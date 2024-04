Caltagirone Editore SpA est une société basée en Italie dont l'activité principale est le secteur de l'édition. La société est active dans l'édition de quotidiens et de presse gratuite, ainsi que dans la fourniture de services de publicité. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société publie Il Messaggero, un journal national italien avec 13 éditions locales, et Il Mattino, un journal national avec huit éditions locales, entre autres. Leggo est le journal gratuit de la société distribué dans les gares, les métros, les aéroports, les bars, les hôpitaux et les universités. Par l'intermédiaire de Telefriuli SpA, l'entreprise est active dans le domaine de la télédiffusion. La Piemme SpA est l'agence de publicité pour tous les journaux de la société et vend des espaces publicitaires imprimés et en ligne. Au 31 décembre 2011, les filiales directes de la société étaient Il Messaggero SpA, Il Mattino SpA, Quotidiano di Puglia SpA, Ced Digital & Servizi Srl, Il Gazzettino SpA, Corriere Adriatico SpA, Leggo SpA et Finced Srl.

Secteur Edition