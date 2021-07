Cameco fournit une mise à jour sur l'incendie à proximité de Cigar Lake

SASKATOON, Saskatchewan, 04 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX: CCO; NYSE: CCJ) a fournit aujourd'hui une mise à jour concernant l'incendie à proximité de la mine d'uranium de Cigar Lake, dans la région de nord Saskatchewan.



Les quelques 80 travailleurs qui sont restés à Cigar Lake sont en sécurité. Le feu a dépassé la zone principale du site sans causer de sérieux dommages au site même. Les inspections se poursuivent, mais nous pensons qu'aucun dommage structurel ne s'est produit, qu'aucun des bâtiments n'a été touché et que tous les biens semblent intacts.

Cependant la situation continue à évoluer. Les feux de forêts sont des évènements dynamiques et les circonstances peuvent rapidement changer. En conséquence, nous continuons de suivre la situation de très près et travaillons en collaboration avec les responsables provinciaux de la gestion des incendies de forêts de l'Agence de la sécurité publique du Saskatchewan (SPSA) qui est restée sur le terrain. Les équipes ont éteint des point d'incendie pendant la nuit et plusieurs routes de la région sont restées fermées.

Les prévisions météorologiques annoncent qu'il continuera à faire chaud et sec dans le nord aujourd'hui avant que les températures ne descendent graduellement au cours des prochains jours. Le vent variable et changeant et l'évolution de la fumée posent également un défi.

Il n'y a donc pas de calendrier de retour prévu au site pour les quelques 230 travailleurs évacués de Cigar Lake ni pour la reprise de la production. Cependant, la planification du processus de remobilisation et la logistique associée sont en cours. La décision de redémarrage dépendra de divers facteurs, notamment de la progression des feux de forêt dans la région, de l'impact de la fumée persistante et de la sécurité des accès routiers et aériens au site.

Cameco tient à exprimer sa gratitude pour le formidable soutien et l'assistance que nous continuons de recevoir des responsable de la SPSA, ainsi que de notre personnel qui est restés à Cigar Lake pour sécuriser le site et effectuer les tâches essentielles, ainsi que le personnel des autres sites qui apportent leur aide à l'effort général.

Profil de l'entreprise

Cameco est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium, une énergie indispensable à l'assainissement de l'air à travers le monde. Notre position concurrentielle repose sur le fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur au monde et que nos coûts d'exploitation sont faibles. Partout dans le monde, les services publics comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire de l'électricité dans des réacteurs nucléaires sûrs, fiables et sans émissions de carbone. Nos actions se négocient sur les places boursières de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan.

Mise en garde concernant l'information et les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations et de l'information sur nos attentes concernant l'avenir, que nous appelons des informations prospectives. Les renseignements de nature prospective sont fondés sur nos opinions actuelles, lesquelles peuvent changer considérablement, et les résultats et événements réels peuvent différer considérablement de nos prévisions actuelles. Les exemples d'informations prospectives de ce communiqué de presse comprennent des énoncés concernant nos inspections continues des bâtiments et biens, notre suivi continu de la situation, notre travail continu avec les responsables provinciaux de la gestion des incendies de forêt, des prévisions météorologiques, nos plans de reprise et les facteurs dont dépend la décision de reprise du travail. Les risques matériels qui peuvent mener à des résultats différents incluent le risque que des dommages structurels et autres ne se soient produits sur nos bâtiments ou d'autres biens; le risque que les conditions météorologiques continuent d'être défavorables plus longtemps que prévu, ou ne se détériorent; et le risque que tous les facteurs nécessaires à la reprise du travail soient défavorables et ce, pour une période de temps prolongée. En présentant ces informations prospectives, nous émettons des hypothèses qui peuvent s'avérer fausses, y compris des hypothèses sur notre capacité de suivre la situation de près avec les responsables régionaux, les conditions météorologiques, et les facteurs affectant notre capacité à reprendre les opérations sur le site. Les renseignements de nature prospective sont conçus pour vous aider à comprendre les points de vue actuels de la direction sur ses perspectives à court et à long terme, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement à jour ces informations à moins d'y être tenus par les lois sur les valeurs mobilières.

