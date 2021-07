Cameco évacue Cigar Lake par précaution en raison des feux de forêt

SASKATOON, Saskatchewan, 02 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) a pris la décision d'évacuer l'ensemble du personnel non essentiel de la mine d'uranium de Cigar Lake dans le nord de la Saskatchewan.



Cette mesure est prise par précaution en raison de la proximité d'un feu de forêt qui sévit actuellement au Nord à proximité de l'opération. La situation est compliquée par un climat extrêmement chaud et sec, résultant du dôme de chaleur qui s'est installé sur l'ouest du Canada ces derniers jours, ainsi que par des conditions de vent et de fumée variables.

La production de Cigar Lake a été temporairement suspendue. Environ 230 travailleurs sont évacués du site. Environ 80 membres du personnel essentiel resteront sur place pour assurer la sécurité de l'installation. Si la menace du feu de forêt augmente considérablement sur le site, un plan est en place pour garantir leur sécurité.

Un certain nombre de précautions ont été mises en œuvre à Cigar Lake pour limiter le risque posé par le feu de forêt. Cameco travaille en étroite collaboration avec le personnel provincial de gestion des feux de foret de l'Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan, qui évalue la situation sur place de manière continue. La décision d'évacuer l'opération a été prise en collaboration avec ces responsables.

Profil

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'uranium en guise de combustible, nécessaire pour alimenter un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle se base sur notre participation majoritaire dans les réserves à la plus haute teneur dans le monde et sur nos opérations à faible coût. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour générer de l'énergie grâce à des réacteurs nucléaires sûrs, fiables et sans carbone. Nos actions sont négociées aux Bourses de Toronto et de New York. Notre siège est basé à Saskatoon, dans la Saskatchewan.

Avertissement concernant les informations et énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations et des informations concernant nos attentes pour l'avenir, que nous qualifions d'informations prospectives. Les informations prospectives sont basées sur nos points de vue actuels, qui peuvent changer de manière significative, et les résultats et événements réels peuvent différer considérablement de nos attentes actuelles. Parmi les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, on peut citer les déclarations portant sur nos attentes concernant le caractère temporaire de la suspension, le fait que le personnel essentiel restera sur place pour assurer la sécurité de l'installation et que nous serons en mesure de garantir leur sécurité. Les risques matériels qui pourraient entraîner des résultats différents incluent les risques que la suspension puisse se prolonger plus longtemps que nous ne l'attendons, et que nous ne soyons peut-être pas en mesure de maintenir un état de sécurité ou de garantir la sécurité du personnel restant sur le site. En présentant ces informations prospectives, nous avons émis des hypothèses qui peuvent s'avérer inexactes, y compris des hypothèses concernant la durée de la suspension, notre capacité à assurer la sécurité de l'installation et notre capacité à garantir la sécurité du personnel. Les informations prospectives sont conçues pour vous aider à comprendre le point de vue actuel de la direction sur nos perspectives à court et à long terme et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement ces informations à jour à moins que les lois sur les valeurs mobilières l'imposent.

Contact pour les investisseurs :

Rachelle Girard

306-956-6403

rachelle_girard@cameco.com

Contact pour les médias :

Jeff Hryhoriw

306-385-5221

jeff_hryhoriw@cameco.com