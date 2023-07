Camden National Corporation est une société holding bancaire pour Camden National Bank (la Banque). La société est un prestataire de services financiers diversifiés. L'activité principale de la société et de la banque est d'attirer les dépôts et d'accorder des prêts aux consommateurs, aux institutions, aux municipalités, aux organisations à but non lucratif et aux clients commerciaux. La société, par l'intermédiaire de la Banque, fournit une gamme de services bancaires et d'autres services financiers, y compris des services de gestion de patrimoine et de fiducie, de courtage, de conseil en investissement et d'assurance, aux consommateurs, aux entreprises, aux organisations à but non lucratif et aux municipalités. La Banque possède environ 57 agences, plus de deux sites dans le New Hampshire, dont une agence à Portsmouth et un bureau de production de prêts commerciaux à Manchester, un bureau de production de prêts hypothécaires à Braintree, dans le Massachusetts, et environ 65 guichets automatiques bancaires (GAB).

Secteur Banques