Cambridge Bancorp est une société holding bancaire agréée par l'État qui détient Cambridge Trust Company (la banque). La Banque exploite 22 bureaux bancaires dans l'est du Massachusetts et le New Hampshire. Les services de base de l'entreprise comprennent la gestion de patrimoine, la banque commerciale et la banque personnelle. La société propose une gamme de services aux entreprises commerciales, aux organisations à but non lucratif et aux particuliers. La société octroie des prêts commerciaux et industriels, des prêts immobiliers commerciaux, des prêts à la construction, des prêts à la consommation et des prêts immobiliers résidentiels, y compris des lignes de crédit pour une à quatre familles et des lignes de crédit hypothécaires, et accepte les dépôts d'épargne, les dépôts sur le marché monétaire, les dépôts à terme et les dépôts à vue. En outre, elle propose une gamme de services bancaires commerciaux et personnels, qui comprennent la gestion de trésorerie, les services bancaires en ligne, les services bancaires mobiles et les paiements mondiaux. Les clients de la banque se composent principalement de consommateurs et de petites et moyennes entreprises dans ces communautés et les zones environnantes à travers le Massachusetts et le New Hampshire.

Secteur Banques