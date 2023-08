Cambium Networks Corp fournit des solutions d'infrastructure de réseau sans fil à large bande pour les opérateurs de réseau, notamment les fournisseurs de services Internet sans fil de taille moyenne, les entreprises et les agences gouvernementales. La structure sans fil de la société comprend des radios intelligentes, des antennes intelligentes, des radiofréquences (RF), des algorithmes, des commutateurs sans fil et son logiciel de gestion de réseau en nuage. Elle propose ses solutions à large bande sans fil dans des catégories telles que la distribution point à point (PTP), point à multiple (PMP), les solutions Wi-Fi gérées en nuage cnPilot, la solution de commutation sans fil gérée en nuage cnMatrix et la famille de produits de connectivité à bande passante étroite cnReach.

Secteur Communications et réseautage