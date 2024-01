Cambridge Nutritional Sciences PLC - société de diagnostic basée à Ely, Cambridgeshire - nomme James Cooper au poste de directeur des opérations. Il rejoint Chartwell Consulting où, depuis 2014, il était chargé de "mener des améliorations opérationnelles par étapes dans un large éventail d'industries manufacturières". M. Cooper déclare : "Je suis ravi de rejoindre CNS en tant que premier directeur des opérations à cette période charnière du parcours de l'entreprise. J'ai des antécédents en matière d'améliorations opérationnelles et de productivité dans un large éventail d'industries, notamment dans les secteurs pharmaceutique, de l'emballage, des produits industriels et de l'alimentation. Je m'épanouis dans la compréhension du fonctionnement des choses et la résolution de problèmes complexes, et j'aime relever le défi de travailler avec des équipes diverses pour aider à apporter des améliorations fondamentales à long terme à l'entreprise.

Cours actuel de l'action : 2,44 pence, en hausse de 1,7 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 32

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

