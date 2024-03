Caltagirone SpA est une société de portefeuille basée en Italie dont l'activité principale est la fabrication de ciment. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société est impliquée dans diverses activités. Par le biais de Cementir Holding SpA, elle est active dans la production et la distribution de ciment gris, de ciment blanc, de béton et de granulats. Par l'intermédiaire de Caltagirone Editore SpA, elle est active dans l'édition de journaux, la fourniture de services publicitaires et la télédiffusion. Par l'intermédiaire de Vianini Lavori SpA, elle est active dans le secteur du bâtiment et de la construction lourde, notamment la construction de métros, d'infrastructures ferroviaires, d'autoroutes, de canaux, d'aqueducs, de barrages, de centrales hydroélectriques et de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Par l'intermédiaire de Vianini Industria SpA, la société fabrique des matériaux de construction en béton, tels que des traverses de chemin de fer, des conduites d'eau, des segments de tunnel et des poteaux en béton, entre autres. La société opère en Italie et à l'étranger, notamment en Norvège, en Suède, en Turquie, en Chine et au Portugal, entre autres.

Secteur Matériaux de construction