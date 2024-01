Cambi ASA est une société holding basée en Norvège qui regroupe les entreprises du groupe Cambi. Le groupe est un fournisseur mondial de solutions d'hydrolyse thermique pour la gestion des boues d'épuration et des déchets organiques. Il fournit également des technologies pour la digestion anaérobie avancée et des solutions de biogaz pour le traitement des eaux usées. Les activités du groupe sont divisées en deux segments : Le segment Cambi Group, qui se concentre sur le développement et la commercialisation de la technologie THP (Thermal Hydrolysis Process), et le segment Cambi Invest, qui s'occupe des acquisitions et des opportunités d'investissement. La gamme de services du groupe comprend également les tests d'échantillons, la conception technique, l'installation d'une usine Cambi ainsi que la mise en service. Cambi ASA possède une filiale, Groenn Vekst AS.

Secteur Services des eaux