Caltagirone nomme un nouveau collège de commissaires aux comptes pour la période triennale 2023-2025

(Alliance News) - Caltagirone Spa a annoncé vendredi que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

a nommé le nouveau collège des commissaires aux comptes pour la période triennale 2023-2025.

Sur la liste majoritaire, présentée par Finanziaria Italia 2005, Giampiero Tasco et Dorina Casadei ont été élus comme commissaires aux comptes titulaires, et Fabiana Flamini et Luigi Rossetti comme commissaires aux comptes suppléants. Sur la liste minoritaire présentée par Anima SGR, BancoPosta Fondi SGR, Eurizon Capital SGR et Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr, Andrea Bonelli a été élu président du conseil d'administration et Barbara De Leo, commissaire aux comptes suppléante.

Les actions de Caltagirone se sont échangées dans le vert de 1,0 % à 3,94 euros.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

