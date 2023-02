Cameco annonces ses résultats pour 2022 ; solides fondamentaux de marché générés via des contrats record à long terme de 80 millions de livres d'uranium et 17 millions de kgU de services de conversion ; retour discipliné à un taux d'exécution de premier plan avec une exposition à une amélioration des prix

Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) publie aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation consolidés pour le quatrième trimestre et l'exercice clos au 31 décembre 2022 en conformité avec les normes internationales d'information financière (IFRS).

« La demande pour l'énergie nucléaire, soutenue par la croissance à court, moyen et long terme, est à l’origine des meilleurs fondamentaux que nous n'ayons jamais vus pour le marché du combustible nucléaire. L’écart structurel croissant a conduit à l’incertitude de l’offre, qui a été amplifiée en 2022. En tant que fournisseur commercial éprouvé, fiable et indépendant de combustibles nucléaires, Cameco est positionné pour tirer parti de ces fondamentaux. Nos résultats 2022 et nos perspectives pour 2023 reflètent l’année transformatrice que nous avons eue et l’opportunité qui nous reste devant nous. En 2022, nous avons réussi à contracter 80 millions de livres d’uranium et 17 millions de kgU de services de conversion, avec un nombre record de contrats signés sur un marché qui s’est renforcé et qui est en mode de croissance durable. Nos contrats nous permettent également d’exploiter nos actifs de manière durable, y compris les actifs de premier plan qui devraient générer de la valeur sur le cycle complet pour Cameco. Et, en 2022, avec la reprise de la production à McArthur River et Key Lake, nous avons commencé le retour à un taux d’exécution de premier plan, qui, selon nous, améliorera considérablement nos résultats financiers », déclare Tim Gitzel, président et chef de la direction de Cameco.

« Les événements géopolitiques qui ont affecté 2022 ont intensifié les préoccupations en matière de sécurité d’approvisionnement et, conjugués à l’accent mis sur la crise climatique, ont créé ce que nous pensons être des vents arrière transformateurs pour l’industrie nucléaire, tant du point de vue de la demande que de l’offre. Début janvier, les troubles au Kazakhstan ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité de plus de 40 % de l’approvisionnement mondial en uranium provenant du Kazakhstan. Cependant, c’est l’invasion russe de l’Ukraine à la fin du mois de février qui a été l’événement le plus transformateur pour notre industrie. Nous pensons qu’elle a déclenché un réalignement géopolitique sur les marchés de l’énergie qui met en évidence le rôle crucial de l’énergie nucléaire non seulement dans la fourniture d’une énergie propre, mais aussi dans la fourniture d’une énergie sûre et abordable. Et, étant donné que l’industrie nucléaire mondiale dépend de l’approvisionnement russe pour environ 14 % des concentrés d’uranium, 27 % de la conversion et 39 % de l’enrichissement, elle met en évidence le risque de sécurité d’approvisionnement associé à l’écart croissant d’approvisionnement primaire et à la réduction des approvisionnements secondaires, ainsi qu’à l’accent mis sur l’origine de l’approvisionnement.

Nous continuons à croire que Cameco reste le meilleur moyen d’investir dans la reprise du marché de l’uranium. Cameco emboîte le pas à une énergie nucléaire clairement de retour en mode de croissance durable. Une croissance qui sera recherchée de la même manière que nous abordons tous les aspects de notre activité : stratégique, volontaire, disciplinée, et axée sur la génération de valeur du cycle complet.

Nous avons réussi à capter l'amélioration des fondamentaux du marché grâce à un nombre record de contrats signés. Nos contrats ont mis l’accent sur l’obtention de mécanismes de tarification liés au marché, tout en offrant une protection adéquate en cas de baisse. Nous continuons d’être stratégiquement patients dans nos discussions afin de maximiser la valeur de notre portefeuille contractuel et de maintenir l’exposition à des prix plus élevés avec une capacité de production future disponible.

Avec les améliorations du marché, les nouveaux contrats à long terme que nous avons mis en place et notre pipeline de discussions contractuelles, nous passons à la prochaine phase de notre discipline en matière d’approvisionnement. Notre plan est que McArthur River/Key Lake produise 18 millions de livres par an (sur une base de 100 %) à partir de 2024 et nous continuerons d’exploiter Cigar Lake à sa capacité autorisée de 18 millions de livres par an (sur une base de 100 %) en 2024. À Inkai, la production continuera de suivre la réduction de 20 % prévue par Kazatomprom (KAP) jusqu’à la fin de 2023. Avec une capacité annuelle autorisée de 25 millions de livres à McArthur River/Key Lake, nous conservons la possibilité d’augmenter la production de nos actifs existants. Si nous profitions de toutes les opportunités d’expansion de premier plan qui s’offrent à nous, notre part annuelle de l’approvisionnement de rang 1 pourrait être d’environ 32 millions de livres. Cependant, toute décision d’expansion de la production dépendra d’autres améliorations du marché de l’uranium et de notre capacité à obtenir les contrats à long terme appropriés pour nos stocks souterrains non grevés, démontrant ainsi que nous continuons à gérer de manière responsable notre approvisionnement en fonction des besoins de nos clients.

Grâce à nos actions proactives et à notre gestion financière conservatrice, nous avons été et continuons d’être résilients. La solidité de notre bilan nous a permis de saisir deux opportunités en 2022 qui, selon nous, ajouteront une valeur significative à long terme pour Cameco. Nous avons acquis une plus grande part de la mine Cigar Lake, augmentant ainsi notre propriété à 54,5 %. Nous sommes heureux d’augmenter notre part dans l’exploitation de Cigar Lake, qui est une mine de premier plan, éprouvée, agréée et entièrement autorisée dans une juridiction sûre et stable que nous exploitons avec la participation et le soutien considérables des communautés partenaires autochtones voisines. De plus, nous avons conclu un partenariat stratégique avec Brookfield Renewable Partners et ses partenaires institutionnels (Brookfield Renewable) pour acquérir conjointement 100 % de Westinghouse Electric Company (Westinghouse), un fournisseur mondial de technologies, produits et services stratégiques et spécialisés dans la plupart des phases du secteur de l’énergie nucléaire. Cette acquisition devrait être finalisée dans la seconde moitié de 2023 et est soumise aux conditions de clôture habituelles et à certaines approbations réglementaires. Une fois la transaction conclue, Brookfield Renewable possédera une participation de 51 % dans Westinghouse et nous en posséderons 49 %. Nous croyons que le fait de réunir notre expertise dans l’industrie nucléaire avec l’expertise de Brookfield Renewable dans le domaine de l’énergie propre positionne l’énergie nucléaire au cœur de la transition vers une énergie propre et crée une plateforme puissante pour la croissance stratégique dans le secteur nucléaire.

Avec la reconnaissance renouvelée du rôle que doit jouer l’énergie nucléaire, nous sommes optimistes quant au rôle de Cameco dans le soutien à la transition vers une économie nette zéro carbone. Grâce à nos actions de décarbonation innovantes sur les thèmes de l’efficacité, de l’électrification, de la valorisation des déchets, de l’économie du carbone et du changement de carburant, nous prévoyons parvenir à une réduction absolue de 30 % de notre niveau total d’émissions de Scope 1 et 2 d’ici 2030 par rapport à notre niveau de référence de 2015 en tant que première étape majeure sur le chemin vers la réalisation de notre ambition d’être zéro net. Nous croyons que notre contribution la plus importante à la transition vers une économie nette zéro carbone provient des combustibles nucléaires que nous fournissons pour soutenir la production d’énergie nucléaire, c'est-à-dire 100 % d’électricité sans carbone.

Nous avons des actifs de premier plan qui sont agréés, autorisés, durables et fiables, et qui ont une capacité d’expansion. Ces actifs de rang 1 sont soutenus par des actifs de rang 2 inactifs et par ce que nous pensons être le meilleur portefeuille d’exploration qui tire parti de l’infrastructure existante. Nous fournissons également à nos clients l’accès à la conversion, ainsi qu’à la fabrication de combustible et aux composants de réacteurs pour les réacteurs CANDU à eau lourde. Avec l’acquisition conjointe en cours de Westinghouse, nous sommes ravis de pouvoir étendre portée dans le cycle du combustible nucléaire avec des actifs qui, comme le nôtre, sont stratégiques, éprouvés, agréés, autorisés et situés dans des juridictions d’importance géopolitique. Ces actifs seront selon nous en mesure de participer au profil croissant de la demande en énergie nucléaire à partir de leur présence actuelle. De plus, nous étudions les opportunités du cycle du combustible nucléaire et d'utilisations commerciales novatrices et non traditionnelles de l’énergie nucléaire au Canada et dans le monde entier.

Nous pensons avoir la bonne stratégie pour concrétiser notre ambition de « fournir l'énergie d'un monde à l'air pur », et nous y parviendrons d'une manière qui reflétera nos valeurs. Chacune de nos décisions est empreinte d'un engagement à relever les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Une telle approche rendra selon nous notre activité durable. »

Résumé des résultats et développements du T4 et de l'exercice 2022 :

Les contrats records garantissent les revenus et les flux de trésorerie à long terme : dans notre segment uranium, en 2022, nous avons ajouté 80 millions de livres à notre portefeuille de contrats d’uranium à long terme, avec un nombre record de contrats signés. Sur ces 80 millions de livres, environ 58 millions de livres ont été finalisées dans le cadre de contrats et les 22 millions de livres restantes ont été acceptées avec des conditions commerciales clés, telles que le mécanisme de tarification, le volume et la teneur ayant été convenus, mais en attente de finalisation contractuelle. Nous disposons également d'un important et croissant pipeline d’exploitation de l’uranium en discussion. En outre, avec une forte demande sur le marché de la conversion UF 6 , nous avons réussi à ajouter des contrats à long terme qui, selon nous, sous-tendront cette opération pour les années à venir. Nous avons finalisé des contrats pour près de 12 millions de kgU de conversion d'UF 6 en 2022 et avons près de 5 millions de kgU supplémentaires qui ont été acceptés et sont en attente de finalisation du contrat.

dans notre segment uranium, en 2022, nous avons ajouté 80 millions de livres à notre portefeuille de contrats d’uranium à long terme, avec un nombre record de contrats signés. Sur ces 80 millions de livres, environ 58 millions de livres ont été finalisées dans le cadre de contrats et les 22 millions de livres restantes ont été acceptées avec des conditions commerciales clés, telles que le mécanisme de tarification, le volume et la teneur ayant été convenus, mais en attente de finalisation contractuelle. Nous disposons également d'un important et croissant pipeline d’exploitation de l’uranium en discussion. En outre, avec une forte demande sur le marché de la conversion UF , nous avons réussi à ajouter des contrats à long terme qui, selon nous, sous-tendront cette opération pour les années à venir. Nous avons finalisé des contrats pour près de 12 millions de kgU de conversion d'UF en 2022 et avons près de 5 millions de kgU supplémentaires qui ont été acceptés et sont en attente de finalisation du contrat. Acceptation du contrat avec Energoatom : comme annoncé le 8 février, nous sommes parvenus à un accord sur les conditions commerciales d’un contrat d’approvisionnement majeur visant à fournir des volumes suffisants d’hexafluorure d’uranium naturel (UF 6 ) (comprenant des services d’uranium et de conversion) à SE NNEGC Energoatom (Energoatom) pour répondre à l’ensemble des besoins en combustible nucléaire de l’Ukraine jusqu’en 2035. Des conditions commerciales clés, telles que le mécanisme de tarification, le volume et la teneur, ont été convenues, mais le contrat est sujet à finalisation, qui est prévue pour le premier trimestre de 2023. L’accord comportera un degré de flexibilité requis, compte tenu de la situation actuelle en Ukraine. Ces volumes ne sont pas inclus dans nos volumes contractuels totaux 2022 et représentent des besoins totaux potentiels de 25,7 millions de kgU comme UF 6 (l’équivalent de 67,3 millions de livres d’uranium) qui ont été acceptés en 2023. Cela porte notre contrat total depuis le début de 2022 à plus de 147 millions de livres d’uranium (58 millions de livres finalisées et 89 millions de livres acceptées et en attente de finalisation du contrat) et près de 43 millions de kgU dans les services de conversion (12 millions de kgU finalisés et près de 31 millions de kgU acceptés et en attente de finalisation des contrats).

comme annoncé le 8 février, nous sommes parvenus à un accord sur les conditions commerciales d’un contrat d’approvisionnement majeur visant à fournir des volumes suffisants d’hexafluorure d’uranium naturel (UF ) (comprenant des services d’uranium et de conversion) à SE NNEGC Energoatom (Energoatom) pour répondre à l’ensemble des besoins en combustible nucléaire de l’Ukraine jusqu’en 2035. Des conditions commerciales clés, telles que le mécanisme de tarification, le volume et la teneur, ont été convenues, mais le contrat est sujet à finalisation, qui est prévue pour le premier trimestre de 2023. L’accord comportera un degré de flexibilité requis, compte tenu de la situation actuelle en Ukraine. Ces volumes ne sont pas inclus dans nos volumes contractuels totaux 2022 et représentent des besoins totaux potentiels de 25,7 millions de kgU comme UF (l’équivalent de 67,3 millions de livres d’uranium) qui ont été acceptés en 2023. Cela porte notre contrat total depuis le début de 2022 à plus de 147 millions de livres d’uranium (58 millions de livres finalisées et 89 millions de livres acceptées et en attente de finalisation du contrat) et près de 43 millions de kgU dans les services de conversion (12 millions de kgU finalisés et près de 31 millions de kgU acceptés et en attente de finalisation des contrats). Perspectives communiquées pour 2023, avec un retour à un taux d'exécution de premier plan : nos perspectives pour 2023 commencent à refléter le retour de notre structure de coûts à un taux d’exécution de rang 1, alors que nous planifions notre production pour satisfaire les engagements croissants à long terme de notre portefeuille de contrats. Avec les améliorations du marché, les nouveaux contrats à long terme que nous avons mis en place et un pipeline de discussions contractuelles, notre plan sera que McArthur River/Key Lake produise 18 millions de livres (sur une base de base 100 %) à partir de 2024 et de continuer à exploiter Cigar Lake à sa capacité autorisée de 18 millions de livres par an (sur une base de base 100 %) en 2024. À Inkai, la production continuera de suivre la réduction de 20 % prévue par KAP jusqu’à la fin de 2023. Avec une capacité annuelle autorisée de 25 millions de livres (sur une base de base 100 %) à McArthur River/Key Lake, nous continuons d’avoir la capacité d’augmenter la production de nos actifs existants, mais des investissements supplémentaires seraient nécessaires. Toute décision d’expansion de la production dépendra d’autres améliorations du marché de l’uranium et de notre capacité à obtenir les contrats appropriés à long terme pour nos stocks souterrains non grevés, démontrant ainsi que nous continuons à gérer de manière responsable notre approvisionnement en fonction des besoins de nos clients. En plus de nos plans d’expansion de la production d’uranium, dans notre site de conversion de Port Hope, nous travaillons sur l’augmentation de la production d'UF 6 à 12 000 tonnes d’ici 2024 afin de satisfaire notre agenda d’affaires à long terme pour les services de conversion et la demande des clients à un moment où les prix de conversion atteignent des sommets historiques. Grâce à ces plans, nous nous attendons à une amélioration continue de notre rendement financier. Consultez les Perspectives pour 2023 dans notre rapport de gestion 2022 pour plus d'informations.

nos perspectives pour 2023 commencent à refléter le retour de notre structure de coûts à un taux d’exécution de rang 1, alors que nous planifions notre production pour satisfaire les engagements croissants à long terme de notre portefeuille de contrats. Avec les améliorations du marché, les nouveaux contrats à long terme que nous avons mis en place et un pipeline de discussions contractuelles, notre plan sera que McArthur River/Key Lake produise 18 millions de livres (sur une base de base 100 %) à partir de 2024 et de continuer à exploiter Cigar Lake à sa capacité autorisée de 18 millions de livres par an (sur une base de base 100 %) en 2024. À Inkai, la production continuera de suivre la réduction de 20 % prévue par KAP jusqu’à la fin de 2023. Avec une capacité annuelle autorisée de 25 millions de livres (sur une base de base 100 %) à McArthur River/Key Lake, nous continuons d’avoir la capacité d’augmenter la production de nos actifs existants, mais des investissements supplémentaires seraient nécessaires. Toute décision d’expansion de la production dépendra d’autres améliorations du marché de l’uranium et de notre capacité à obtenir les contrats appropriés à long terme pour nos stocks souterrains non grevés, démontrant ainsi que nous continuons à gérer de manière responsable notre approvisionnement en fonction des besoins de nos clients. En plus de nos plans d’expansion de la production d’uranium, dans notre site de conversion de Port Hope, nous travaillons sur l’augmentation de la production d'UF à 12 000 tonnes d’ici 2024 afin de satisfaire notre agenda d’affaires à long terme pour les services de conversion et la demande des clients à un moment où les prix de conversion atteignent des sommets historiques. Grâce à ces plans, nous nous attendons à une amélioration continue de notre rendement financier. Consultez les dans notre rapport de gestion 2022 pour plus d'informations. Augmentation de la propriété à Cigar Lake : en mai 2022, nous avons annoncé l’acquisition d’une plus grande part de la mine Cigar Lake pour 107 millions de dollars, faisant ainsi passer notre propriété de 50 % à 54,5 %. Cigar Lake est une mine de rang 1 éprouvée, agréée et entièrement autorisée dans une juridiction sûre et stable que nous exploitons avec la participation et le soutien considérables des communautés partenaires autochtones avoisinantes.

en mai 2022, nous avons annoncé l’acquisition d’une plus grande part de la mine Cigar Lake pour 107 millions de dollars, faisant ainsi passer notre propriété de 50 % à 54,5 %. Cigar Lake est une mine de rang 1 éprouvée, agréée et entièrement autorisée dans une juridiction sûre et stable que nous exploitons avec la participation et le soutien considérables des communautés partenaires autochtones avoisinantes. Projet d’acquisition de Westinghouse : en octobre 2022, nous avons annoncé avoir conclu un partenariat stratégique avec Brookfield Renewable pour acquérir conjointement 100 % de Westinghouse, un fournisseur mondial de technologies, produits et services stratégiques et spécialisés dans la plupart des phases du secteur de l’énergie nucléaire. Parallèlement à l’exécution de l’accord d’acquisition, nous avons obtenu des engagements qui prévoient une facilité de prêt-relais de 1 milliard USD et 600 millions USD de prêts à terme. À la suite de l’annonce, nous avons entrepris une offre d’achat d’actions ordinaires de 650 millions USD, avec une option de souscripteur pour acheter des actions supplémentaires. L’offre a été finalisée le 17 octobre 2022, nous offrant un produit brut d’environ 747,6 millions USD, y compris l’exercice des souscripteurs en totalité de l’option d’achat d’actions supplémentaires. L’acquisition devrait être finalisée dans la seconde moitié de 2023 et est soumise aux conditions de clôture habituelles et à certaines approbations réglementaires. Une fois la transaction conclue, Brookfield Renewable possédera une participation de 51 % dans Westinghouse et nous en posséderons 49 %. Nous croyons que le fait de réunir notre expertise dans l’industrie nucléaire avec l’expertise de Brookfield Renewable dans le domaine de l’énergie propre positionne l’énergie nucléaire au cœur de la transition vers l’énergie propre et crée une plateforme puissante pour la croissance stratégique dans le secteur nucléaire. Consultez le Projet d'acquisition de Westinghouse dans notre rapport de gestion 2022 et notre rapport sur les changements matériels du 18 octobre 2022 (disponibles sur www.sedar.com et www.sec.gov) pour plus d'informations.

en octobre 2022, nous avons annoncé avoir conclu un partenariat stratégique avec Brookfield Renewable pour acquérir conjointement 100 % de Westinghouse, un fournisseur mondial de technologies, produits et services stratégiques et spécialisés dans la plupart des phases du secteur de l’énergie nucléaire. Parallèlement à l’exécution de l’accord d’acquisition, nous avons obtenu des engagements qui prévoient une facilité de prêt-relais de 1 milliard USD et 600 millions USD de prêts à terme. À la suite de l’annonce, nous avons entrepris une offre d’achat d’actions ordinaires de 650 millions USD, avec une option de souscripteur pour acheter des actions supplémentaires. L’offre a été finalisée le 17 octobre 2022, nous offrant un produit brut d’environ 747,6 millions USD, y compris l’exercice des souscripteurs en totalité de l’option d’achat d’actions supplémentaires. L’acquisition devrait être finalisée dans la seconde moitié de 2023 et est soumise aux conditions de clôture habituelles et à certaines approbations réglementaires. Une fois la transaction conclue, Brookfield Renewable possédera une participation de 51 % dans Westinghouse et nous en posséderons 49 %. Nous croyons que le fait de réunir notre expertise dans l’industrie nucléaire avec l’expertise de Brookfield Renewable dans le domaine de l’énergie propre positionne l’énergie nucléaire au cœur de la transition vers l’énergie propre et crée une plateforme puissante pour la croissance stratégique dans le secteur nucléaire. Consultez le dans notre rapport de gestion 2022 et notre rapport sur les changements matériels du 18 octobre 2022 (disponibles sur www.sedar.com et www.sec.gov) pour plus d'informations. Perte nette de 15 millions de dollars pour le quatrième trimestre ; bénéfice net ajusté de 36 millions de dollars : les résultats du quatrième trimestre sont motivés par des variations trimestrielles normales des livraisons de contrats et par la poursuite de l’exécution de notre stratégie. Le bénéfice net ajusté est une mesure non IFRS, voir ci-dessous.

les résultats du quatrième trimestre sont motivés par des variations trimestrielles normales des livraisons de contrats et par la poursuite de l’exécution de notre stratégie. Le bénéfice net ajusté est une mesure non IFRS, voir ci-dessous. Bénéfice annuel net de 89 millions de dollars ; bénéfice net ajusté de 135 millions de dollars : les résultats annuels commencent à refléter le retour de notre structure de coûts à un taux d’exécution de rang 1, tel qu’il est envisagé par la poursuite de l’exécution de notre stratégie. Nos résultats reflètent également l’amélioration des prix moyens réalisés à mesure que les prix de l’uranium et les prix de conversion continuent d’augmenter, catalysés par l’incertitude géopolitique et les préoccupations liées à la sécurité de l’approvisionnement. Dans notre segment uranium, nous avons livré plus de 25 millions de livres. La production pour 2022 était de 10,4 millions de livres dans notre segment uranium, Cigar Lake ayant atteint son objectif de production annuelle de 18 millions de livres (sur une base de 100 %) et McArthur River/Key Lake ayant repris ses activités pour produire 1,1 million de livres (sur une base de 100 %). Dans notre segment des services d'approvisionnement en combustible, nous avons produit 13,0 millions de kgU, ce qui inclut un record annuel de production d'UF 6 . En outre, nous avons généré 305 millions de dollars en trésorerie d'exploitation, avec des volumes de ventes plus élevés dans notre segment uranium et des prix moyens réalisés plus élevés dans nos segments d’uranium et d'approvisionnement en combustible par rapport à 2021. Le bénéfice net ajusté est une mesure non IFRS, voir ci-dessous.

les résultats annuels commencent à refléter le retour de notre structure de coûts à un taux d’exécution de rang 1, tel qu’il est envisagé par la poursuite de l’exécution de notre stratégie. Nos résultats reflètent également l’amélioration des prix moyens réalisés à mesure que les prix de l’uranium et les prix de conversion continuent d’augmenter, catalysés par l’incertitude géopolitique et les préoccupations liées à la sécurité de l’approvisionnement. Dans notre segment uranium, nous avons livré plus de 25 millions de livres. La production pour 2022 était de 10,4 millions de livres dans notre segment uranium, Cigar Lake ayant atteint son objectif de production annuelle de 18 millions de livres (sur une base de 100 %) et McArthur River/Key Lake ayant repris ses activités pour produire 1,1 million de livres (sur une base de 100 %). Dans notre segment des services d'approvisionnement en combustible, nous avons produit 13,0 millions de kgU, ce qui inclut un record annuel de production d'UF . En outre, nous avons généré 305 millions de dollars en trésorerie d'exploitation, avec des volumes de ventes plus élevés dans notre segment uranium et des prix moyens réalisés plus élevés dans nos segments d’uranium et d'approvisionnement en combustible par rapport à 2021. Le bénéfice net ajusté est une mesure non IFRS, voir ci-dessous. Solide bilan comptable : au 31 décembre 2022, nous disposions de 2,3 milliards de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie et en investissements à court terme, et de 997 millions de dollars en dettes à long terme. Le produit net de l’émission d’actions annoncée a été reçu en octobre 2022 et la trésorerie et équivalents de trésorerie en dollars américains ainsi que les investissements à court terme sont inclus dans notre bilan. Le financement final de l’acquisition de Westinghouse n’est pas requis avant la clôture de l’acquisition et sera déterminé en fonction des conditions du marché et du taux d’exécution attendu de nos activités à ce moment-là. Nous nous attendons à une combinaison de financements permanents de sources de capitaux, y compris la trésorerie, la dette et les capitaux propres, conçue pour préserver la solidité de notre bilan et de nos notations, tout en maintenant une liquidité saine. De plus, nous disposons d'une facilité de crédit non utilisée de 1 milliard de dollars.

au 31 décembre 2022, nous disposions de 2,3 milliards de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie et en investissements à court terme, et de 997 millions de dollars en dettes à long terme. Le produit net de l’émission d’actions annoncée a été reçu en octobre 2022 et la trésorerie et équivalents de trésorerie en dollars américains ainsi que les investissements à court terme sont inclus dans notre bilan. Le financement final de l’acquisition de Westinghouse n’est pas requis avant la clôture de l’acquisition et sera déterminé en fonction des conditions du marché et du taux d’exécution attendu de nos activités à ce moment-là. Nous nous attendons à une combinaison de financements permanents de sources de capitaux, y compris la trésorerie, la dette et les capitaux propres, conçue pour préserver la solidité de notre bilan et de nos notations, tout en maintenant une liquidité saine. De plus, nous disposons d'une facilité de crédit non utilisée de 1 milliard de dollars. Dividendes reçus de JV Inkai : en 2022, nous avons reçu les paiements de dividende de JV Inkai pour un total de 93 millions USD. JV Inkai distribue un excédent de trésorerie, net d'obligations de fonds de roulement, à ses partenaires sous forme de dividendes. Consultez Uranium – Opérations de premier rang – Inkai dans notre rapport de gestion 2022.

Résultats financiers consolidés

TRIMESTRE CLOS AU EXERCICE CLOS AU POINTS SAILLANTS CONSOLIDÉS 31 DÉCEMBRE 31 DÉCEMBRE (EN MILLIONS DE DOLLARS, SAUF MENTION CONTRAIRE) 2022 2021 2022 2021 Revenu 524 465 1 868 1 475 Marge brute 65 56 233 2 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires (15) 11 89 (103) $ par action ordinaire (de base) (0,04) 0,03 0,22 (0,26) $ par action ordinaire (après dilution) (0,04) 0,03 0,22 (0,26) Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) (non IFRS, voir ci-dessous) 36 23 135 (98) $ par action ordinaire (ajusté et après dilution) 0,09 0,06 0,33 (0,25) Encaisse issue des activités 77 59 305 458

Les déclarations financières annuelles de 2022 ont été vérifiées. Toutefois, les informations financières présentées pour le quatrième trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022 ne sont pas vérifiées. Vous trouverez un exemplaire de notre rapport de gestion 2022 et de nos déclarations financières vérifiées pour 2022 sur notre site web à l'adresse cameco.com.

BÉNÉFICE NET

Le tableau ci-dessous montre ce qui a contribué à l'évolution du bénéfice net et du bénéfice net ajusté (mesure non IFRS, voir ci-dessous) pour le trimestre et l'exercice clos au 31 décembre 2022, comparé à la même période en 2021.

VARIATIONS DE BÉNÉFICE TRIMESTRE CLOS AU EXERCICE CLOS AU (MILLIONS $) 31 DÉCEMBRE 31 DÉCEMBRE IFRS AJUSTÉ IFRS AJUSTÉ Bénéfice net (perte nette) - 2021 11 23 (103) (98) Variation du bénéfice brut par segment (nous calculons le bénéfice brut en déduisant du revenu le coût des produits et services vendus ainsi que la dépréciation et les amortissements, après déduction des prestations de couverture) Uranium Incidence de l’évolution du volume des ventes 1 1 (6) (6) Hausse des prix réalisés (USD) 29 29 328 328 Impact du taux de change sur les prix réalisés 25 25 44 44 Hausse des coûts (41) (41) (137) (137) Variation – uranium 14 14 229 229 Services d'approvisionnement en combustible Incidence de l’évolution du volume des ventes (10) (10) (21) (21) Hausse des prix réalisés (CAD) 4 4 33 33 Baisse (hausse) des coûts 1 1 (13) (13) Variation – Services d'approvisionnement en combustible (5) (5) (1) (1) Autres variations Baisse (hausse) des dépenses d'administration 8 8 (44) (44) Hausse des dépenses d'exploration - - (3) (3) Provision de remise en état (78) - (31) 3 Variations de bénéfice ou de perte sur produits dérivés 12 (12) (86) (23) Variation de bénéfice ou de perte de taux de change 6 6 74 74 Variations de bénéfice issu de placements à la valeur de consolidation (19) (19) 26 26 Subvention salariale d’urgence du Canada - - (21) (21) Gain d’achat de bonnes affaires sur l’augmentation de la participation CLJV - - 23 - Hausse du résultat financier 21 21 30 30 Variation de recouvrement ou charge d'impôts sur les bénéfices 13 (2) 3 (30) Autres 2 2 (7) (7) Bénéfice net (perte nette) - 2022 (15) 36 89 135

Mesures non IFRS

BÉNÉFICE NET AJUSTÉ

Le bénéfice net ajusté est une mesure qui ne présente pas de signification normalisée ou de base de calcul cohérente selon les normes IFRS (mesure non IFRS). Nous utilisons cette mesure comme un moyen plus utile de comparer notre rendement financier d'une période à l'autre. Le bénéfice net ajusté est notre bénéfice net attribuable aux actionnaires, ajusté pour mieux refléter la performance financière sous-jacente pour la période considérée. Nous estimons que, en plus des mesures classiques préparées conformément aux normes IFRS, certains investisseurs utilisent ces renseignements pour évaluer notre performance. Le bénéfice net ajusté est un des objectifs que nous mesurons pour servir de base à une partie de la rémunération annuelle des employés et des dirigeants (voir Mesures de nos résultats dans notre rapport de gestion 2022).

Nous prenons en compte les instruments dérivés dans le calcul du bénéfice net ajusté. Nous n'utilisons pas la comptabilité de couverture dans le cadre des normes IFRS. Nous devons donc déclarer les bénéfices et les pertes pour chaque activité de couverture, aussi bien pour les contrats se terminant durant la période que pour ceux étant en cours à la fin de la période. Pour les contrats qui restent en cours, nous devons les traiter comme s'ils étaient terminés à la fin de la période considérée (valeur de marché). Nous n'estimons toutefois pas que les bénéfices et les pertes que nous devons déclarer dans le cadre des IFRS reflètent correctement l'intention de nos activités de couverture. Nous apportons donc des ajustements au moment de calculer notre bénéfice net ajusté afin de mieux refléter l'impact de notre programme de couverture pour la période considérée. Pour plus d'informations, consultez la section Opérations de change dans notre rapport de gestion 2022.

Nous prenons également en compte les ajustements de nos provisions de remise en état, qui sont directement comptabilisés dans le bénéfice. Chaque trimestre, nous devons mettre à jour les provisions pour remise en état de toutes les opérations en fonction des nouvelles estimations des flux de trésorerie, des taux d'actualisation et des taux d'inflation. Cela se traduit normalement par un ajustement de notre obligation de mise hors service d'actif en plus du solde de la provision. Lorsque les actifs d'une opération ont été radiés en raison d'une dépréciation, comme c'est le cas pour nos activités de Rabbit Lake et ISR aux États-Unis, l'ajustement est comptabilisé directement dans le compte de résultat comme « autres charges (produits) d'exploitation ». Voir la note 16 de nos états financiers intermédiaires pour plus d'informations. Ce montant a été exclu de notre mesure du bénéfice net ajusté.

Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non IFRS et ne doit pas être considéré de façon isolée et ne doit pas remplacer l'information financière préparée selon les normes comptables. D'autres sociétés peuvent calculer cette mesure différemment et il se peut donc que vous ne puissiez pas effectuer une comparaison directe avec des mesures similaires présentées par ces sociétés.

Le tableau ci-dessous rapproche le bénéfice net ajusté de notre bénéfice net pour les trimestres et exercices clos au 31 décembre 2022 et 2021.

TRIMESTRE CLOS AU EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 31 DÉCEMBRE (MILLIONS $) 2022 2021 2022 2021 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires (15) 11 89 (103) Ajustements Ajustements sur les produits dérivés (19) 5 76 13 Ajustements sur autre charge (revenu) d'exploitation 88 10 26 (8) Ajustement sur autre revenu - - (23) - Impôt sur le revenu sur les ajustements (18) (3) (33) - Bénéfice net ajusté (perte) 36 23 135 (98)

Faits saillants de certains segments

TRIMESTRE CLOS AU EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 31 DÉCEMBRE FAITS SAILLANTS 2022 2021 VARIATION 2022 2021 VARIATION Uranium Volume de production (millions lb) 3,7 2,8 32% 10,4 6,1 70% Volume des ventes (millions lb) 6,9 6,5 6% 25,6 24,3 5% Prix de vente réalisé moyen1 (USD/lb) 43,05 39,65 9% 44,73 34,53 30% (CAD/lb) 57,87 49,94 16% 57,85 43,34 33% Revenu (millions $) 397 323 23% 1 480 1 055 40% Marge brute (perte brute) (millions $) 24 10 >100% 121 (108) >100% Services d'approvisionnement en combustible Production volume (million kgU) 3,7 3,1 19% 13,0 12,1 7% Volume de production (millions kgU) 3,8 4,9 (22)% 11,1 13,6 (18)% Prix de vente réalisé moyen2 (CAD/kgU) 30,11 28,80 5% 32,92 29,72 11% Revenu (millions $) 115 140 (18)% 365 404 (10)% Marge brute (millions $) 41 46 (11)% 117 118 (1)%

1 Le prix réalisé moyen de l'uranium est calculé comme le revenu des ventes de concentré d'uranium, frais de transport et de stockage, divisé par le volume de concentrés d'uranium vendus. 2 Le prix réalisé moyen des services d'approvisionnement en combustible est calculé comme le revenu de la vente de services de conversion et de fabrication, y compris les grappes de combustible et les composants de réacteur, frais de transport et de stockage, divisé par les volumes vendus.

Mise à jour de l’équipe exécutive

Grant Isaac a été nommé vice-président exécutif et conserve la fonction de directeur financier (CFO). Isaac continue d'être supervisé par le président et chef de la direction. Avant ce poste, Isaac était vice-président principal et directeur financier. Heidi Shockey a été nommée vice-présidente principale et directrice financière adjointe et relève d’Isaac. Avant cela, Shockey était vice-présidente et contrôleuse de Cameco. Les deux nominations entrent en vigueur le 1er février 2023.

« Je suis heureux de souligner l’excellente contribution de Grant à Cameco avec sa nomination au poste de vice-président exécutif. Je suis également heureux d’accueillir Heidi au sein de l’équipe exécutive, qui apporte une vaste expertise financière à son rôle de directrice financière adjointe », déclare Gitzel. « Ils font partie d’une équipe de direction exceptionnellement compétente et expérimentée. »

Rapport de gestion et états financiers

Le rapport de gestion 2022 et les états financiers consolidés fournissent une explication détaillée de nos résultats d'exploitation pour le trimestre et l'exercice clos au 31 décembre 2022, par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent, et de nos perspectives pour 2023. Ce communiqué de presse doit être lu conjointement avec ces documents, ainsi qu'avec notre plus récente notice annuelle, documents qui sont tous disponibles sur notre site cameco.com, sur SEDAR à l'adresse sedar.com, et sur EDGAR à l'adresse sec.gov/edgar.shtml.

Personnes compétentes

Les informations techniques et scientifiques présentées dans ce document pour nos sites McArthur River/Key Lake, Cigar Lake et Inkai ont été approuvées par des personnes compétentes aux fins du règlement 43-101 :

MCARTHUR RIVER/KEY LAKE

Greg Murdock, directeur général, McArthur River, Cameco

Daley McIntyre, directrice générale, Key Lake, Cameco

CIGAR LAKE

Lloyd Rowson, directeur général, Cigar Lake, Cameco

INKAI

Sergey Ivanov, directeur général adjoint, services techniques, Cameco Kazakhstan LLP

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse inclut des déclarations et des renseignements sur nos attentes pour le futur qui sont considérés être des énoncés prospectifs. Ces informations prospectives représentent notre point de vue actuel et peuvent changer considérablement, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux que nous prévoyons à l'heure actuelle.

Voici des exemples d'informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse : notre point de vue sur l’offre et la demande d’énergie nucléaire et sa croissance à court, moyen et long terme ; notre capacité à tirer parti des fondamentaux et des opportunités du marché ; la durabilité de la croissance de nos contrats de nos services uranium et conversion ; notre capacité à exploiter nos actifs de manière durable et nos attentes quant à la valeur qu’ils généreront pour nous ; nos attentes quant à l’impact d’un retour à un taux d’exécution de rang 1 sur nos résultats financiers ; notre point de vue sur l’impact des événements géopolitiques sur le secteur de l’énergie nucléaire et l’accent mis sur la crise climatique ; notre conviction que Cameco est la meilleure façon d’investir dans la reprise du marché de l’uranium ; la durabilité de notre croissance et notre capacité à poursuivre la croissance et à générer de la valeur sur l'ensemble du cycle ; notre stratégie de portefeuille de contrats et notre capacité à maintenir l’exposition à des prix plus élevés avec une capacité de production future non grevée ; nos plans d’approvisionnement, y compris les niveaux de production à McArthur River/Key Lake, Cigar Lake et Inkai ; notre capacité à étendre la production à partir de nos actifs existants et le niveau de production que nous pourrions atteindre grâce à nos opportunités d’expansion de premier plan ; les facteurs que nous prendrons en considération pour prendre des décisions concernant l’expansion de la production ; le calendrier prévu pour la finalisation du contrat d’approvisionnement SE NNEGC Energoatom (Energoatom) et notre attente que Cameco fournira des volumes suffisants d'UF 6 au titre de celui-ci pour répondre à l’ensemble des besoins en combustible nucléaire de l’Ukraine jusqu’en 2035 ; notre capacité à continuer d’être résilients ; notre point de vue sur la valeur future de l’augmentation de notre participation dans la mine Cigar Lake et notre partenariat stratégique avec Brookfield Renewable pour acquérir 100 % de Westinghouse ; le calendrier prévu pour la clôture de l’acquisition de Westinghouse ; notre optimisme quant à notre rôle dans le soutien à une transition vers une économie à zéro carbone net, et nos attentes quant à notre capacité à réaliser des réductions de niveaux d’émissions dans les délais prévus ; nous espérons que l’acquisition de Westinghouse nous permettra d’étendre notre portée dans le cycle du combustible nucléaire ; notre exploration d’autres possibilités d’expansion dans le cycle du combustible nucléaire et dans les utilisations commerciales non traditionnelles de l’énergie nucléaire ; notre vision de fournir l'énergie d'un monde à l'air pur et d'y parvenir d'une manière qui reflétera nos valeurs ; notre point de vue sur la durabilité à long terme de nos activités ; et la date prévue pour l’annonce de nos résultats du premier trimestre 2023.

Les risques importants qui pourraient entraîner un résultat différent incluent : des changements inattendus dans l'approvisionnement, la demande, les contrats à long terme et les prix de l'uranium ; des changements dans la demande des consommateurs pour l'énergie nucléaire et l'uranium en raison d'une évolution sociétale et des objectifs liés à l'énergie nucléaire, à l'électrification et à la décarbonisation ; le risque que nous ne poursuivions pas notre stratégie de discipline d’approvisionnement ; le risque que nous ne soyons pas en mesure d’apporter des changements aux niveaux d’exploitation et de production futurs de Cigar Lake et de McArthur River/Key Lake aux niveaux prévus dans les délais prévus, ou que les coûts connexes, ou les coûts associés aux activités d'entretien et de maintenance dépassent nos attentes ; le risque que les niveaux de production à Inkai ne se situent pas aux niveaux attendus ; le risque que nos revenus et nos flux de trésorerie ne s’améliorent pas dans la mesure prévue ; les risques liés au contrat d'approvisionnement d’Energoatom, y compris le risque qu’il ne soit pas finalisé dans les délais ou aux conditions prévues, notre capacité à fournir l’UF 6 au titre du contrat, et que la poursuite ou l’issue du conflit entre l’Ukraine et la Russie puisse empêcher Cameco de réaliser les avantages escomptés ; le risque que nous ne parvenions pas à honorer nos engagements de ventes, toute raison confondue ; le risque que nous ne soyons pas en mesure de rester résilients ou d’améliorer notre performance financière ; les risques pour nos activités liés aux perturbations potentielles de la production, y compris ceux liés aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, à l’incertitude économique mondiale et à la volatilité politique ; le risque que nous ne soyons pas en mesure de mettre en œuvre nos objectifs commerciaux d’une manière compatible avec nos valeurs environnementales, sociales, de gouvernance et autres ; le risque que la stratégie que nous exécutons ne soit pas couronnée de succès, ou que nous ne parvenions pas à l'exécuter efficacement ; le risque que nous ne réussissions pas à poursuivre l’innovation ou à mettre en œuvre des technologies de pointe, ou à réaliser les avantages attendus de l’acquisition de Westinghouse ; et le risque que nous soyons retardés dans l'annonce de nos futurs résultats financiers.

Dans la présentation des informations prospectives, nous avons formulé des hypothèses importantes qui pourraient s'avérer incorrectes : la demande, l’offre, la consommation, les contrats à long terme d’uranium, la croissance de la demande et l’acceptation par le public mondial de l’énergie nucléaire, et les prix ; notre production, nos achats, nos ventes, nos livraisons et nos coûts ; les conditions du marché et d’autres facteurs sur lesquels nous avons fondé nos plans et prévisions futurs ; le succès de nos plans et stratégies, y compris les changements d’exploitation et de production prévus ; les hypothèses concernant le contrat d'approvisionnement d’Energoatom, y compris que nous parviendrons à un accord sur les conditions finales dans les délais et sur les conditions attendues, notre capacité à fournir de l'UF 6 dans le cadre du contrat, et que nous ne serons pas empêchés de réaliser les avantages escomptés du contrat en raison de la poursuite ou de l’issue du conflit entre l’Ukraine et la Russie ; l’absence de nouvelles réglementations, politiques ou décisions gouvernementales défavorables ; qu’il n’y aura pas de conséquences négatives non anticipées significatives pour notre activité résultant de perturbations de la production, y compris celles liées aux ruptures d’approvisionnement, ainsi qu’à l’incertitude et à la volatilité économiques ou politiques ; notre capacité à réaliser les avantages attendus de l’acquisition de Westinghouse ; et notre capacité à annoncer les résultats financiers futurs aux dates prévues.

Veuillez également vous référer à la discussion dans notre rapport de gestion 2022 et à notre plus récente notice annuelle pour connaître les autres risques importants susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et nos attentes actuelles, ainsi que d'autres hypothèses importantes que nous avons formulées. Les informations prospectives sont conçues pour vous aider à comprendre le point de vue actuel de la direction sur nos perspectives à court et long terme et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement ces informations à jour à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne l'imposent.

Téléconférence

Nous vous invitons à participer à notre téléconférence relative au quatrième trimestre le jeudi 9 février 2023 à 8h00, heure de l'Est.

La téléconférence pourra être suivie par tous les investisseurs et membres de presse. Pour y participer, veuillez composer le (800) 319-4610 (Canada et États-Unis) ou le (604) 638-5340. Un opérateur connectera votre appel. Les vignettes et une webdiffusion en direct de la téléconférence seront accessibles via un lien fourni sur cameco.com. Vous trouverez ce lien sur notre page d'accueil le jour de la téléconférence.

Un enregistrement sera disponible :

sur notre site web, cameco.com, peu après la fin de la téléconférence

jusqu'au 9 mars 2023, à minuit, heure de l'Est, en composant le (800) 319-6413 (Canada et États-Unis) ou le (604) 638-9010 (code 9717)

Date de publication du rapport pour le premier trimestre 2023

Nous prévoyons d'annoncer nos résultats pour le premier trimestre 2023 avant l'ouverture des marchés le 28 avril 2023.

Profil

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium nécessaire pour alimenter en énergie un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle se base sur le fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur au monde, avec des opérations à faible coût. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire une énergie nucléaire sûre, fiable et zéro carbone. Nos actions sont négociées à la bourse de Toronto et à la bourse de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la Saskatchewan.

Tels qu'utilisés dans ce communiqué de presse, les termes « nous », « notre », « nos », « Société » et « Cameco » désignent Cameco Corporation et ses filiales, sauf mention contraire.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230208005878/fr/