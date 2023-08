Calnex Solutions plc est une société basée au Royaume-Uni, qui conçoit, produit et commercialise des instruments et des solutions de test pour la synchronisation et l'émulation de réseaux, permettant à ses clients de valider la performance des infrastructures critiques associées aux réseaux de télécommunications. La société déploie trois gammes d'applications principales, à savoir la synchronisation en laboratoire, la synchronisation sur le terrain et le Cloud & IT. Ses capacités de test de synchronisation en laboratoire sont fournies par la gamme de produits Paragon, utilisée pour tester les capacités de synchronisation des équipements de télécommunications en phase de développement. Sa gamme de produits Sentinel permet de tester la synchronisation des réseaux une fois que les équipements de télécommunications ont été déployés. Ses plates-formes d'émulation de réseau SNE et Attero sont utilisées pour reproduire le comportement du réseau dans des conditions réelles, ce qui permet de tester les technologies et les réseaux Ethernet, de cloud computing et de datacenter.

Secteur Communications et réseautage