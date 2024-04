(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

Character Group PLC - Société de jouets basée dans le Surrey - Prolonge le programme de rachat d'actions de 1,0 million de livres sterling, annoncé en février, à 2,0 millions de livres sterling. Elle déclare avoir racheté jusqu'à présent 365 770 actions pour annulation à un prix moyen de 264 pence, pour un montant total de 964 059,49 livres sterling. Character précise que les autres conditions énoncées dans son annonce initiale de février restent inchangées.

Calnex Solutions PLC - Fournisseur de solutions de test et de mesure pour les marchés des télécommunications et de l'informatique en nuage, basé à Linlithgow, en Écosse - déclare qu'il s'attend à ce que les résultats de l'exercice complet clos le 31 mars soient largement conformes aux attentes du marché, avec un chiffre d'affaires d'environ 16,3 millions de livres sterling, en baisse de 41 % par rapport aux 27,4 millions de livres sterling de l'exercice 2023. Calnex indique qu'elle s'est concentrée sur le contrôle des coûts au cours de l'année et estime son solde de trésorerie à 11,9 millions de livres sterling au 31 mars. Calnex indique que les performances ont été affectées par les "défis permanents et bien documentés du secteur des télécommunications", mais qu'elle est confiante dans l'amélioration du marché. Le directeur général, Tommy Cook, ajoute : "Face à un marché des télécommunications difficile, nous avons réussi à orienter nos programmes d'ingénierie vers les marchés qui présentent le plus de résistance et d'opportunités, et des conversations positives avec les clients ont eu lieu pour chacun de nos nouveaux programmes de produits. Le marché de l'informatique dématérialisée en particulier représente une opportunité de plus en plus intéressante et, comme les moteurs de croissance à long terme du marché des télécommunications restent intacts, nous sommes bien placés pour renouer avec la croissance au cours de l'exercice 25 et au-delà". Calnex publiera ses résultats annuels le 21 mai.

APQ Global Ltd - société de revenu des marchés émergents basée à Guernesey - déclare que l'augmentation de sa valeur comptable à 30,20 cents US en 2023 a été "substantiellement stimulée" par une forte performance de sa société détenue Delphos International, une société de conseil financier basée à Washington DC. APQ indique que cela a entraîné une augmentation de l'évaluation de la société par un tiers, qui est passée de 6,3 millions de dollars en 2023 à 27 millions de dollars en 2023. APQ a acquis une participation majoritaire dans Delphos en mars 2020.

