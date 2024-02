Vifor Pharma et son partenaire Travere Therapeutics ont obtenu vendredi l'aval de l'autorité de réglementation pharmaceutique de l'Union européenne pour leur médicament Filspari, dans le cadre d'une course industrielle pour le traitement d'une maladie rénale rare et grave connue sous le nom d'IgAN.

L'avis du régulateur servira de base à la décision finale de la Commission européenne, a déclaré Vifor dans un communiqué.

Les laboratoires pharmaceutiques sont en concurrence pour développer des traitements contre l'IgAN, une maladie auto-immune progressive qui touche principalement les jeunes adultes et qui peut entraîner une insuffisance rénale nécessitant une dialyse ou une transplantation d'organe.

L'année dernière, Novartis a acquis la société américaine de biotechnologie Chinook pour un montant pouvant atteindre 3,5 milliards de dollars afin de renforcer ses travaux sur les thérapies.

Début 2023, Travere a obtenu l'autorisation accélérée de la Food and Drug Administration américaine pour le Filspari, ou sparsentan, pour le traitement de l'IgAN. Travere a déclaré en décembre qu'elle demanderait l'autorisation complète pour les États-Unis.

Vifor Pharma détient les droits exclusifs de commercialisation du sparsentan en Europe et sur d'autres marchés.

Tarpeyo, le médicament de Calliditas Therapeutics contre l'IgAN, a obtenu l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis en décembre 2023. (Reportage de Ludwig Burger, édition de Mark Potter)