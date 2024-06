Camber Energy, Inc. est une société énergétique diversifiée. Par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Viking Energy Group, Inc. la société fournit des solutions énergétiques et électriques personnalisées à des clients commerciaux et industriels en Amérique du Nord, détient une licence au Canada pour un système breveté de capture du carbone, et possède une participation majoritaire dans une entité détenant les droits de propriété intellectuelle d'un système exclusif de traitement des déchets médicaux et des risques biologiques entièrement développé, breveté et prêt à être commercialisé, utilisant la technologie de l'ozone, ainsi que dans des entités détenant les droits de propriété intellectuelle de systèmes exclusifs de détection des conducteurs ouverts pour le transport et la distribution d'électricité entièrement développés, en attente de brevet et prêts à être commercialisés. L'entreprise étudie également d'autres possibilités et/ou technologies liées aux énergies renouvelables. Elle possède des intérêts locatifs dans des propriétés produites à partir des formations Cline et Wolfberry au Texas. Elle fournit également de la chaleur et de l'électricité combinées (CHP), des moteurs industriels diesel et au gaz naturel de niveau 4, ainsi que de l'énergie solaire, éolienne et de stockage.