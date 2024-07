Communiqué de presse de CALIDA GROUP

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Sursee (Suisse), le 25 juillet 2024



Optimisation structurelle du groupe grâce à un remaniement organisationnel et personnel - la réorientation stratégique progresse

Baisse du chiffre d'affaires corrigé des effets de change de 8.8% à CHF 111.3 millions - évolution réjouissante des marques CALIDA et AUBADE malgré le moral en berne parmi les consommateurs

Évolution positive du Working Capital et du cash-flow disponible

Bénéfice d'exploitation corrigé des secteurs d'activité poursuivis à CHF 0.5 million - perte corrigée pour l'entreprise de CHF 0.5 million



«Cette année, nous avons poursuivi la réorientation stratégique décidée par le conseil d'administration l'année dernière, qui met l'accent sur l'excellence opérationnelle et, dans ce sillage, sur des processus ciblés plus simples. L'optimisation structurelle et le renforcement personnel de notre groupe progressent conformément aux prévisions. Avec la vente récente de LAFUMA MOBILIER, nous continuons de positionner davantage CALIDA GROUP dans le secteur textile. Bien établies à l'international, nos marques CALIDA, AUBADE et COSABELLA offrent un potentiel de croissance attrayant. Sous son nouveau visage, CALIDA GROUP ne cesse de gagner en importance, réunissant désormais tous les atouts pour retrouver la voie du succès», commente Felix Sulzberger, président exécutif du conseil d'administration de CALIDA GROUP, à propos des comptes semestriels 2024.



Optimisations structurelles et renforcements personnels

La fermeture de la plateforme en ligne ONMYSKIN s'est achevée au premier trimestre et l'intégration de l'ancienne filiale Reich Online dans la structure de CALIDA s'est poursuivie. L'activité de commerce électronique du groupe a ainsi été renforcée.



En complément, de nouvelles nominations ont contribué à l'optimisation structurelle de CALIDA GROUP. Irem Aydin, auparavant Director Operations à la direction de CALIDA SA et désormais directrice générale, assure notamment le pilotage de la marque CALIDA depuis le 1er juillet 2024. Dans sa nouvelle fonction, elle s'efforcera de développer davantage encore la position solide de cette marque de tradition sur le marché. En parallèle, Stéphanie Sauvage, qui était par le passé Head of Collection & R&D chez AUBADE, a pris les commandes de la marque COSABELLA en qualité de directrice générale. Sous son impulsion, COSABELLA devrait mettre à profit le potentiel existant pour devenir une marque de lingerie rentable, attrayante et compétitive sur le marché américain.



Focalisation sur l'activité textile

La cession de LAFUMA MOBILIER à Peugeot Frères Industrie, annoncée le 12 juillet 2024, permettra à CALIDA GROUP de se concentrer sur l'activité de base des sous-vêtements et de la lingerie. La transaction devrait être conclue d'ici à la fin de ce trimestre. Au premier semestre 2024, LAFUMA MOBILIER a généré un chiffre d'affaires d'EUR 30.8 millions, ce qui représente une baisse corrigée des effets de change de 18.2%. Du fait du projet de cession, la marque LAFUMA MOBILIER est classée par les secteurs d'activité abandonnés dans les comptes semestriels 2024.



Le moral en berne parmi les consommateurs pèse sur l'évolution du chiffre d'affaires - résultat très réjouissant de CALIDA et AUBADE

L'activité opérationnelle de CALIDA GROUP au premier semestre 2024 a été marquée par une demande extrêmement faible parmi les consommateurs. La demande supérieure à la moyenne pendant la pandémie de coronavirus, suivie d'une saturation des marchés, a fait s'accumuler d'abondants stocks de marchandises chez les fabricants et les commerçants, qui doivent à présent être écoulés. Il en résulte une pression intense sur les prix sur les marchés de distribution, alors que dans le même temps, les coûts de fabrication augmentent. De surcroît, l'inflation a érodé le pouvoir d'achat des particuliers et, par conséquent, la clientèle de passage a sensiblement diminué dans les boutiques.



Aussi bien CALIDA qu'AUBADE peuvent se targuer d'un maintien réjouissant dans cette conjoncture difficile. Après correction des effets de change, CALIDA a ainsi contribué au chiffre d'affaires du groupe avec un chiffre d'affaires de CHF 69.9 millions (-3.6%), et AUBADE avec un chiffre d'affaires d'EUR 33.6 millions (-3.9%). Ces marques ont donc enregistré d'excellents résultats par rapport au premier semestre 2023. Tout porte à croire que CALIDA pourra maintenir sa position solide sur le marché durant le second semestre, qui est toujours nettement plus vigoureux pour la marque. Étant donné que la timidité de la consommation frappe particulièrement le marché français, le chiffre d'affaires d'AUBADE au second semestre restera sans doute légèrement inférieur à l'année dernière.



Une fois encore, la marque de lingerie américaine COSABELLA, acquise en 2022, a soulevé d'importants défis. Son remaniement opérationnel, structurel et stratégique a suivi son cours durant le semestre écoulé, donnant lieu à une baisse du chiffre d'affaires de 18.6%, à USD 10.3 millions, conformément aux attentes. Cette réorientation mobilisera encore des ressources en termes de finances et de personnel au niveau du groupe pendant quelque temps. Le contrat transitoire avec les vendeurs de COSABELLA expire en mai 2025, soit trois ans après la reprise. CALIDA GROUP obtiendra alors les droits sur la marque en dehors des États-Unis et le libre accès au développement des produits et à la chaîne d'approvisionnement. Il pourra donc desservir les marchés internationaux à partir du printemps 2025.



Dans les secteurs d'activité poursuivis, CALIDA GROUP a réalisé au premier semestre 2024 un chiffre d'affaires corrigé des effets de change en recul de 8.8% (-5.1% en excluant le shop abandonné onmyskin.com) par rapport au premier semestre 2023, à CHF 111.3 millions. Eu égard à l'évolution du marché et de l'entreprise, le bénéfice d'exploitation corrigé des secteurs d'activités poursuivis de CALIDA GROUP s'élève à CHF 0.5 million pour le premier semestre 2024 (exercice précédent: CHF 2.3 millions). La marge EBIT s'établit à 0.5% (exercice précédent: 1.9%), car elle a subi le poids de coûts d'approvisionnement accrus. Les secteurs d'activité poursuivis ont produit au premier semestre une perte corrigée pour l'entreprise de CHF 0.5 million (bénéfice pour l'entreprise l'exercice précédent: CHF 1.2 million).



L'évolution positive recherchée du Working Capital et du cash-flow disponible s'inscrit à l'opposé du résultat opérationnel. Les stocks de marchandises, qui avaient gonflé pendant la pandémie de Covid-19, ont pu être réduits, et le Working Capital dans son ensemble est beaucoup plus faible que pour l'exercice précédent. Le cash-flow disponible a ainsi pu être hissé à CHF 10.3 millions (exercice précédent: CHF -19.0 millions). Les liquidités nettes se sont améliorées de CHF 13.9 millions par rapport à l'exercice précédent, malgré un break-even opérationnel et sans tenir compte de la vente de LAFUMA MOBILIER.



L'excellence opérationnelle toujours une priorité

Même si la conjoncture restera probablement morose au second semestre, CALIDA GROUP escompte pour l'année complète un résultat opérationnel solide, qui dépasse celui de l'exercice précédent. L'influence positive du choix stratégique sur le développement organique de nos marques principales CALIDA et AUBADE ainsi que sur le développement de COSABELLA et du marché américain produira progressivement tous ses effets.



Key Figures CALIDA GROUP (comptes semestriels) valeurs monétaires en MCHF 2024 2023 ± ± % ± %3 Chiffre d'affaires net1 111.3 123.1 -11.8 - 9.6% - 8.8% CALIDA 69.9 72.2 -2.3 - 3.2% - 3.6% AUBADE 32.2 34.4 -2.2 - 6.4% - 3.9% LAFUMA MOBILIER 29.6 37.1 -7.5 - 20.2% - 18.2% COSABELLA 9.2 11.5 -2.3 - 20.0% - 18.6% Chiffre d'affaires net E-Commerce1 39.8 43.6 -3.8 - 8.7% - 10.6% EBITDA ajusté1 3.1 4.8 -1.7 Marge EBITDA ajusté (%) 2.8% 3.9% -1.1% Résultat d'exploitation ajusté (EBIT)1 0.5 2.3 -1.8 Marge opérationnelle ajusté (%) 0.5% 1.9% -1.4% Résultat consolidé ajusté1 -0.5 1.2 -1.7 Free Cash Flow2 10.3 -19.0 29.3 Ratio de fonds propres (%) - IFRS 16 éliminé2 59.0% 62.4% -3.4% Trésorerie nette2 5.6 -8.3 13.9 Effectifs2 2'360 2'540 -180 1 des activités poursuivies 2 des activités poursuivies et abandonnées 3 a taux de change constants



