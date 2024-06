Calix Limited est une entreprise de technologie environnementale basée en Australie. La société s'emploie à relever les défis mondiaux en matière de décarbonisation industrielle et de développement durable. Ses secteurs d'activité comprennent Leilac (une entreprise d'atténuation du CO2), Sustainable Processing (traitement durable), Advanced Batteries (batteries avancées) et Magnesia (magnésie). Le segment Leilac accélère la transition vers le net-zéro en fournissant la solution de décarbonisation la plus convaincante pour le ciment et la chaux à l'échelle mondiale. Le segment Sustainable Processing permet au traitement des minerais d'entrer dans l'ère électrique avec des applications ciblant le fer et l'acier verts, l'alumine à zéro émission, le lithium durable et d'autres minerais critiques. Le segment des batteries avancées se concentre sur le développement de matériaux cathodiques. Le segment Magnésie propose des produits sûrs et durables à base de magnésium qui permettent de relever les défis environnementaux mondiaux dans les domaines de l'eau et de l'agriculture. En outre, il développe et commercialise des applications pour la résistance antimicrobienne et le traitement durable du magnésium métal.

Secteur Produits chimiques de base