California Water Service Group est une société holding qui fournit des services de distribution d'eau et d'autres services connexes en Californie, dans l'État de Washington, au Nouveau-Mexique, à Hawaï et au Texas par l'intermédiaire de ses filiales. Ses activités sont menées par l'intermédiaire de ses filiales d'exploitation et fournissent des services d'utilité publique. Son activité consiste à produire, acheter, stocker, traiter, tester, distribuer et vendre de l'eau pour des usages domestiques, industriels, publics et d'irrigation, et à fournir des services de protection contre les incendies domestiques et municipaux. Elle fournit des services de collecte et de traitement des eaux usées, y compris un traitement permettant le recyclage de l'eau. Elle fournit également des services non réglementés liés à l'eau dans le cadre d'accords avec des municipalités et d'autres entreprises privées. Les services non réglementés comprennent l'exploitation complète du réseau d'eau, le relevé des compteurs et les services de facturation. Les activités non réglementées comprennent également la location de sites d'antennes de communication, les services de laboratoire et la promotion d'autres services non réglementés.

Secteur Services des eaux