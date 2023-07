CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP : UBS toujours vendeur

California Water Service Group est une société holding qui fournit des services de distribution d'eau et d'autres services connexes en Californie, dans l'État de Washington, au Nouveau-Mexique, à Hawaï et au Texas par l'intermédiaire de ses filiales. Les filiales de la société comprennent California Water Service Company, New Mexico Water Service Company, Washington Water Service Company, Hawaii Water Service Company, Inc, TWSC, Inc, CWS Utility Services et HWS Utility Services LLC. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales d'exploitation et fournit des services publics. L'essentiel de ses activités consiste en la production, l'achat, le stockage, le traitement, l'analyse, la distribution et la vente d'eau à des fins domestiques, industrielles, publiques et d'irrigation, ainsi qu'en la fourniture de services de protection contre les incendies domestiques et municipaux. Elle fournit des services de collecte et de traitement des eaux usées, y compris un traitement permettant le recyclage de l'eau. Elle propose également des services non réglementés, tels que l'exploitation complète du réseau d'eau, la facturation et le relevé des compteurs.

Secteur Services des eaux