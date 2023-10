Cambium Networks Corporation est une entreprise technologique. La société conçoit, développe et fabrique des solutions d'infrastructure de réseau sans fil à large bande et Wi-Fi pour une gamme d'applications, y compris l'accès à large bande, la transmission sans fil, l'Internet industriel des objets (IIoT), les communications de sécurité publique et l'accès Wi-Fi. Les produits de la société sont utilisés par les entreprises, les gouvernements et les fournisseurs de services pour construire, étendre et mettre à niveau les réseaux à large bande. Son tissu sans fil comprend des radios intelligentes, des antennes intelligentes, des radiofréquences, des algorithmes, des commutateurs sans fil, et son logiciel de gestion de réseau sur site ou basé sur le cloud. Elle fournit des solutions telles que la liaison de télévision en circuit fermé, les réseaux d'entreprise, les réseaux hybrides, le sans-fil extérieur pour les réseaux privés et la liaison de petites cellules. Son portefeuille Wi-Fi comprend les solutions Wi-Fi cnPilot gérées dans le nuage, les solutions de commutation sans fil cnMatrix gérées dans le nuage, les solutions Xirrus Wi-Fi et la gestion Xirrus XMS.

Secteur Communications et réseautage