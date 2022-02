Cameco fournit une date actualisée pour les résultats du 1er trimestre, une téléconférence et une webdiffusion

Cameco (TSX : CCO; NYSE : CCJ) publiera les résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés, le jeudi 5 mai 2022.

Cameco invite les investisseurs et les médias à participer à sa téléconférence du premier trimestre avec les cadres supérieurs de la société, le jeudi 5 mai 2022 à 8h, heure de l'Est.

Cameco discutera des tendances du marché et de l'exécution de sa stratégie avant de débuter la séance de questions-réponses de la téléconférence avec les investisseurs et les médias.

Pour vous joindre à la téléconférence, veuillez composer le 800-319-4610 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou le 604-638-5340. Un opérateur prendra en charge votre appel. Les diapositives et la webdiffusion de la téléconférence seront disponibles sur un lien à l'adresse suivante : cameco.com.

Une version enregistrée des débats sera disponible sur notre site Web peu de temps après la téléconférence, et en différé jusqu'à minuit, heure de l'Est, le 5 juin 2022, en composant le 800-319-6413 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou le 604-638-9010 (code d'accès 8606).

Profil

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium nécessaire pour alimenter en énergie un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle repose sur le fait que nous détenons mondialement le contrôle des plus grandes réserves de grande qualité et des opérations à faible coût. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire de l'énergie dans des réacteurs nucléaires sûrs, fiables et sans carbone. Nos actions se négocient sur les bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan.

