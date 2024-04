California BanCorp est une société holding pour California Bank of Commerce (la Banque). La Banque est une banque commerciale à charte californienne. Elle possède une succursale à service complet en Californie, située dans le comté de Contra Costa, et quatre bureaux de production de prêts en Californie, situés dans le comté d'Alameda, le comté de Contra Costa, le comté de Sacramento et le comté de Santa Clara. Elle sert principalement les entreprises et les sociétés professionnelles avec une variété de services financiers axés sur les entreprises. Parmi les produits et services qu'elle propose figurent des comptes chèques commerciaux, des comptes d'épargne et des comptes du marché monétaire, des certificats de dépôt, des services de trésorerie et de gestion des liquidités, des services de change, des prêts commerciaux et industriels, des prêts basés sur les actifs, des prêts aux professionnels dentaires et vétérinaires, des prêts immobiliers commerciaux, des prêts à la construction et au développement résidentiels et commerciaux, des services bancaires en ligne et des services bancaires mobiles. Ses clients sont généralement des petites et moyennes entreprises et des sociétés professionnelles.

Secteur Banques