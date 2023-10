Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) pleure le décès accidentel de son ancien membre et président du conseil d’administration de longue date, Ian Bruce, le dimanche 15 octobre à son chalet en Ontario.

« Nous avons le cœur brisé par la disparation tragique d’un ami cher et d’un collègue apprécié. Je travaillais avec Ian depuis qu’il a rejoint notre conseil d’administration il y a plus d’une décennie. C’était un mari et un père dévoué qui étaient très fiers de sa famille. Nous adressons nos plus sincères condoléances à son épouse, Darlene, sa famille et ses nombreux amis et proches », déclare Tim Gitzel, président et chef de la direction de Cameco. « Ian était également fier de faire partie de la famille Cameco et son sens des affaires et son leadership ont été inestimables pour notre conseil d’administration. »

Ian a rejoint le conseil d’administration de Cameco en 2012 et est devenu président du conseil d’administration en mai 2018, apportant plus de 30 ans d’expérience dans la banque d’investissement après avoir été président et chef de la direction de Peters & Co. Ltd. Il a également présidé les conseils d’administration de MEG Energy Corporation et Qube Technologies Inc.

« Ian avait une curiosité intellectuelle sans limite et était enthousiasmé par l’avenir de Cameco et de l’énergie nucléaire. La présence et les contributions d’Ian à la table du conseil d’administration nous manqueront profondément », conclut Gitzel.

