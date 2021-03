Cameco annonce le dépôt de son rapport annuel

SASKATOON (Saskatchewan), 20 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX : CCO; NYSE : CCJ) a annoncé aujourd'hui le dépôt de son rapport annuel auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis via le formulaire 40-F. Ce document inclut les états financiers annuels vérifiés de Cameco pour l'exercice achevé le 31 décembre 2020, son rapport de gestion et sa notice annuelle canadienne.



De plus, Cameco a déposé sa notice annuelle auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Les états financiers annuels vérifiés pour l'exercice achevé le 31 décembre 2020 et le rapport de gestion ont été déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières en février 2021.

Tous ces documents sont disponibles sur notre site Web. Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement des copies papier de ces documents, y compris des états financiers, en communiquant avec :

Relations avec les investisseurs de Cameco

2121 11th Street West

Saskatoon, SK S7M 1J3

Téléphone : 306 956-6294

Le 6 avril 2021, Cameco prévoit d'afficher sur son site Web la circulaire de la direction sollicitant des procurations qui sera distribuée, à l'occasion de l'assemblée annuelle des actionnaires du 6 mai 2021, aux actionnaires inscrits au registre en date du 10 mars 2021.

Profil de l'entreprise

Cameco est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium, une énergie indispensable à l'assainissement de l'air à travers le monde. Notre position concurrentielle repose sur le fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur au monde et que nos coûts d'exploitation sont faibles. Partout dans le monde, les services publics comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire de l'électricité dans des réacteurs nucléaires sûrs, fiables et sans émissions de carbone. Nos actions se négocient sur les places boursières de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan.

Demandes de renseignements des investisseurs :

Rachelle Girard

(306) 956-6403

rachelle_girard@cameco.com

Demande de renseignements des médias :

Jeff Hryhoriw

(306) 385-5221

jeff_hryhoriw@cameco.com