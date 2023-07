(Alliance News) - Caltagirone Editore Spa a annoncé mercredi avoir clôturé le premier semestre de l'année avec un bénéfice net de 9,2 millions d'euros, contre 8,1 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Le bénéfice des opérations financières est passé de 11,2 millions d'euros à 10,8 millions d'euros. L'Ebitda a été positif de 491 000 euros, contre 212 000 euros l'année précédente.

Le résultat d'exploitation est négatif de 2,7 millions d'euros contre une perte d'exploitation de 3,9 millions d'euros au premier semestre 2022 et comprend des amortissements de 3,1 millions d'euros contre 3,2 millions d'euros au 30 juin 2022, des provisions pour risques de 52 000 euros contre 398 000 euros un an plus tôt, et des dépréciations de créances de 36 000 euros contre 164 000 euros au 30 juin de l'année précédente.

Au cours du premier semestre de l'exercice, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 55,9 millions d'euros, en ligne avec la période correspondante de 2022. Les recettes publicitaires du groupe ont augmenté de 8,5 %. La publicité sur Internet, y compris la publicité pour compte de tiers, a progressé de 21 % et représente désormais 29,4 % du chiffre d'affaires publicitaire total du groupe.

Entre janvier et mai, les sites web du réseau Caltagirone Editore ont enregistré 4,2 millions d'utilisateurs uniques quotidiens moyens, soit une augmentation de 22 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les recettes totales provenant de la vente de copies imprimées et numériques des titres du groupe ont diminué de 7,6 % par rapport au premier semestre 2022.

La position financière nette est positive à 5,5 millions d'euros contre 58 000 euros au 31 décembre 2022 et est influencée par la réception de dividendes sur les actions cotées, nets des investissements en actions cotées et en obligations, et la distribution de dividendes de 3,2 millions d'euros.

Les capitaux propres du groupe consolidé s'élèvent à 419,5 millions d'euros, contre 385,3 millions d'euros au 31 décembre 2022. L'augmentation est principalement attribuable à l'effet positif obtenu au premier semestre de l'année dans l'évaluation de la juste valeur des investissements en actions détenus par le groupe et le résultat de la période.

"Le groupe poursuit ses initiatives pour valoriser les versions multimédias et améliorer les activités internet visant à augmenter les nouveaux flux publicitaires et à acquérir de nouveaux lecteurs. Le groupe continuera à mettre en œuvre des mesures visant à contenir tous les coûts discrétionnaires et à réduire structurellement les coûts directs et les coûts d'exploitation", a déclaré la société.

Mercredi également, la société a annoncé la nomination de Fabrizio Nicotra en tant que nouveau rédacteur en chef de Leggo.

Les actions de Caltagirone Editore ont clôturé mercredi en baisse de 0,2 pour cent à 0,99 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

