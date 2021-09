Cameco et X-energy étudient une collaboration éventuelle pour appuyer le déploiement des petits réacteurs modulaires Xe-100

SASKATOON, Saskatchewan, 16 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX : CCO; NYSE : CCJ) et X-energy signent un protocole d'entente visant à explorer plusieurs domaines de coopération dans le but d'appuyer le déploiement, le ravitaillement en combustible et l'entretien éventuels des petits réacteurs modulaires Xe-100 au Canada et aux États-Unis.



« Nous ne doutons pas un instant de l'avenir de l'énergie nucléaire et des petits réacteurs modulaires, que ce soit ici au Canada ou aux États-Unis et dans le monde entier, » déclare le président et chef de la direction de Cameco, Tim Gitzel. « Nous avons l'intention d'être un fournisseur de combustible de premier choix pour le marché émergent des petits réacteurs modulaires et celui des réacteurs de pointe. Nous nous réjouissons de travailler avec X-energy et de voir quelles occasions pourraient présenter les technologies novatrices de cette entreprise dans le domaine des réacteurs. »

Cameco est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'uranium, et s'impose comme un chef de file en matière de services d'extraction, de raffinage, de conversion et services de fabrication de carburant. Depuis plus de 30 ans, Cameco produit de l'uranium et du combustible nucléaire de manière sûre et fiable afin de produire de l'électricité dans des réacteurs nucléaires du monde entier.

« Cameco est la pierre angulaire de l'industrie nucléaire canadienne et sa présence est mondiale, » indique le président de TRISO-X, la filiale de production de combustible de X-energy, Pete Pappano. « X-energy s'efforce de commercialiser le premier réacteur commercial de pointe au monde en Amérique du Nord. Dans ce contexte, nous anticipons avec plaisir cette collaboration fructueuse qui pourrait fournir le combustible de notre modèle de réacteur en Amérique du Nord et faciliter son déploiement dans le monde entier. »

Dans le cadre du programme de démonstration de réacteurs de pointe (Advanced Reactor Demonstration Program) , le ministère américain de l'Énergie a récemment attribué à X-energy un montant d'environ 1,23 milliard de dollars américains, au titre d'un contrat principal. Ce financement vise, d'une part, l'octroi d'une licence pour une centrale nucléaire de pointe à l'échelle commerciale ainsi que le choix de l'emplacement, la construction et l'exploitation d'une telle usine qui, d'ici 2027, fonctionnerait avec le Xe-100 et l'agence d'exploitation publique d'électricité Energy Northwest, et d'autre part, l'implantation de l'installation de production de combustible TRISO-X à l'échelle commerciale. La centrale à quatre réacteurs Xe-100 devrait être mise en service en 2027.

En octobre 2020, Ontario Power Generation Inc. a désigné le Xe-100 comme un modèle qui pourrait équiper le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington , dans le cadre duquel un petit réacteur modulaire pourrait être mis en service dès 2028. X-energy déclare être en train de faire progresser les travaux de conception et d'ingénierie du Xe-100 avec les services publics.

D'après une analyse des avantages économiques qu'elle a commandé à Hatch Ltd, l'entreprise X-energy estime que la construction d'une installation de fabrication de combustible TRISO-X au Canada aurait des retombées économiques de plus de 310 millions de dollars canadiens.

« Chez X-energy Canada, nous sommes en partenariat avec l'industrie nucléaire canadienne pour bâtir un écosystème des petits réacteurs modulaires qui se développera au fur et à mesure du déploiement à grande échelle de notre modèle Xe-100 , la technologie idéale pour atteindre les objectifs de carboneutralité du Canada, » affirme la présidente de X-energy Canada, Katherine Moshonas Cole. « Nous sommes ravis du potentiel de cette collaboration avec Cameco, car elle pourrait accroître la valeur de l'uranium canadien dans l'industrie nationale et créer de futures perspectives d'exportation. »

Pour de plus amples renseignements sur le modèle de réacteur Xe-100 ou sur le combustible exclusif TRISO-X, veuillez consulter le site Internet de X-energy à www.x-energy.com .

Profil de l'entreprise

Cameco est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium, une énergie indispensable à l'assainissement de l'air à travers le monde. Notre position concurrentielle repose sur le fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur au monde et que nos coûts d'exploitation sont faibles. Partout dans le monde, les services publics comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire de l'électricité dans des réacteurs nucléaires sûrs, fiables et sans émissions de carbone. Nos actions se négocient aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan.

Mise en garde concernant l'information et les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières du Canada et des États-Unis (que nous appelons « renseignements de nature prospective »), notamment : notre intention d'explorer les domaines de coopération possibles pour le déploiement, le ravitaillement et l'entretien futurs des petits réacteurs modulaires avec X-energy; nos points de vue concernant l'avenir de l'énergie nucléaire et celui des petits réacteurs modulaires; l'intention de Cameco d'être un fournisseur de carburant de premier choix pour le marché émergent des petits réacteurs modulaires et des réacteurs de pointe; l'intention de X-energy de mettre sur le marché le premier réacteur commercial de pointe en Amérique du Nord et la capacité de Cameco de lui fournir un approvisionnement régulier en combustible; la date de mise en service prévue pour la centrale à quatre réacteurs Xe-100 et la date prévue pour la mise en service d'un petit réacteur modulaire dans le cadre du projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington; l’estimation par X-energy des répercussions économiques de la construction d'une installation de production de combustible TRISO-X au Canada; et les attentes concernant la création et la croissance d'un écosystème de petits réacteurs modulaires qui s'élargira avec le déploiement à grande échelle du Xe-100, la capacité de la technologie à faire progresser les objectifs de carboneutralité du Canada et les conséquences potentielles sur la valeur de l'uranium. Ces renseignements de nature prospective sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses, y compris : la capacité de Cameco et de X-energy à collaborer avec succès au déploiement, au ravitaillement et à l'entretien futurs de petits réacteurs modulaires Xe-100 au Canada et aux États-Unis; la demande future en énergie nucléaire; la capacité de Cameco à devenir un fournisseur de choix pour le marché des petits réacteurs modulaires et des réacteurs de pointe; la capacité de X-energy à mettre sur le marché un réacteur commercial de pointe en Amérique du Nord; la capacité d'atteindre les dates opérationnelles prévues; le succès de la technologie; et l'impact de la technologie sur l'économie et la valeur de l'uranium. Ces renseignements sont soumis à un certain nombre de risques, notamment : le risque que Cameco et X-energy ne soient pas en mesure de collaborer avec succès au déploiement, au ravitaillement et à l'entretien futurs des petits réacteurs modulaires; le risque que la demande en énergie nucléaire et pour les petits réacteurs modulaires soit plus faible que prévu; le risque que Cameco ne parvienne pas à devenir un fournisseur de choix ou à assurer un approvisionnement régulier en combustible pour la nouvelle technologie; le risque que les dates opérationnelles prévues puissent être retardées ou n'arrivent jamais; et le risque que la technologie de X-energy ne parvienne pas à faire progresser les objectifs de carboneutralité du Canada, pourrait ne pas donner lieu à l'impact économique positif attendu ou ne pas augmenter la valeur de l'uranium canadien. Les renseignements de nature prospective contenus dans le présent communiqué de presse représentent nos opinions actuelles ainsi que celles de X-energy, et les résultats réels peuvent différer de manière significative. Les renseignements de nature prospective sont conçus pour vous aider à comprendre nos points de vue actuels et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement à jour ces informations à moins d'y être tenus par les lois sur les valeurs mobilières.

