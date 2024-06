Camden National Corporation est une société holding bancaire pour Camden National Bank (la Banque). La banque fournit un large éventail de services bancaires et d'autres services financiers aux consommateurs, aux institutions, aux municipalités, aux organisations à but non lucratif et aux clients commerciaux. La banque optimise ses conseils financiers professionnels en personne grâce à la technologie, par le biais de canaux numériques sophistiqués. Ces produits numériques permettent aux clients d'effectuer leurs opérations bancaires n'importe où et n'importe quand, y compris, mais sans s'y limiter, les services bancaires en ligne et mobiles, qui comprennent MortgageTouch, sa plateforme en ligne facile à utiliser pour les emprunteurs consommateurs ; BusinessTouch, son système de demande de prêt en ligne avec approbation instantanée, rendant l'emprunt plus rapide et plus facile pour les petites entreprises, et TreasuryLink, sa plateforme en ligne sécurisée conçue pour offrir une gestion avancée de la trésorerie, des capacités de suivi et des contrôles pour les clients commerciaux. La Banque offre des services complets de gestion de patrimoine et de fiducie, y compris des services de conseil en investissement.

Secteur Banques