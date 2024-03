Cameco Corporation est une société canadienne qui fournit du combustible d'uranium pour produire de l'électricité de base propre et fiable dans le monde entier. La société propose également des services de traitement du combustible nucléaire, des services de raffinage et fabrique des assemblages de combustible et des composants de réacteurs. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : l'uranium et les services liés au combustible. Le secteur de l'uranium est impliqué dans l'exploration, l'exploitation minière, le traitement, l'achat et la vente de concentré d'uranium. Le secteur des services liés au combustible est impliqué dans le raffinage, la conversion et la fabrication de concentré d'uranium, ainsi que dans l'achat et la vente de services de conversion. Ses projets d'uranium comprennent Millennium, Yeelirrie et Kintyre. Le projet Cree Extension-Millennium est une coentreprise exploitée par Cameco et située dans la partie sud-est du bassin de l'Athabasca au Canada. Le gisement Yeelirrie est situé à environ 650 kilomètres au nord-est de Perth et à environ 750 km au sud du projet Kintyre de la société.

Secteur Uranium