Calima Energy Limited est une société énergétique australienne axée sur la production. La société est engagée dans l'exploration et le développement d'actifs pétroliers et gaziers dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien. La société développe des zones pétrolières à Brooks et Thorsby dans le sud et le centre de l'Alberta, au Canada. Elle détient également un terrain non exploité dans la région de Montney, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, au Canada. Les actifs de la société comprennent Brooks Sunburst & Glauconitic, Thorsby Sparky et Tommy Lakes Montney. Les actifs de Brooks consistent en une position foncière principale de 69 000 acres nets, dont 32 000 acres ciblant principalement les formations Sunburst et Glauconitic. L'actif de Thorsby consiste en une position foncière principale de 48 000 acres nets ciblant principalement la formation de Sparky. La société détient 100 % des droits sur 34 000 acres de Montney (Calima Lands) dans le nord-est de la Colombie-Britannique (NEBC), ainsi que les installations du champ de Tommy Lakes dont elle est propriétaire.