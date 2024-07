Calvin B. Taylor Bankshares, Inc. est la société holding bancaire de Calvin B. Taylor Banking Company de Berlin, Maryland (la Banque). La Banque est une banque commerciale à service complet qui offre une gamme de prêts, de dépôts et de services bancaires auxiliaires par le biais de canaux de distribution physiques et numériques. Les services bancaires personnels de la Banque comprennent les chèques, l'épargne, les prêts hypothécaires, les prêts supplémentaires, les certificats de dépôt, le marché monétaire, les services bancaires numériques, les dépôts mobiles et autres. Les services bancaires aux entreprises de la Banque comprennent les chèques, l'épargne, les prêts aux entreprises, les lignes de crédit, les services bancaires en ligne, les services bancaires mobiles, le marché monétaire, les dépôts du réseau IntraFi et les comptes d'épargne santé, entre autres. La banque propose également des cartes de débit, des relevés électroniques, des services bancaires par téléphone et des distributeurs automatiques de billets (DAB). L'entreprise possède 12 établissements bancaires dans la zone côtière orientale de la péninsule de Delmarva, notamment dans le comté de Worcester (Maryland), le comté de Sussex (Delaware) et le comté d'Accomack (Virginie).

Secteur Banques