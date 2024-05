NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER PAR L'ENTREMISE DES SERVICES DE PRESSE OU D'INFORMATION DES ÉTATS-UNIS Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire

Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) annonce aujourd'hui avoir finalisé son placement privé de débentures (le « placement ») précédemment annoncé, consistant en un capital total de 500 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de 4,94 %, série I, arrivant à échéance le 24 mai 2031 (les « débentures de série I »). Les débentures de série I portent intérêt au taux de 4,94 % par année, payables semestriellement en arriérés les 24 mai et 24 novembre de chaque année, le premier paiement d'intérêt étant effectué le 24 novembre 2024.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des débentures de série I dans quelque juridiction que ce soit. Les débentures de série I n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act de 1933 des États-Unis, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, ou pour le compte ou au profit d'une personne des États-Unis, en l'absence d'enregistrement en vertu du U.S. Securities Act ou d'une dispense applicable des exigences d'enregistrement de celui-ci.

Dans le présent communiqué de presse, les termes nous, notre, nos, la société et Cameco désignent Cameco Corporation et ses filiales, sauf indication contraire.

