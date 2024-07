California Nanotechnologies Corp. se consacre au développement de matériaux nanocristallins par réduction de la taille des grains. Les technologies de base de la société comprennent le frittage par plasma étincelant (SPS) et le broyage cryogénique. Le frittage par plasma étincelant est une technique avancée de frittage et de liaison pour toutes sortes de matériaux, y compris les alliages métalliques, les céramiques à haute température, les alliages à haute entropie et tout ce qui se trouve entre les deux. L'entreprise propose des services à façon de consolidation des poudres et de liaison des matériaux par l'intermédiaire de ses multiples systèmes SPS, dans tous les domaines, de la recherche fondamentale à la production en passant par le développement. Le broyage cryogénique est une technique de traitement des poudres utilisée pour la réduction de la taille des particules (à l'échelle nanométrique), l'alliage mécanique et le raffinement des nanograins. L'entreprise fournit des services à façon pour la recherche et le développement ainsi que pour la production et dispose de plusieurs systèmes de broyage sur place. Les autres services offerts par la société sont le frittage par plasma d'étincelles et la fabrication et la conception d'outils de pressage à chaud, l'usinage par décharge électrique à fil (EDM), etc.

Secteur Machines et équipements industriels