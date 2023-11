Calix Limited est une entreprise de technologie environnementale basée en Australie. La société s'emploie à relever les défis mondiaux de la décarbonisation et de la durabilité de l'industrie. La société opère à travers cinq segments : L'eau, la réduction du CO2, la biotechnologie, les batteries avancées et le traitement durable. Le segment de l'eau sert les clients qui ont besoin de solutions pour le traitement de l'eau et des eaux usées afin de contrôler les odeurs et le potentiel d'hydrogène (pH). Le segment de l'atténuation du CO2 se concentre sur le développement de technologies pour la décarbonisation des émissions de processus des industries de la chaux et du ciment. Le segment Biotech se concentre sur le développement de produits biotechnologiques basés sur l'oxyde de magnésium à haute surface. Le segment des batteries avancées se concentre sur le développement de matériaux avancés pour les cathodes et les anodes. Le segment Traitement durable se concentre sur les processus industriels axés sur les énergies renouvelables et les applications de réduction du CO2 en dehors des industries de la chaux et du ciment.

Secteur Produits chimiques de base