Calnex Solutions plc est une société basée au Royaume-Uni qui conçoit, produit et commercialise des instruments et des solutions de test et de mesure pour les secteurs des télécommunications et de l'informatique en nuage. Le portefeuille de la société permet la recherche et le développement (R&D), le pré-déploiement et les tests en service pour les technologies de réseau et les applications en réseau, permettant à ses clients de valider la performance de l'infrastructure critique associée aux réseaux de télécommunications et d'informatique en nuage, ainsi que les applications qui s'y exécutent. Les solutions de la société comprennent les tests de conformité O-RAN, l'efficacité des centres de données, les défis de la 5G, la modélisation des réseaux militaires, les champs d'action cybernétiques réalistes, la garantie du succès de la XR et l'amélioration des tests de jeux. Ses catégories de produits comprennent la synchronisation, qui comprend les tests de réseau et les tests en laboratoire, et l'émulation de réseau, qui comprend les tests de performance des applications et les tests d'infrastructure. Ses produits comprennent Calnex SNE-X, Paragon-neo, Paragon-X, Sentinel et Sentry.

Secteur Communications et réseautage