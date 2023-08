Cameco annonce ses résultats pour le deuxième trimestre ; la marge brute bénéficie de la transition vers un taux d'exécution de premier plan ; les perspectives de revenus pour l'ensemble de l'année sont revues à la hausse grâce à l'amélioration des fondamentaux du marché ; le marché de l'uranium s'oriente vers la conclusion de contrats à taux de remplacement

Cameco (TSX: CCO; NYSE: CCJ) a publié aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation consolidés pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2023, conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS).

« Notre performance financière, qui reflète la variation attendue trimestriellement dans nos livraisons de contrats cette année, bénéficie de nos décisions stratégiques, avec une amélioration du bénéfice brut alors que nous progressons vers notre taux d’exécution de premier plan. L'élan significatif observé dans l'industrie de l'énergie nucléaire et le risque accru d'approvisionnement causé par les développements géopolitiques se traduisent par de meilleures opportunités pour Cameco. En conséquence, pour l'année 2023, nous avons relevé nos perspectives de revenus consolidés, principalement en raison de la hausse prévue des prix moyens réalisés dans notre portefeuille de contrats et des livraisons accrues dans notre segment de l'uranium », a déclaré Tim Gitzel, PDG de Cameco.

« Partout dans le monde, les politiques gouvernementales et les décisions des entreprises sont suivies de propositions, d’engagements et de mesures visant à soutenir le cycle du combustible nucléaire et à redynamiser l’énergie nucléaire en tant que source fondamentale d’énergie propre, sûre et bon marché. Nous observons une amélioration des fondamentaux du marché avec une hausse des prix de l’uranium et des prix de conversion de l’UF 6 atteignant de nouveaux records. »

« Avec plus de 118 millions de livres de contrats à long terme conclus dans l'ensemble de l'industrie jusqu'à présent cette année, nous sommes heureux de dire que nous croyons qu'il y a des preuves claires que le marché plus large de l'uranium se dirige vers des contrats de remplacement. En se basant sur le taux de conclusion de contrats observé depuis le début de l'année, nous nous attendons à ce que les volumes de contrats à long terme de l'industrie en 2023 dépassent ceux de chacune des dix dernières années. Nous pensons que cela indique clairement qu'un nouveau cycle de contrats à long terme est en cours. »

« Les fondamentaux constamment en évolution suscitent un intérêt croissant de la part de la communauté des investisseurs. En plus de l'intérêt manifesté par nos investisseurs traditionnels dans le secteur des ressources, Cameco attire également l'attention des investisseurs dans l'énergie, les énergies propres, les investisseurs en infrastructure et les généralistes. Nous pensons que cet intérêt accru reflète la reconnaissance du fait que Cameco est un fournisseur éprouvé et fiable de combustible nucléaire qui complète ses actifs miniers de haut niveau par des capacités de services de combustible essentielles, et cela confirme notre stratégie visant à capturer la valeur sur l'ensemble du cycle. »

« Nous continuons d’être disciplinés dans nos décisions de production, en engageant sélectivement nos stocks d’uranium disponibles dans le sol et notre capacité de conversion d’UF 6 dans le cadre de contrats à long terme pour que le marché ne cesse jamais de s’améliorer dans le futur. Si nous profitions de toutes nos possibilités d’expansion de premier plan, notre part annuelle de l’approvisionnement en uranium de premier plan pourrait être d’environ 32 millions de livres »

« Nous sommes un fournisseur commercial responsable, doté d'une solide assise financière, d'actifs de premier rang à longue durée de vie, et d'un bilan opérationnel avéré. Nous revenons à notre structure de coûts de premier rang. Nous avons investi dans l'ensemble du cycle du combustible nucléaire et nous nous réjouissons de finaliser l'acquisition de Westinghouse avec notre partenaire Brookfield Renewable Partners, ce que nous prévoyons de réaliser plus tard cette année. Nous continuerons à faire ce que nous avons dit que nous ferions, en mettant en œuvre notre stratégie, et, conformément à nos valeurs, nous le ferons d'une manière qui selon nous, fera prospérer notre entreprise à long terme. »

Bénéfice net de 14 millions de dollars au deuxième trimestre ; pertes nettes ajustées de 3 millions de dollars : Les résultats reflètent les variations normales trimestrielles dans les livraisons de contrats, qui étaient censées être inférieures à celles du deuxième trimestre de 2022. Malgré des livraisons plus faibles et des coûts unitaires plus élevés dans notre segment de l'uranium, le bénéfice brut s'est amélioré grâce à un prix moyen plus élevé ; en effet nos contrats liés au marché ont bénéficié de hausses du prix spot de l'uranium par rapport à l'année dernière. Cependant, les pertes non réalisées sur nos soldes de trésorerie en dollars américains, reflétées dans les 44 millions de dollars de pertes de change déclarées pour le trimestre, ont contribué à des bénéfices nets et des bénéfices nets ajustés plus bas par rapport à la même période en 2022. Nous devons traiter nos soldes de trésorerie en devises étrangères comme s'ils étaient convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la fin du trimestre. Les pertes non réalisées au cours du trimestre étaient principalement dues à des soldes de trésorerie en dollars américains plus élevés que d'habitude, détenus en prévision de l'acquisition en cours de Westinghouse, ainsi qu'à un dollar canadien plus fort par rapport à la fin du premier trimestre. Nous n'ajustons pas les bénéfices nets pour ces pertes. Les bénéfices nets ajustés sont une mesure non conforme aux IFRS, voir ci-dessous.

Avec l'amélioration des fondamentaux du marché, pour 2023, nous avons relevé nos perspectives de revenus consolidés, qui sont maintenant comprises entre 2,4 milliards de dollars et 2,5 milliards de dollars (contre 2,2 milliards de dollars et 2,4 milliards de dollars précédemment). Cela est principalement dû à des prix moyens attendus plus élevés dans notre portefeuille de contrats et à des livraisons accrues dans le segment de l'uranium. De plus, nous avons mis à jour nos perspectives en matière de coûts administratifs directs, d'achats d'uranium et de coûts unitaires moyens de vente. Consultez les dans notre rapport de gestion du deuxième trimestre pour plus d'informations. Le succès contractuel à long terme se poursuit alors que les prix demeurent plus élevés : Au 30 juin 2023, nous avions des engagements de contrats à long terme nécessitant une livraison annuelle moyenne de 28 millions de livres au cours des cinq prochaines années, contre 26 millions à la fin de mars en raison de l'inclusion de volumes sous contrats déjà acceptés qui sont maintenant finalisés. Nous avons également des contrats dans les segments de l'uranium et des services de combustible qui s'étendent sur plus d'une décennie. Dans le segment de l'uranium, bon nombre de ces contrats bénéficient de mécanismes de tarification liés au marché. De plus, nous disposons d'un important et croissant pipeline de projets en discussion, ce qui, selon nos attentes, contribuera à renforcer davantage notre portefeuille de contrats à long terme.

De plus, nous disposons d'un important et croissant pipeline de projets en discussion, ce qui, selon nos attentes, contribuera à renforcer davantage notre portefeuille de contrats à long terme. Expéditions de l'entreprise commune Inkai : Le premier envoi de notre part de la production d'Inkai pour l'année 2023, qui a été retardé, devrait commencer son transit au troisième trimestre. La situation géopolitique continue de créer des risques de transport dans la région. Nous continuons à collaborer étroitement avec Inkai et notre partenaire de coentreprise, Kazatomprom, pour recevoir notre part de production via la Route de Transport International Transcaspienne, qui ne dépend pas des lignes ferroviaires ou des ports russes. Nous pourrions connaître d'autres retards dans nos livraisons attendues d'Inkai cette année si le transport utilisant cette voie maritime prend plus de temps que prévu. Pour atténuer le risque de retards, nous disposons d'un inventaire, d'accords d'achat à long terme et d'arrangements de prêts sur lesquels nous pouvons compter. En fonction du moment où nous recevons l'expédition de notre part de la production d'Inkai, notre part de bénéfices provenant de cette entité mise en équivalence et le moment de la réception de notre part de dividendes de la coentreprise pourraient être impactés.

En fonction du moment où nous recevons l'expédition de notre part de la production d'Inkai, notre part de bénéfices provenant de cette entité mise en équivalence et le moment de la réception de notre part de dividendes de la coentreprise pourraient être impactés. Litige fiscal avec l'Agence du revenu du Canada (ARC) : En mars, l'ARC avait émis des nouvelles cotisations révisées pour les années d'imposition 2007 à 2013 qui, selon elle, donneraient lieu à un remboursement d'environ 297 millions de dollars des 780 millions de dollars en espèces et lettres de crédit détenues par l'ARC. le remboursement consisterait en 86 millions de dollars en espèces et le remboursement de 211 millions de dollars en lettres de crédit, qui ont été retournés au deuxième trimestre. Pour plus d'informations, voir le dans notre rapport de gestion du deuxième trimestre.

Pour plus d'informations, voir le dans notre rapport de gestion du deuxième trimestre. Bilan solide : Au 30 juin 2023, nous disposions de 2,5 milliards de dollars de trésorerie, d'équivalents de trésorerie et d'investissements à court terme et d'une dette totale de 1,0 milliard de dollars. En outre, nous disposons d'une facilité de crédit non utilisée de 1,0 milliard de dollars qui arrive à échéance le 1er octobre 2026.

Résultats financiers consolidés

TRIMESTRE SEMESTRE POINTS SAILLANTS CLOS AU 30 JUIN CLOS AU 30 JUIN (EN MILLIONS DE DOLLARS, SAUF MENTION CONTRAIRE) 2023 2022 VARIATION 2023 2022 VARIATION Chiffre d'affaires 482 558 (14) % 1.169 956 22 % Marge brute 110 93 18 % 277 143 94 % Bénéfice net attribuable aux actionnaires 14 84 (83) % 133 124 7 % $ par action ordinaire (résultat de base) 0,03 0,21 (86) % 0,31 0,31 - $ par action ordinaire (après dilution) 0,03 0,21 (86) % 0,31 0,31 - Bénéfice net ajusté (pertes) (non IFRS, voir ci-dessous (3) 72 >(100) % 112 89 26 % $ par action ordinaire (résultat ajusté et après dilution) (0,01) 0,18 >(100) % 0,26 0,22 18 % Encaisse issue des activités (après variations de fonds de roulement) 87 102 (15) % 302 274 10 %

Les informations financières présentées pour le trimestre et semestre clos aux 30 juin 2022 et 30 juin 2023 ne sont pas vérifiées.

BÉNÉFICE NET

Le tableau suivant montre ce qui a contribué à la variation du bénéfice net (perte nette) et du bénéfice net ajusté (mesure non conforme aux IFRS, voir ci-dessous) au deuxième trimestre et au premier semestre 2023, par rapport aux mêmes périodes en 2022.

TRIMESTRE SEMESTRE CLOS AU 30 JUIN CLOS AU 30 JUIN (MILLIONS $ ) IFRS ADJUSTÉ IFRS ADJUSTÉ Bénéfice net - 2022 84 72 124 89 Variation du bénéfice brut par segment (Nous calculons le bénéfice brut en déduisant du revenu le coût des produits et services vendus ainsi que la dépréciation et les amortissements) Uranium Impact des variations du volume de ventes (15) (15) 10 10 Hausse des prix réalisés (USD) 22 22 36 36 Impact du taux de change sur les prix réalisés 24 24 56 56 Baisse (hausse) des coûts (13) (13) 30 30 Variation – uranium 18 18 132 132 Services d'approvisionnement en combustible Impact des variations du volume de ventes 5 5 8 8 Hausse des prix réalisés (CAD) 2 2 10 10 Hausse des coûts (8) (8) (15) (15) Variation – services d'approvisionnement en combustible (1) (1) 3 3 Autres variations Hausse des dépenses d'administration (33) (33) (39) (39) Hausse des frais d'exploration (2) (2) (5) (5) Variation des provisions de remise en état (29) (2) (47) (3) Baisse du bénéfice provenant d'entités mises en équivalence (19) (19) (6) (6) Variation de bénéfice ou de perte sur produits dérivés 57 (9) 49 (12) Variation de bénéfice ou de perte de taux de change (65) (65) (63) (63) Hausse des revenus financiers 27 27 53 53 Profit résultant d'une acquisition à des conditions avantageuses sur la hausse de la participation dans CLJV (23) - (23) - Variation du recouvrement et de la charge fiscale sur les bénéfices 4 15 (34) (26) Autres (4) (4) (11) (11) Bénéfice net (pertes) - 2023 14 (3) 133 112

Mesures non IFRS

BÉNÉFICE NET AJUSTÉ

Le bénéfice net ajusté est une mesure qui ne présente pas de signification normalisée ou de base de calcul cohérente selon les normes IFRS (mesure non-IFRS). Nous utilisons cette mesure comme un moyen plus utile de comparer notre rendement financier d'une période à l'autre. Le bénéfice net ajusté est notre bénéfice net attribuable aux actionnaires, ajusté pour mieux refléter la performance financière sous-jacente pour la période considérée. Nous estimons que, en plus des mesures classiques préparées conformément aux normes IFRS, certains investisseurs utilisent ces renseignements pour évaluer notre performance. Le bénéfice net ajusté est un des objectifs que nous mesurons pour servir de base à une partie de la rémunération annuelle des employés et des dirigeants (voir Mesures de nos résultats dans notre rapport de gestion 2022).

Nous prenons en compte les instruments dérivés dans le calcul du bénéfice net ajusté. Nous n'utilisons pas la comptabilité de couverture dans le cadre des normes IFRS. Nous devons donc déclarer les bénéfices et les pertes pour chaque activité de couverture, aussi bien pour les contrats se terminant durant la période que pour ceux étant en cours à la fin de la période. Pour les contrats qui restent en cours, nous devons les traiter comme s'ils étaient terminés à la fin de la période considérée (valeur de marché). Nous n'estimons toutefois pas que les bénéfices et les pertes que nous devons déclarer dans le cadre des IFRS reflètent correctement l'intention de nos activités de couverture. Nous apportons donc des ajustements au moment de calculer notre bénéfice net ajusté afin de mieux refléter l'impact de notre programme de couverture pour la période considérée. Pour plus d'informations, consultez la section Opérations de change dans notre rapport de gestion 2022.

Nous prenons également en compte les ajustements de nos provisions de remise en état, qui sont directement comptabilisés dans le bénéfice. Chaque trimestre, nous devons mettre à jour les provisions pour remise en état de toutes les opérations en fonction des nouvelles estimations des flux de trésorerie, des taux d'actualisation et des taux d'inflation. Cela se traduit normalement par un ajustement de l'actif de l'obligation de mise hors service d'immobilisations en plus du solde de la provision. Lorsque les actifs d'une opération ont été radiés en raison d'une dépréciation, comme c'est le cas pour nos activités de Rabbit Lake et des ISR aux États-Unis, l'ajustement est comptabilisé directement dans le compte de résultat comme « autres charges (produits) d'exploitation ». Voir la note 9 de nos états financiers intermédiaires pour plus d'informations. Ce montant a été exclu de notre mesure du bénéfice net ajusté.

Les conditions avantageuses qui ont été comptabilisées lorsque nous avons acquis notre part au prorata de la participation de 7,875 % d’Idemitsu Canada Resources Ltd. dans la coentreprise de Cigar Lake a également été supprimé dans le calcul du bénéfice net ajusté, car il s’agit d’une participation non monétaire, hors exploitation et en dehors du cours normal de nos activités commerciales. Dans les états financiers, ce gain a été enregistré dans le compte « autres revenus (charges) ».

Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non IFRS et ne doit pas être considéré de façon isolée et ne doit pas remplacer l'information financière préparée selon les normes comptables. D'autres sociétés peuvent calculer cette mesure différemment et il se peut donc que vous ne puissiez pas effectuer une comparaison directe avec des mesures similaires présentées par ces sociétés.

Le tableau ci-dessous rapproche le bénéfice net ajusté du bénéfice net pour le deuxième trimestre et le premier semestre de 2023, et le compare aux mêmes périodes en 2022.

TRIMESTRE SEMESTRE CLOS 30 JUIN CLOS 30 JUIN (MILLIONS $) 2023 2022 2023 2022 Bénéfice net attribuable aux actionnaires 14 84 133 124 Ajustements Ajustements sur les produits dérivés (35) 31 (41) 20 Ajustements sur autre dépenses d'exploitation (revenu) 8 (19) 6 (38) Ajustements sur autre revenu (dépenses) - (23) - (23) Impôt sur le revenu sur les ajustements 10 (1) 14 6 Bénéfice net ajusté (pertes) (3) 72 112 89

Faits saillants de certains segments

TRIMESTRE SEMESTRE CLOS AU 30 JUIN CLOS AU 30 JUIN FAITS SAILLANTS 2023 2022 CHANGE 2023 2022 CHANGE Uranium Volume de production (millions lb) 4,4 2,8 57 % 8,8 4,7 87 % Volume des ventes (millions lb) 5,5 7,6 (28) % 15,2 13,5 13 % Prix réalisé moyen1 (USD/lb) 49,41 46,30 7 % 46,81 44,97 4 % (CAD/lb) 67,05 58,74 14% 63,17 57,14 11 % Chiffre d'affaires (millions $) 368 447 (18) % 963 770 25 % Marge brute (millions $) 72 54 33 % 210 78 >100 % Services d'approvisionnement en combustible Volume de production (million kgU) 3,4 3,7 (8) % 7,6 7,8 (3) % Volume de vente (million kgU) 3,2 2,8 14 % 5,6 5,0 12 % Prix réalisé moyen 2 (CAD/kgU) 35,63 35,09 2 % 36,51 34,83 5 % Chiffre d'affaires (millions $) 113 99 14 % 206 175 18 % Marge brute (millions $) 39 40 (3) % 70 67 4 % 1 Le prix réalisé moyen de l'uranium est calculé comme le revenu des ventes de concentré d'uranium, frais de transport et de stockage, divisé par le volume de concentrés d'uranium vendus. 2 Le prix réalisé moyen des services de combustible est calculé comme le revenu de la vente de services de conversion et de fabrication, y compris les grappes de combustible et les composants de réacteur, frais de transport et de stockage, divisé par les volumes vendus,

Mise à jour du conseil d'administration

Le conseil d'administration de Cameco a nommé la chef Tammy Cook-Searson et Dominique Minière comme membres du conseil d'administration à compter du 1er septembre 2023.

Cook-Searson occupe actuellement le poste de chef de Lac La Ronge et est présidente de Kitsaki Management Limited Partnership, l'entité qui gère les activités de développement économique de la nation. Elle a été la première femme à être élue chef de la nation en 2005. Avant d'être élue, Cook-Searson avait siégé au conseil de la nation depuis 1997. Elle siège actuellement aux conseils du Grand conseil du Prince Albert, de la Fédération des nations indigènes souveraines, de l'Autorité aéroportuaire de Saskatoon, de l'Autorité des jeux autochtones de la Saskatchewan et de l'Assemblée des Premières Nations. Elle est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en gestion et est en train d’obtenir une maîtrise en administration des affaires à l'Université Athabasca. Elle détient également des diplômes honorifiques de l'Université de Regina et de l'Institut de technologie des Indiens de la Saskatchewan. Cook-Searson siégera au comité de sécurité, de santé et d'environnement ainsi qu'au comité technique de Cameco dès sa nomination en tant qu'administratrice.

Minière est l'ancien vice-président exécutif responsable des nouveaux projets nucléaires et du développement international de l’Ontario Power Generation. Avant d'occuper ce poste, il a été vice-président exécutif et directeur des stratégies de l’Ontario Power Generation ainsi que directeur des opérations d'Electricité de France. Minière siège aux conseils d'administration de Holtec International Inc., d'Ortec Group, une entreprise de services française spécialisée dans les services et l'ingénierie, et d'Engineering Planning and Management, Inc., une société d'ingénierie américaine. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'École des Mines de Paris. Minière siégera au comité des ressources humaines et de la rémunération, au comité de sécurité, de santé et d'environnement ainsi qu'au comité technique de Cameco dès sa nomination en tant qu'administrateur.

Rapport de gestion et états financiers

Le rapport de gestion et les états financiers intermédiaires consolidés non audités du deuxième trimestre fournissent une explication détaillée de nos résultats d'exploitation pour les trois et six mois se terminant le 30 juin 2023, comparés aux mêmes périodes de l'année dernière. Ce communiqué de presse devrait être lu en parallèle avec ces documents, ainsi qu'avec nos états financiers consolidés audités et leurs notes pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, le rapport de gestion du premier trimestre et l'ensemble de l'exercice, ainsi que notre formulaire d'information annuelle le plus récent, tous disponibles sur notre site Web à cameco.com, sur SEDAR+ à sedarplus.ca et sur EDGAR à sec.gov/edgar.shtml.

Personnes compétentes

Les informations techniques et scientifiques présentées dans ce document pour nos sites McArthur River/Key Lake, Cigar Lake et Inkai ont été approuvées par des personnes compétentes aux fins du Règlement 43-101 :

MCARTHUR RIVER/KEY LAKE

Greg Murdock, directeur général, McArthur River, Cameco

Daley McIntyre, directeur général, Key Lake, Cameco

CIGAR LAKE

Lloyd Rowson, directeur général, Cigar Lake, Cameco

INKAI

Sergey Ivanov, directeur général adjoint, services techniques, Cameco Kazakhstan LLP

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse inclut des déclarations et des renseignements sur nos attentes pour le futur qui sont considérés être des énoncés prospectifs. Ces informations prospectives représentent notre point de vue actuel et peuvent changer considérablement, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux que nous prévoyons à l'heure actuelle.

Voici des exemples d'informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse : notre point de vue sur l'état de l'industrie nucléaire et le risque accru lié à l'approvisionnement entraînant une hausse d'opportunités pour Cameco ; nos attentes liées à une hausse des prix moyens réalisés dans notre portefeuille de contrats et une hausse de livraisons dans notre segment d'uranium ; notre évaluation selon laquelle les fondamentaux du marché s'améliorent et que le marché de l'uranium s'oriente vers la conclusion de contrats à taux de remplacement ; nos attentes relatives aux volumes de contrat à long terme en 2023 et qu'un nouveau cycle de contrat à long terme est en cours ; notre attente que nos décision de production nous permettront de maintenir une visibilité additionnelle aux améliorations futures du marché, et notre part éventuelle de l'offre en uranium de premier rang ; le délai prévu de la conclusion de l'acquisition de Westinghouse acquisition ; nos projets de continuer à mettre en oeuvre notre stratégie de manière à rendre notre activité durable à long terme ; nos perspectives de revenus consolidés pour 2023 et la mise à jour de nos perspectives liées aux coûts administratifs directs, les achats d'uranium et le coût unitaire moyen ; notre espoir que notre bassin croissant de nouvelles possibilités d'affaires continuera à élargir notre portefeuille de contrats à long terme ; le délai prévu de la première expédition de notre part de la production d'Inkai pour 2023 et la possibilité que les livraisons d'Inkai prévues pour cette année aient du retard ; que nous avons de l'inventaire, des accords d'achats à long terme et des arrangements de prêts disponibles que nous pouvons utiliser pour mitiger le risque de retard des livraisons d'Inkai ; l'arrivée de nouveaux membres au conseil d'administration à partir du 1er Septembre 2023 et les comités dans lesquels ils serviront ; et la date prévue de l'annonce de nos résultats du troisième trimestre 2023.

Les risques importants qui pourraient entraîner un résultat différent incluent : des changements inattendus dans l'approvisionnement, la demande, les contrats à long terme et les prix de l'uranium ; des changements dans la demande des consommateurs pour l'énergie nucléaire et l'uranium en raison d'une évolution sociétale et des objectifs liés à l'énergie nucléaire, à l'électrification et à la décarbonisation ; le risque que nos points de vue sur l’énergie nucléaire, son profil de croissance et ses avantages puissent s’avérer erronés ; le risque que nous ne soyons pas en mesure d’atteindre les niveaux de production prévus dans les délais prévus, ou que les coûts que cela implique dépassent nos attentes ; le risque que les niveaux de production à Inkai ne soient pas aux niveaux attendus ou que le site ne soit pas en mesure de livrer sa production ; le risque que nous ne soyons pas en mesure de respecter les engagements de vente pour quelque raison que ce soit ; le risque que l'acquisition de Westinghouse prenne du retard ou ne soit pas conclue selon les conditions de l'acquisition ou n'aboutisse pas du tout ; les risques pour notre entreprise liés aux perturbations potentielles de la production, y compris ceux liés aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, à l’incertitude économique mondiale, à la volatilité politique, aux questions de relations de travail et aux risques opérationnels ; le risque que nous ne soyons pas en mesure de mettre en œuvre nos objectifs commerciaux d’une manière compatible avec nos valeurs environnementales, sociales, de gouvernance et autres ; le risque que la stratégie que nous menons puisse s’avérer infructueuse, ou que nous ne soyons pas en mesure de l’exécuter avec succès ; le risque que nos administrateurs nommés récemment ne puissent pas prendre service au sein de notre conseil d'administration et des comités dans les délais prévus ; et le risque que nous prenions du retard à annoncer nos résultats financiers futurs.

Dans la présentation des informations prospectives, nous avons formulé des hypothèses importantes qui pourraient s'avérer incorrectes : la demande, l’offre, la consommation, les contrats à long terme d’uranium, la croissance de la demande et l’acceptation par le public mondial de l’énergie nucléaire, et les prix ; notre production, nos achats, nos ventes, nos livraisons et nos coûts ; les conditions du marché et d’autres facteurs sur lesquels nous avons fondé nos plans et prévisions futurs ; le succès de nos plans et stratégies ; nos discussions sur les projets contractuels ; notre capacité à atténuer les conséquences négatives des retards dans l’expédition de notre part de production d’Inkai ; le succès de nos plans et stratégies, y compris la production planifiée ; le délai prévu pour la clôture de l'acquisition de Westinghouse ; l’absence de règlements, de politiques ou de décisions gouvernementales nouveaux et défavorables ; le fait qu’il n’y aura pas de conséquences négatives significatives pour notre activité résultant de perturbations de la production, y compris celles liées aux perturbations de l’approvisionnement, à l’incertitude et à la volatilité économiques ou politiques, aux problèmes liés aux relations de travail et aux risques opérationnels ; la capacité des nos administrateurs nommés récemment de prendre service au sein de notre conseil d'administration et des comités dans les délais prévus ; et notre capacité à annoncer les résultats financiers futurs conformément au calendrier.

Veuillez également vous référer à la discussion dans notre rapport de gestion 2022 et à notre plus récente notice annuelle pour connaître les autres risques importants susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et nos attentes actuelles, ainsi que d'autres hypothèses importantes que nous avons formulées. Les informations prospectives sont conçues pour vous aider à comprendre le point de vue actuel de la direction sur nos perspectives à court et long terme et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement ces informations à jour à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne l'imposent.

Téléconférence

Nous vous invitons à participer à notre téléconférence relative au deuxième trimestre le mercredi 2 août 2023, à 8h00, heure de l'Est.

La téléconférence pourra être suivie par tous les investisseurs et membres de presse. Pour y participer, veuillez composer le (800) 319-4610 (Canada et États-Unis) ou le (604) 638-5340. Un opérateur connectera votre appel. Les vignettes et une webdiffusion en direct de la téléconférence seront accessibles via un lien fourni sur cameco.com. Vous trouverez ce lien sur notre page d'accueil le jour de la téléconférence.

Un enregistrement sera disponible :

sur notre site web, cameco.com, peu après la fin de la téléconférence

jusqu'au 2 septembre 2023 à minuit, heure de l'Est, en composant le (800) 319-6413 (Canada et États-Unis) ou le (604) 638-9010 (code 0267)

Date de publication du rapport pour le troisième trimestre 2023

Nous prévoyons d'annoncer les résultats de notre troisième trimestre 2023 avant l'ouverture des marchés le 31 octobre 2023.

Profil

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium nécessaire pour fournir l'énergie d'un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle se base sur le fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur au monde, avec des opérations à faible coût. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire de l'électricité sûre, fiable et décarbonée. Nos actions sont négociées à la bourse de Toronto et à la bourse de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la Saskatchewan.

Tels qu'utilisés dans ce communiqué de presse, les termes « nous », « notre », « nos », « Société » et « Cameco » désignent Cameco Corporation et ses filiales, sauf mention contraire.

