la transaction est attendue au deuxième trimestre 2022. Le produit sera notamment consacré à des acquisitions dans le segment des sous-vêtements et de la lingerie.

Le segment de base des sous-vêtements a encore été renforcé par le rachat de la marche de lingerie durable allemande erlich textil. L'expérience dans le développement de marques ainsi que les plateformes de CALIDA GROUP doivent être utilisées de manière ciblée pour la prochaine phase de croissance de erlich textil. Ces prochaines années, erlich textil doit ainsi devenir l'une des marques leader du secteur des textiles durables en Allemagne, Autriche et Suisse.

Hausse significative du chiffre d'affaires de 20% à près de CHF 300 millions - amélioration de la marge EBIT à 8.1%

Avec les secteurs maintenus, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 298 millions, soit une progression corrigée des effets de change de 19.2%. Toutes les marques ont enregistré une croissance à deux chiffres: CALIDA a contribué avec un chiffre d'affaires de CHF 152.7 millions, en hausse de 12.8%, suivi de AUBADE avec CHF 72.2 millions (+28.8%) et LAFUMA MOBILIER avec CHF 58.8 millions (+27%). Les chiffres d'affaires réalisés avant la pandémie ont également été dépassés par les marques.

La croissance du chiffre d'affaires dans le commerce en ligne était de pas moins de 26.7%, grâce au développement constant du commerce électronique du groupe. Toutes marques confondues, le groupe a ainsi déjà généré en ligne un montant substantiel de CHF 80.2 millions, soit 27% du chiffre d'affaires global. La croissance continue de l'activité en ligne démontre une nouvelle fois le potentiel d'avenir des canaux de distribution numériques pour CALIDA GROUP. Dans ce domaine, CALIDA GROUP progresse plus vite que le marché depuis des années et a ainsi pu conquérir des parts de marché dans toutes les catégories.

Globalement, CALIDA GROUP a généré en 2021 un bénéfice d'exploitation corrigé de CHF 24.3 millions, soit une progression d'environ 43% par rapport au résultat de l'exercice précédent. La marge EBIT de 8.1% est légèrement supérieure à l'objectif communiqué pour 2021 et supérieure au niveau de l'exercice précédent de 6.8%. La principale contribution au bénéfice opérationnel a une nouvelle fois été apportée par CALIDA avec CHF 47.5 millions (+34.6%). AUBADE et LAFUMA MOBILIER ont également amélioré nettement leur rentabilité avec CHF 21.9 millions (+47.6%) et CHF 18.4 millions (+37.3%).

Le free cashflow a progressé d'environ 21% à CHF 25.6 millions et le ratio de fonds propres ressort à un niveau élevé de 58.6% (hors IFRS 16; exercice précédent: 63.8%). L'assise financière de CALIDA GROUP est toujours extrêmement solide et offre la marge de man?uvre stratégique nécessaire pour atteindre les objectifs 2026 ambitieux. Une liquidité nette de CHF 46.6 millions complète cette excellente situation et offre une latitude suffisante pour la mise en ?uvre de la stratégie ACCELERATE, y compris de nouvelles acquisitions.

Nouvelle politique de dividendes attrayante

La nouvelle politique de dividendes s'applique pour la première fois en 2021. Dorénavant, au moins 50% du free cashflow normalisé (2021: CHF 15.6 millions) seront distribués aux actionnaires et le versement sera progressivement accru au fil des ans. Cette politique de dividendes favorable aux actionnaires souligne la stabilité financière actuelle ainsi que l'appréciation positive de l'évolution future des affaires du groupe. Dans ce contexte, le conseil d'administration propose à l'assemblée générale du 14 avril 2022 le versement d'un dividende ordinaire de 1,00 CHF par action, en hausse de 25%.

Orientation accrue sur le développement durable grâce à l'acquisition et reporting ESG

Avec l'acquisition de la marque de sous-vêtements durable erlich textil, CALIDA GROUP renforce aussi bien son segment de base des sous-vêtements que son adhésion au développement durable et au commerce en ligne. Plus que toute autre, cette start-up ayant son siège à Cologne incarne la loyauté, la durabilité et un environnement de travail positif et utilise exclusivement des matières premières biologiques et renouvelables. CALIDA GROUP s'est engagée à adhérer à l'UN Global Compact d'ici 2023, à introduire la Global Reporting Initiative comme système de reporting uniforme, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, à étendre l'économie circulaire dans sa gamme de produits et à conserver les normes ESG rigoureuses pour toutes les marques.

Perspectives 2022: le modèle d'affaires et la stratégie de croissance comme situation de départ prometteuse

CALIDA GROUP est confiante dans l'avenir, compte tenu des signes visibles d'un retour à la normalité ainsi que du modèle d'affaires omnicanal, qui s'est montré extrêmement solide et performant aux cours des deux dernières années exceptionnelles. Si l'on ajoute à cela une stratégie de croissance claire visant à mettre en ?uvre des objectifs ambitieux d'ici 2026, le groupe bénéficie d'un contexte prometteur qui doit être systématiquement mis à profit dans l'intérêt du personnel, de la clientèle et de l'actionnariat. C'est la raison pour laquelle les objectifs de croissance organique de 4-6% communiqués lors du Capital Markets Day sont confirmés pour 2022.

Key Figures CALIDA GROUP valeurs monétaires en MCHF (IFRS) 2021 2020 ± ± % ± %3 Chiffre d'affaires net 1 298.4 248.9 49.5 + 19.9% + 19.2% CALIDA 152.7 135.1 17.6 + 13.0% + 12.8% AUBADE 72.2 55.5 16.7 + 30.1% + 28.8% LAFUMA MOBILIER 58.8 45.9 12.9 + 28.1% + 27.0% EBITDA ajusté 1, 2 31.7 21.0 10.7 + 51.0% Marge EBITDA ajusté (%) 10.6% 8.4% Résultat d'exploitation ajusté (EBIT) 1, 2 24.3 16.9 7.3 + 43.2% Marge opérationnelle ajusté (%) 8.1% 6.8% Résultat consolidé 1 15.2 9.7 5.5 + 56.7% Free Cash Flow 2 25.6 21.2 4.4 + 20.8% Free Cash Flow normalisé 2 15.6 13.9 1.7 + 12.2% Liquidité nette 46.6 45.3 1.3 + 2.9% Ratio de fonds propres (%) ajusté 2 58.6% 63.8% Effectifs 1 2'407 2'344 63 + 2.7% 1 des activités poursuivies 2 selon la définition des mesures alternatives de performance voir rapport annuel à partir de la page 17 3 a taux de change constants

CALIDA GROUP est une entreprise internationale de sous-vêtements haut de gamme ayant son siège principal en Suisse. Il comprend les marques CALIDA, AUBADE et erlich textil dans le segment des sous-vêtements et de la lingerie, ainsi que LAFUMA MOBILIER dans le segment du mobilier d'extérieur. CALIDA GROUP est synonyme de produits de grande qualité qui enthousiasment la clientèle jour après jour. En 2021, le Groupe, qui emploie environ 2400 collaborateurs, a réalisé un chiffre d'affaires de plus de CHF 298 millions. Les actions nominatives de Calida Holding AG (CALN) sont négociées à la bourse SIX Swiss Exchange SA.