Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER PAR L'ENTREMISE DES SERVICES DE PRESSE OU D'INFORMATION DES ÉTATS-UNIS

Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix d'un placement privé de débentures de premier rang non garanties (l'« Offre ») consistant en un montant en capital de 500 millions de dollars de débentures de premier rang non garanties à 4,94 %, série I échéant le 24 mai 2031 (les « débentures de série I »). La clôture de l'Offre devrait avoir lieu le 24 mai 2024.

Cameco pense utiliser le produit net de l'Offre pour rembourser la totalité de ses débentures non garanties de premier rang à 4,19 %, série G en circulation, au plus tard à la date d'échéance du 24 juin 2024 (les « débentures de série G »).

« Conformément à la gestion financière prudente dont nous avons fait preuve, nos décisions en matière d'affectation des capitaux s'orientent vers le maintien de la souplesse financière nécessaire à la mise en œuvre de notre stratégie », a déclaré Grant Isaac, vice-président directeur et directeur financier de Cameco. « Dans un marché où nous estimons que la demande de production d'électricité d'origine nucléaire sécurisée et sans carbone et de combustible nécessaire au fonctionnement des réacteurs est plus forte et plus durable que jamais, Cameco est bien positionnée pour une croissance rigoureuse et durable, tout en conservant la capacité d'autogérer les risques ».

Les débentures de série I seront des obligations directes et non garanties de Cameco et seront de rang égal et proportionnel à toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de Cameco. Les débentures de série I sont offertes dans le cadre d'un placement privé au Canada, conformément aux dispenses des obligations de prospectus prévues par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Les débentures de série I sont offertes par un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Valeurs mobilières TD, RBC Marchés des Capitaux et la Banque Scotia.

Les débentures de série I n'ont pas été et ne seront pas admissibles à des fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et, par conséquent, toute offre et vente des débentures de série I au Canada sera faite sous le régime d'une dispense des obligations de prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Les débentures de série I n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis »), ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction, et elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, ou à une personne des États-Unis ou pour son compte ou son bénéfice, en l'absence d'enregistrement en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis ou d'une dispense applicable des obligations d'enregistrement de cette loi.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura pas de vente des débentures de série I dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Profil

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible de l'uranium nécessaire pour alimenter en énergie un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle est fondée sur notre participation majoritaire dans les plus abondantes réserves mondiales à haute teneur et sur nos opérations à faible coût, ainsi que sur nos importants investissements dans l'ensemble du cycle du combustible nucléaire, notamment nos participations dans Westinghouse Electric Company et Global Laser Enrichment. Les services publics du monde entier comptent sur Cameco pour leur fournir des solutions globales en matière de combustible nucléaire afin de produire une énergie nucléaire sécurisée, fiable et sans émission de carbone. Nos actions sont cotées aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social se trouve à Saskatoon, en Saskatchewan, au Canada.

Dans le présent communiqué de presse, les termes nous, notre, nos, l'Entreprise et Cameco désignent Cameco Corporation et ses filiales, sauf indication contraire.

Avertissement concernant les informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse concernant l'Offre, notamment la date de clôture prévue de l'Offre, l'utilisation prévue du produit, et les déclarations concernant notre point de vue sur la demande de production d'électricité nucléaire sécurisée et sans carbone et le combustible nécessaire pour faire fonctionner les réacteurs, et concernant notre position pour atteindre une croissance rigoureuse et durable tout en maintenant la capacité d'autogestion des risques, sont des informations prospectives ou des déclarations prospectives en vertu des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières.

Elles sont soumises au risque que l'Offre ne soit pas réalisée comme prévu, et aux risques concernant le marché de l'uranium et notre position sur le marché, tels que décrits dans notre dernière notice annuelle et notre rapport de gestion. Ces informations prospectives présument que l'Offre sera réalisée avec succès et sont soumises à d'autres hypothèses concernant le marché de l'uranium et notre position sur le marché qui sont décrites dans notre dernière notice annuelle et notre dernier rapport de gestion. Toutefois, nous ne mettrons pas nécessairement à jour ces informations, à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne nous y obligent.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240521779844/fr/