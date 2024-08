Cameco présente ses résultats pour le deuxième trimestre : les prévisions pour 2024 sont maintenues ; solide performance d'exploitation ; les résultats financiers sont le reflet d'une transition vers des indicateurs économiques de premier plan ; la perspective de demande durable stimule une appréciation des prix à long terme ; la stratégie disciplinée permet de générer une valeur pérenne

Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) publie ce jour ses résultats financiers et d'exploitation consolidés pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2024, conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

« La performance d'exploitation du deuxième trimestre a été solide, générant des résultats financiers qui restent conformes à nos perspectives pour l’ensemble de l’année 2024 », déclare Tim Gitzel, président et chef de la direction de Cameco. « Comme prévu, ces résultats reflètent une variabilité trimestrielle normale, et même si nous pensons que Westinghouse est sur la bonne voie et continue de fonctionner comme prévu, nos résultats globaux continuent d’être influencés par la comptabilité d’achat requise et d’autres coûts hors exploitation liés à l’acquisition liés à cet investissement.

« À la fin du deuxième trimestre, Alice Wong a annoncé son départ à la retraite en tant que vice-présidente principale et directrice générale. Ce fut un plaisir absolu de travailler avec Alice au cours de ses 37 années de carrière chez Cameco. Personnellement, et au nom de l'entreprise, je tiens à remercier Alice pour son expertise, sa sagesse, son leadership et ses contributions exceptionnelles, et je lui adresse nos meilleurs vœux pour la retraite. Rachelle Girard, qui occupait le poste de vice-présidente des relations avec les investisseurs et qui a fait preuve d'un discernement éclairé et d'excellentes qualités de leadership au cours de ses 18 années chez Cameco, a été nommée vice-présidente principale et directrice générale. Nous sommes heureux d’accueillir Rachelle au sein de l’équipe de direction de Cameco et nous nous réjouissons à la perspective d’une forte contribution alors que nous positionnons l’entreprise pour tirer parti des opportunités en ces temps passionnants pour l’industrie nucléaire.

« Cameco est dans la position enviable d’avoir ce que nous estimons être les meilleurs actifs de niveau 1 au monde, avec des investissements tout au long du cycle du combustible et du cycle de vie du réacteur. Grâce à notre stratégie disciplinée qui aligne nos décisions opérationnelles, marketing et financières, dans un marché où nous constatons un élan positif soutenu pour l'énergie nucléaire, nous pensons que ces actifs et investissements nous permettront de générer de la valeur tout au long du cycle.

« Dans le cadre de l’élément commercial de notre stratégie, avec le sentiment positif de la demande et un prix de l’uranium à long terme qui a continué de se renforcer, nous continuons d’être sélectifs dans l’engagement de notre stock d'uranium de première qualité disponible dans le sol et de notre capacité de conversion de l’UF 6 à capter une valeur encore plus grande pour de nombreuses années à venir. Notre portefeuille de contrats s'étend sur plus d'une décennie, avec des engagements annuels de 2024 à 2028 augmentant ce dernier trimestre à une moyenne d'environ 29 millions de livres par an. Ce portefeuille oriente l'élément opérationnel de notre stratégie, qui repose sur des taux de production qui correspondent à la demande du marché, et sur des coûts dans notre secteur de l'uranium qui continuent de refléter notre transition vers une structure de coûts de premier niveau. Et du point de vue de nos décisions financières, la stratégie jette les bases d'une forte génération de flux de trésorerie, qui guide nos priorités d'allocation de capital prudentes et gérées par le risque, notamment en mettant l'accent sur la réduction de la dette et les activités de refinancement prudentes entreprises en 2024.

« En tant que fournisseur éprouvé, nous sommes reconnus pour notre expérience et notre compréhension approfondie du fonctionnement des marchés du combustible nucléaire. Avec l'émergence d'un soutien tout au long du cycle de l'énergie nucléaire, renforcé par une opinion publique positive, des décisions prometteuses en matière de politique et des solutions fondées sur le marché, nous pensons que nous sommes en mesure d'utiliser cette expérience et cette compréhension pour fournir des sources d'approvisionnement fiables afin de répondre à la demande durable et à long terme émergeant sur l'ensemble du cycle du combustible.

« L’énergie nucléaire est clairement reconnue comme un outil essentiel dans la lutte contre le changement climatique, avec des avantages supplémentaires dans le contexte de la fiabilité, de la capacité, de l’évolutivité et de la sécurité énergétique mis en évidence par les gouvernements et les industries à forte intensité énergétique. En tant que producteurs éprouvés de produits et de services d'uranium qui ont démontré une performance à la fois solide et pérenne, soutenue par des opérations autorisées et autorisées dans des juridictions géopolitiquement stables, Cameco et Westinghouse peuvent s'attendre à bénéficier de ces vents très favorables.

« Nous sommes un fournisseur commercial responsable, doté d’un bilan solide, d’actifs de premier rang de longue durée dans des juridictions fiables et d’une expérience opérationnelle avérée. Nous sommes convaincus de disposer de la bonne stratégie pour concrétiser notre vision qui consiste à « alimenter un monde d'air pur » d’une manière qui reflète nos valeurs, y compris un engagement à faire face aux risques et aux opportunités qui, selon nous, rendront notre entreprise durable à long terme. »

Perspectives financières maintenues pour 2024 : nous continuons de nous attendre à une forte génération de flux de trésorerie, avec des revenus consolidés estimés entre 2,85 milliards de dollars et 3,0 milliards de dollars. Nous maintenons les perspectives de notre part du BAIIA ajusté de Westinghouse pour 2024 entre 445 et 510 millions de dollars. Veuillez consulter la rubrique Prévisions pour 2024 dans notre rapport de gestion du deuxième trimestre. Le BAIIA ajusté attribuable à Westinghouse est une mesure non conforme aux IFRS, voir ci-dessous.

nous continuons de nous attendre à une forte génération de flux de trésorerie, avec des revenus consolidés estimés entre 2,85 milliards de dollars et 3,0 milliards de dollars. Nous maintenons les perspectives de notre part du BAIIA ajusté de Westinghouse pour 2024 entre 445 et 510 millions de dollars. Veuillez consulter la rubrique dans notre rapport de gestion du deuxième trimestre. Le BAIIA ajusté attribuable à Westinghouse est une mesure non conforme aux IFRS, voir ci-dessous. Les résultats financiers continuent de refléter une transition vers des indicateurs économiques de premier plan : résultats solides du deuxième trimestre avec un bénéfice net de 36 millions de dollars, un bénéfice net ajusté de 62 millions de dollars, un BAIIA ajusté de 337 millions de dollars ; bénéfice net de 29 millions de dollars, bénéfice net ajusté de 118 millions de dollars et BAIIA ajusté de 681 millions de dollars pour le premier semestre. Les résultats sont déterminés par les variations trimestrielles normales des livraisons de contrats dans nos segments des services d'uranium et de combustible, ainsi que par l'ajout de Westinghouse, qui est également touché par la variabilité trimestrielle. Le bénéfice brut s'est amélioré en raison de l'augmentation du volume des ventes et de l'augmentation du prix réalisé moyen en dollars canadiens. Le bénéfice net ajusté et le BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS, voir ci-dessous.

résultats solides du deuxième trimestre avec un bénéfice net de 36 millions de dollars, un bénéfice net ajusté de 62 millions de dollars, un BAIIA ajusté de 337 millions de dollars ; bénéfice net de 29 millions de dollars, bénéfice net ajusté de 118 millions de dollars et BAIIA ajusté de 681 millions de dollars pour le premier semestre. Les résultats sont déterminés par les variations trimestrielles normales des livraisons de contrats dans nos segments des services d'uranium et de combustible, ainsi que par l'ajout de Westinghouse, qui est également touché par la variabilité trimestrielle. Le bénéfice brut s'est amélioré en raison de l'augmentation du volume des ventes et de l'augmentation du prix réalisé moyen en dollars canadiens. Le bénéfice net ajusté et le BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS, voir ci-dessous. Le segment de l'uranium est sur la bonne voie pour les perspectives 2024 avec une forte performance opérationnelle : Dans notre segment de l'uranium, la production et les résultats financiers du trimestre et du premier semestre de l'exercice ont été solides. L'augmentation des revenus et du bénéfice brut par rapport à l'exercice précédent est principalement attribuable à un prix moyen réalisé plus élevé. Les livraisons de 6,2 millions de livres au cours du trimestre ont été plus élevées qu'au deuxième trimestre de 2023, tandis que les livraisons de 13,5 millions de livres depuis le début de l'année ont été inférieures à la même période de l'année dernière en raison des variations trimestrielles normales, bien qu'elles soient restées conformes au modèle de livraison divulgué dans notre rapport de gestion annuel. Nos prévisions annuelles pour les livraisons d'uranium de 32 millions à 34 millions de livres restent inchangées. Veuillez consulter la rubrique Uranium dans notre rapport de gestion du deuxième trimestre pour plus d'informations.

Dans notre segment de l'uranium, la production et les résultats financiers du trimestre et du premier semestre de l'exercice ont été solides. L'augmentation des revenus et du bénéfice brut par rapport à l'exercice précédent est principalement attribuable à un prix moyen réalisé plus élevé. Les livraisons de 6,2 millions de livres au cours du trimestre ont été plus élevées qu'au deuxième trimestre de 2023, tandis que les livraisons de 13,5 millions de livres depuis le début de l'année ont été inférieures à la même période de l'année dernière en raison des variations trimestrielles normales, bien qu'elles soient restées conformes au modèle de livraison divulgué dans notre rapport de gestion annuel. Nos prévisions annuelles pour les livraisons d'uranium de 32 millions à 34 millions de livres restent inchangées. Veuillez consulter la rubrique dans notre rapport de gestion du deuxième trimestre pour plus d'informations. Production combinée inchangée pour les services d'approvisionnement en combustible : dans notre segment de services d'approvisionnement en combustible, les variations trimestrielles normales des livraisons contractuelles ont entraîné une baisse des volumes de livraison au deuxième trimestre et au premier semestre de l'exercice, par rapport aux mêmes périodes en 2023. La production a diminué au deuxième trimestre et au premier semestre en raison de problèmes opérationnels temporaires qui ont eu une incidence sur le premier semestre de 2024, entraînant une hausse du coût unitaire des ventes, produisant une légère augmentation de nos perspectives 2024 pour le coût unitaire moyen des ventes des services d'approvisionnement en combustible. Bien que les perspectives des services d'approvisionnement en combustible et les résultats de production ne soient pas ventilés par gamme de produits (y compris la production combinée d’UO 2 , d'UF 6 et les grappes de combustible de réacteur à eau lourde), nous avions précédemment indiqué que nous visions une production de 12 000 tonnes à l’installation de conversion d’UF 6 de Port Hope en 2024. Notre prévision de production annuelle pour les services de carburant reste comprise entre 13,5 millions et 14,5 millions de kgU de produits combinés de services d'approvisionnement en combustible en 2024, mais nous nous attendons maintenant à ce que la composante de conversion de cette prévision se situe entre 11 000 tonnes et 11 500 tonnes d’UF 6 . Veuillez consulter la rubrique Services d'approvisionnement en combustible dans notre rapport de gestion du deuxième trimestre pour plus d'informations.

dans notre segment de services d'approvisionnement en combustible, les variations trimestrielles normales des livraisons contractuelles ont entraîné une baisse des volumes de livraison au deuxième trimestre et au premier semestre de l'exercice, par rapport aux mêmes périodes en 2023. La production a diminué au deuxième trimestre et au premier semestre en raison de problèmes opérationnels temporaires qui ont eu une incidence sur le premier semestre de 2024, entraînant une hausse du coût unitaire des ventes, produisant une légère augmentation de nos perspectives 2024 pour le coût unitaire moyen des ventes des services d'approvisionnement en combustible. Bien que les perspectives des services d'approvisionnement en combustible et les résultats de production ne soient pas ventilés par gamme de produits (y compris la production combinée d’UO , d'UF et les grappes de combustible de réacteur à eau lourde), nous avions précédemment indiqué que nous visions une production de 12 000 tonnes à l’installation de conversion d’UF de Port Hope en 2024. Notre prévision de production annuelle pour les services de carburant reste comprise entre 13,5 millions et 14,5 millions de kgU de produits combinés de services d'approvisionnement en combustible en 2024, mais nous nous attendons maintenant à ce que la composante de conversion de cette prévision se situe entre 11 000 tonnes et 11 500 tonnes d’UF . Veuillez consulter la rubrique dans notre rapport de gestion du deuxième trimestre pour plus d'informations. Le succès des contrats à long terme se poursuit, maintenant l'exposition à des prix plus élevés : en date du 30 juin 2024, nous avions des engagements portant sur la livraison d'une moyenne d'environ 29 millions de livres par an de 2024 à 2028, une augmentation par rapport à une moyenne d'environ 28 millions de livres par an à la fin du mois de mars. Nous avons également des contrats dans nos segments des services d'uranium et d'approvisionnement en combustible qui s'étendent sur plus d'une décennie, et dans notre segment de l'uranium, bon nombre de ces contrats bénéficient de mécanismes de tarification liés au marché. En outre, nous discutons d'un portefeuille d'activités important et croissant, qui, nous l'espérons, nous aidera à poursuivre le développement de notre portefeuille de contrats à long terme.

en date du 30 juin 2024, nous avions des engagements portant sur la livraison d'une moyenne d'environ 29 millions de livres par an de 2024 à 2028, une augmentation par rapport à une moyenne d'environ 28 millions de livres par an à la fin du mois de mars. Nous avons également des contrats dans nos segments des services d'uranium et d'approvisionnement en combustible qui s'étendent sur plus d'une décennie, et dans notre segment de l'uranium, bon nombre de ces contrats bénéficient de mécanismes de tarification liés au marché. En outre, nous discutons d'un portefeuille d'activités important et croissant, qui, nous l'espérons, nous aidera à poursuivre le développement de notre portefeuille de contrats à long terme. Maintenir la discipline financière et une liquidité équilibrée pour exécuter la stratégie : Bilan solide : en date du 30 juin 2024, nous avions 362 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie et 1,4 milliard de dollars de dette totale. De plus, nous avons une facilité de crédit non utilisée de 1,0 milliard de dollars, qui arrive à échéance le 1er octobre 2027. Avec l'amélioration des prix dans le cadre de notre portefeuille de contrats à long terme, les progrès que nous réalisons dans notre segment de l'uranium vers le retour à notre structure de coûts de niveau 1, et une augmentation attendue de notre production de conversion d'UF 6 , nous nous attendons à voir une forte génération de flux de trésorerie en 2024. Réduction ciblée de la dette : grâce à notre discipline financière axée sur la gestion du risque et à notre solide situation de trésorerie, nous avons continué, au deuxième trimestre, de donner la priorité à la réduction du prêt à terme à taux variable utilisé pour financer l'acquisition de Westinghouse, en remboursant 100 millions USD de plus sur le capital impayé de 400 millions USD. Nous prévoyons de continuer à accorder la priorité au remboursement du capital impayé de 300 millions USD sur le prêt à terme tout en équilibrant nos liquidités et notre trésorerie. Des plans de refinancement prudents : en accord avec la gestion financière prudente dont nous avons fait preuve et nos priorités d’allocation du capital pour 2024, au deuxième trimestre nous avons refinancé avec succès les débentures de premier rang non garanties de 500 millions de dollars que nous avons retirées à l'échéance le 24 juin 2024. Les nouvelles débentures de premier rang non garanties de 500 millions de dollars, série I, arrivent à échéance le 24 mai 2031 et ont un coupon de 4,94 %. Maintenir la flexibilité financière : nous prévoyons déposer un nouveau prospectus préalable de base lorsque le prospectus actuel expirera en octobre.

La répartition de l'achat de production de JV Inkai reste à l’examen : la production de notre coentreprise au Kazakhstan a été inférieure pour le trimestre et le premier semestre de 2024 en raison des défis liés à l'approvisionnement en acide sulfurique au début de l'année. JV Inkai continue de connaître des problèmes de chaîne d'approvisionnement, notamment liés à la stabilité des livraisons d'acide sulfurique. La production prévue pour 2024 de 8,3 millions de livres d'U 3 O 8 (sur une base de 100 %) est provisoire et subordonnée à la réception de volumes suffisants d'acide sulfurique. Après la fin du trimestre, Kazatomprom a publié un communiqué de presse indiquant qu’à la fin du mois de juin, le gouvernement de la République du Kazakhstan avait introduit des modifications au code des impôts du pays, y compris des augmentations significatives du taux de la taxe sur l’extraction minière (MET) payée par les entités minières sur la production d’uranium, à compter de 2025. Nous évaluons la nouvelle MET et, si elle demeure telle qu'elle est actuellement formulée, les conclusions préliminaires indiquent que les coûts de production au Kazakhstan seraient semblables à ceux des opérations dans le nord de la Saskatchewan, selon les hypothèses utilisées pour le prix de l'uranium, le profil de production et le taux de change. Veuillez consulter la rubrique Mises à jour relatives à l'uranium pour le T2 2024 dans notre rapport de gestion du deuxième trimestre pour plus d'informations.

la production de notre coentreprise au Kazakhstan a été inférieure pour le trimestre et le premier semestre de 2024 en raison des défis liés à l'approvisionnement en acide sulfurique au début de l'année. JV Inkai continue de connaître des problèmes de chaîne d'approvisionnement, notamment liés à la stabilité des livraisons d'acide sulfurique. La production prévue pour 2024 de 8,3 millions de livres d'U O (sur une base de 100 %) est provisoire et subordonnée à la réception de volumes suffisants d'acide sulfurique. Après la fin du trimestre, Kazatomprom a publié un communiqué de presse indiquant qu’à la fin du mois de juin, le gouvernement de la République du Kazakhstan avait introduit des modifications au code des impôts du pays, y compris des augmentations significatives du taux de la taxe sur l’extraction minière (MET) payée par les entités minières sur la production d’uranium, à compter de 2025. Nous évaluons la nouvelle MET et, si elle demeure telle qu'elle est actuellement formulée, les conclusions préliminaires indiquent que les coûts de production au Kazakhstan seraient semblables à ceux des opérations dans le nord de la Saskatchewan, selon les hypothèses utilisées pour le prix de l'uranium, le profil de production et le taux de change. Veuillez consulter la rubrique dans notre rapport de gestion du deuxième trimestre pour plus d'informations. Conventions collectives approuvées par les membres syndicaux de McArthur River/Key Lake et de Cameco Fuel Manufacturing (CFM) : de nouvelles conventions collectives de trois ans ont été signées avec la section locale 8914 des Métallos à la mine McArthur River et à l'usine Key Lake, ainsi qu'avec les employés syndiqués de CFM, dont les mandats expirent respectivement en décembre 2025 et en juin 2027.

de nouvelles conventions collectives de trois ans ont été signées avec la section locale 8914 des Métallos à la mine McArthur River et à l'usine Key Lake, ainsi qu'avec les employés syndiqués de CFM, dont les mandats expirent respectivement en décembre 2025 et en juin 2027. Changements apportés à l'équipe de direction : à compter du 30 juin 2024, Alice Wong a quitté son poste de vice-présidente principale et directrice générale après plus de 37 ans chez Cameco, occupant son poste actuel depuis 2011. À compter du 1er juillet 2024, Rachelle Girard a été nommée vice-présidente principale et directrice générale chargée de la supervision des relations avec les investisseurs, des ressources humaines, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, de l'audit interne et de l'éthique d'entreprise, et Cory Kos a été nommé vice-président, relations avec les investisseurs.

Résultats financiers consolidés

TRIMESTRE CLOS SEMESTRE CLOS POINTS SAILLANTS AU 30 JUIN AU 30 JUIN (EN MILLIONS DE DOLLARS, SAUF MENTION CONTRAIRE) 2024 2023 VARIATION 2024 2023 VARIATION Chiffre d’affaires 598 482 24 % 1 232 1 169 5 % Marge brute 175 110 59 % 362 277 31 % Bénéfice net attribuable aux actionnaires 36 14 >100 % 29 133 (78) % $ par action ordinaire (de base) 0,08 0,03 >100 % 0,07 0,31 (77) % $ par action ordinaire (après dilution) 0,08 0,03 >100 % 0,07 0,31 (77) % Bénéfice net ajusté (BNA, non IFRS, consulter la rubrique Mesures non IFRS ci-dessous) 62 (3) >100 % 118 112 5 % $ par action ordinaire (ajusté et après dilution) 0,14 (0,01) >100 % 0,27 0,26 4 % BAIIA ajusté (non IFRS, voir ci-dessous) 337 54 >100 % 681 278 >100 % Encaisse issue des activités (après variations du fonds de roulement) 260 87 >100 % 323 302 7 %

Les informations financières présentées pour les trimestres et les semestres clos au 30 juin 2023 et au 30 juin, 2024 n’ont pas été auditées.

Points saillants par segment

TRIMESTRE CLOS SEMESTRE CLOS AU 30 JUIN AU 30 JUIN POINTS SAILLANTS 2024 2023 VARIATION 2024 2023 VARIATION Uranium Volume de production (millions de livres) 7,1 4,4 61 % 12,9 8,8 47 % Volume des ventes (millions de livres) 6,2 5,5 13 % 13,5 15,2 (11) % Prix moyen réalisé 1 (USD/livre) 56,43 49,41 14 % 57,04 46,81 22 % (CAD/livre) 76,93 67,05 15 % 77,15 63,17 22 % Chiffre d’affaires 481 369 30 % 1 042 963 8 % Marge brute 144 72 100 % 313 208 50 % Bénéfice net attribuable aux actionnaires 192 68 182 % 445 256 74 % BAIIA ajusté 2 248 118 110 % 550 378 46 % Services d’approvisionnement en combustible Volume de production (millions de kgU) 2,9 3,4 (15) % 6,7 7,6 (12) % olume des ventes (millions de kgU) 2,9 3,2 (9) % 4,4 5,6 (21) % Prix moyen réalisé 3 (CAD/kgU) 39,98 35,63 12 % 42,80 36,51 17 % Chiffre d’affaires 118 113 4 % 190 206 (8) % Bénéfice net attribuable aux actionnaires 33 39 (15) % 53 70 (24) % BAIIA ajusté 2 42 48 (13) % 67 86 (22) % Marge du BAIIA ajusté (%) 2 36 42 (14) % 35 42 (17) % Westinghouse Chiffre d’affaires 670 - n/a 1 325 - n/a (notre part) Perte nette (47) - n/a (170) - n/a BAIIA ajusté 2 121 - n/a 197 - n/a

1 Le prix moyen réalisé de l’uranium est calculé en divisant le revenu des ventes de concentré d’uranium, les frais de transport et de stockage par le volume des concentrés d’uranium vendus. 2 Mesure non IFRS, voir ci-dessous. 3 Le prix moyen réalisé des services d'approvisionnement en combustible est calculé en divisant le revenu de la vente de services de conversion et de fabrication, y compris les grappes de combustible et les composants de réacteurs, les frais de transport et de stockage par les volumes vendus.

Le tableau ci-dessous montre les dépenses engagées au cours des périodes considérées pour l’uranium produit et acheté (consultez la rubrique Mesures non IFRS ci-dessous). Ces coûts n’incluent pas les coûts d'entretien et de maintenance, les frais de vente comme les redevances, le transport et les commissions, et ils ne reflètent pas l’impact des stocks d'ouverture sur notre coût des ventes déclaré.

TRIMESTRE CLOS SEMESTRE CLOS AU 30 JUIN AU 30 JUIN (CAD/livre) 2024 2023 VARIATION 2024 2023 VARIATION Production Coût décaissé 16,96 23,35 (27) % 18,11 23,24 (22) % Coût hors caisse 9,10 12,82 (29) % 9,41 11,81 (20) % Coût de production total 1 26,06 36,17 (28) % 27,52 35,05 (21) % Quantité produite (millions de livres) 1 7,1 4,4 61 % 12,9 8,8 47 % Achats Coût décaissé 109,11 68,31 60 % 96,25 68,17 41 % Quantité achetée (millions de livres) 1 1,7 3,8 (55) % 4,4 4,2 5 % Totaux Coûts de production et d’achat 42,10 51,06 (18) % 45,00 45,75 (2) % Quantités produites et achetées (millions de livres) 8,8 8,2 7 % 17,3 13,0 33 %

1 En raison de la comptabilisation à la valeur de consolidation, notre part de la production de la coentreprise Inkai est présentée comme un achat au moment de la livraison. Ces achats vont fluctuer au cours des différents trimestres et le calendrier des achats ne correspondra pas à la production. Aucun achat n'a été réalisé au cours du trimestre. Au cours du premier semestre 2024, nous avons acheté 1,1 million de livres à un prix par livre de 129,96 dollars (96,88 USD).

Mesures non IFRS

Les mesures non IFRS mentionnées dans ce document sont des mesures supplémentaires, qui servent d’indicateurs de notre performance financière. La direction estime que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent des informations supplémentaires utiles aux investisseurs, aux analystes en valeurs mobilières, aux prêteurs et aux autres parties intéressées pour évaluer notre performance opérationnelle et notre capacité à générer des flux de trésorerie pour répondre à nos besoins de trésorerie. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS, n’ont pas de significations normalisées et sont donc peu susceptibles d’être comparables à des mesures présentées par d’autres sociétés sous la même désignation. Ces mesures ne doivent donc pas être considérées isolément ou comme un substitut aux informations financières déclarées en vertu des IFRS. Voici les mesures non IFRS utilisées dans le présent document.

BÉNÉFICE NET AJUSTÉ

Le bénéfice net ajusté (BNA) est notre bénéfice net attribuable aux actionnaires, ajusté pour tenir compte des éléments hors exploitation et hors trésorerie tels que les gains et les pertes sur produits dérivés, les ajustements à la provision de remise en état qui découlent d’autres charges d’exploitation et le profit résultant d'une acquisition à des conditions avantageuses qui, selon nous, ne reflètent pas le rendement financier sous-jacent pour la période de référence. D’autres éléments peuvent également être ajustés de temps à autre. Nous ajustons également cette mesure pour certains des éléments que nos sociétés mises en équivalence prennent pour parvenir à d’autres mesures non IFRS. Le BNA est l’une des cibles que nous mesurons pour constituer la base d’une partie de la rémunération annuelle des employés et des dirigeants (consultez la rubrique Mesures de nos résultats dans notre rapport de gestion 2023).

Dans notre calcul du BNA, nous tenons compte des produits dérivés. Nous n’utilisons pas la comptabilité de couverture au sens des normes IFRS. Nous sommes donc tenus de déclarer les bénéfices et les pertes pour chaque activité de couverture, aussi bien pour les contrats se terminant durant la période que pour ceux qui sont en cours à la fin de la période. Nous devons traiter les contrats en cours comme s’ils étaient terminés à la fin de la période considérée (à leur valeur de marché). Toutefois, nous estimons que les bénéfices et les pertes que nous devons déclarer conformément aux normes IFRS ne reflètent pas correctement l’esprit qui sous-tend nos activités de couverture. C’est pourquoi nous procédons à des ajustements lors du calcul du BNA afin de mieux refléter l’impact de notre programme de couverture pour la période considérée. Veuillez consulter la rubrique Opérations de change dans notre rapport de gestion 2023 pour de plus amples renseignements.

Nous procédons également à des modifications des provisions de remise en état, qui sont directement comptabilisées dans le bénéfice. Chaque trimestre, nous sommes tenus de mettre à jour les provisions pour remise en état liées à toutes les opérations, en fonction des nouvelles estimations de flux de trésorerie, des taux d’actualisation et des taux d’inflation. Il en résulte généralement, en plus du solde de la provision, un ajustement d'une obligation liée à la mise hors service d’actifs. Lorsque les actifs liés à une opération ont été radiés en raison d’une dépréciation, comme c’est le cas pour nos activités de Rabbit Lake et ISR aux États-Unis, l’ajustement est comptabilisé directement dans le compte de résultat comme « autres charges (produits) d’exploitation ». Pour plus d’informations, voir la note 10 de nos états financiers intermédiaires. Ce montant a été exclu de notre mesure du BNA.

En raison du changement de propriété de Westinghouse au moment de son acquisition par Cameco et Brookfield, ses stocks à la date d’acquisition ont été réévalués en fonction du prix de marché à cette date. Au fur et à mesure que ces quantités sont vendues, le coût pour Westinghouse des produits et services vendus reflète ces valeurs marchandes, indépendamment de leurs coûts historiques. Notre part de ces coûts est incluse dans les bénéfices des sociétés mises en équivalence et enregistrée dans le coût des produits et services vendus dans les informations sur les sociétés émettrices (voir la note 7 des états financiers). Étant donné que cette charge est hors trésorerie, en dehors du cours normal des activités et qu’elle n’existe qu’en raison du changement de propriété, nous avons exclu notre part de notre mesure du BNA.

Westinghouse a également imputé certains coûts de transition hors exploitation liés à l’acquisition que les parties acquérantes ont accepté de payer, ce qui a conduit à une réduction du prix d'achat payé. Notre part de ces coûts est incluse dans les bénéfices des sociétés mises en équivalence et enregistrée dans les autres charges dans les informations sur les sociétés émettrices (voir la note 7 des états financiers). Étant donné que cette charge est en dehors du cours normal des activités et qu’elle n’existe qu’en raison du changement de propriété, nous avons exclu notre part de notre mesure du BNA.

Afin de faciliter la compréhension de ces mesures, le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net ajusté et de notre bénéfice net pour le deuxième trimestre et le premier semestre de 2024 et effectue une comparaison avec la même période en 2023.

TRIMESTRE CLOS SEMESTRE CLOS AU 30 JUIN AU 30 JUIN (MILLIONS $) 2024 2023 2024 2023 Bénéfice net attribuable aux actionnaires 36 14 29 133 AjustEments Ajustements sur produits dérivés 14 (35) 47 (41) Comptabilisation des achats de stock (après impôts) 12 - 50 - Coûts de transition liés à l’acquisition (après impôts) 5 - 19 - Ajustements des autres charges (bénéfices) d'exploitation (2) 8 (17) 6 Impôts sur les bénéfices sur les ajustements (3) 10 (10) 14 Bénéfice net ajusté (perte) 62 (3) 118 112

Le tableau ci-dessous montre les facteurs de variation du bénéfice net ajusté (une mesure non IFRS, voir ci-dessus) au cours du deuxième trimestre et du premier semestre 2024 par rapport à la même période en 2023.

TRIMESTRE CLOS SEMESTRE CLOS AU 30 JUIN AU 30 JUIN (MILLIONS $) IFRS AJUSTÉ IFRS AJUSTÉ Bénéfice net (perte) - 2023 14 (3) 133 112 Variation de la marge brute par segment (La marge brute est calculée en déduisant du chiffre d’affaires le coût des produits et services vendus, ainsi que la dépréciation et l'amortissement, déduction faite des gains de couverture) Uranium Incidence des variations du volume des ventes 10 10 (24) (24) Hausse des prix réalisés (USD) 60 60 186 186 Impact du taux de change sur les prix réalisés 2 2 3 3 Baisse (hausse) des coûts 1 1 (61) (61) Variation – uranium 73 73 104 104 Services d’approvisionnement en combustible Incidence des variations du volume des ventes (3) (3) (15) (15) Hausse des prix réalisés (CAD) 13 13 28 28 Hausse des coûts (17) (17) (32) (32) Variation – services d’approvisionnement en combustible (7) (7) (19) (19) TRIMESTRE CLOS AU 31 MARS (EN MILLIONS $) IFRS AJUSTÉ Bénéfice net – 2023 119 115 Variation de la marge brute par segment (La marge brute est calculée en déduisant du chiffre d’affaires le coût des produits et services vendus, ainsi que la dépréciation et l'amortissement) Uranium Incidence des variations du volume des ventes (35) (35) Hausse des prix réalisés (USD) 119 119 Hausse des coûts (52) (52) Variation – uranium 32 32 Services d’approvisionnement en combustible Incidence des variations du volume des ventes (12) (12) Hausse des prix réalisés ($CAD) 16 16 Hausse des coûts (16) (16) Variation – services d’approvisionnement en combustible (12) (12) Autres variations Hausse des dépenses d’administration (9) (9) (5) (5) Hausse des dépenses d’exploration et de R&D (2) (2) (8) (8) Variation des provisions pour remise en état 11 1 26 3 Hausse (baisse) du bénéfice tiré des sociétés mises en équivalence (7) 10 (109) (40) Variation du bénéfice (perte) sur produits dérivés (48) 1 (91) (3) Variation des gains (pertes) de change 49 49 68 68 Baisse du résultat financier (23) (23) (45) (45) Hausse des coûts financiers (20) (20) (36) (36) Variation du recouvrement (charge) d’impôts sur les bénéfices 5 (8) 10 (14) Autres - - 1 1 Bénéfice net - 2024 36 62 29 118

BAIIA

Le BAIIA est défini comme le bénéfice net attribuable aux actionnaires, ajusté en fonction des coûts liés à l’impact de la structure de capital et fiscale de la société, y compris les dépréciations et amortissements, les revenus financiers, les charges financières (y compris l’accumulation) et les impôts sur les bénéfices. Le BAIIA inclut notre part des sociétés mises en équivalence.

BAIIA AJUSTÉ

Le BAIIA ajusté est défini comme le BAIIA ajusté pour tenir compte de l’incidence de certains coûts ou bénéfices comptabilisés au cours de la période, qui ne sont pas indicatifs de la performance commerciale sous-jacente ou qui ont une incidence sur la capacité d’évaluation de la performance opérationnelle de l’entreprise. Ces ajustements comprennent les montants indiqués dans la définition du bénéfice net ajusté.

Dans le calcul du BAIIA ajusté, nous ajustons également les éléments inclus dans les résultats de nos sociétés mises en équivalence qui ne sont pas des ajustements afin de parvenir à notre mesure du BNA. Ces éléments sont déclarés dans la rubrique des autres dépenses dans les informations financières de l'entité émettrice et ne sont pas représentatifs des opérations sous-jacentes. Il s’agit avant tout des coûts de transaction, d’intégration et de restructuration liés aux acquisitions.

La société pourrait à l’avenir réaliser des gains similaires ou engager des dépenses similaires.

MARGE DU BAIIA AJUSTÉ

La marge du BAIIA ajusté est définie comme le BAIIA ajusté divisé par le chiffre d’affaires pour la période concernée.

Le BAIIA, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures non IFRS qui nous permettent, ainsi qu’aux autres utilisateurs, d’évaluer les résultats des opérations dans une perspective de gestion sans tenir compte de notre structure de capital.

Afin de permettre une meilleure compréhension de ces mesures, les tableaux ci-dessous établissent un rapprochement entre le bénéfice net et le BAIIA et le BAIIA ajusté pour le deuxième trimestre et le premier semestre de 2024 et 2023.

Pour le trimestre clos au 30 juin 2024 :

SERVICES D’APPROVISIONNEMENT (MILLIONS $) URANIUM EN COMBUSTIBLE WESTINGHOUSE AUTRES TOTAL Bénéfice (perte) net(te) attribuable aux actionnaires 192 33 (47) (142) 36 Dépréciation et amortissement 52 9 - 1 62 Produits financiers - - - (8) (8) Charges financières - - - 43 43 Impôts sur les bénéfices - - - 18 18 244 42 (47) (88) 151 Ajustements sur les sociétés mises en équivalence Dépréciation et amortissement 2 - 89 - Produits financiers - - (1) - Charges financières - - 54 - Impôts sur les bénéfices 4 - (11) - Ajustements nets sur les sociétés mises en équivalence 6 - 131 - 137 BAIIA 250 42 84 (88) 288 Bénéfice sur produits dérivés - - - 14 14 Autres revenus d'exploitation (2) - - - (2) (2) - - 14 12 Ajustements sur les sociétés mises en équivalence Comptabilisation des achats de stock - - 16 - Coûts de transition liés à l'acquisition - - 6 - Autres charges - - 15 - Ajustements nets sur les sociétés mises en équivalence - - 37 - 37 BAIIA ajusté 248 42 121 (74) 337

Pour le trimestre clos au 30 juin 2023 :

SERVICES D’APPROVISIONNEMENT (MILLIONS $) URANIUM EN COMBUSTIBLE AUTRES TOTAL Bénéfice (perte) net(te) attribuable aux actionnaires 68 39 (93) 14 Dépréciation et amortissement 32 9 1 42 Produits financiers - - (31) (31) Charges financières - - 23 23 Impôts sur les bénéfices - - 23 23 100 48 (77) 71 Ajustements sur les sociétés mises en équivalence Dépréciation et amortissement 3 - - Impôts sur les bénéfices 7 - - Ajustements nets sur les sociétés mises en équivalence 10 - - 10 BAIIA 110 48 (77) 81 Perte sur produits dérivés - - (35) (35) Autres revenus d'exploitation 8 - - 8 BAIIA ajusté 118 48 (112) 54

Pour le semestre clos au 30 juin 2024 :

SERVICES D’APPROVISIONNEMENT (MILLIONS $) URANIUM 1 EN COMBUSTIBLE WESTINGHOUSE AUTRES TOTAL Bénéfice (perte) net(te) attribuable aux actionnaires 445 53 (170) (299) 29 Dépréciation et amortissement 88 14 - 2 104 Produits financiers - - - (14) (14) Charges financières - - - 82 82 Impôts sur les bénéfices - - - 49 49 533 67 (170) (180) 250 Ajustements sur les sociétés mises en équivalence Dépréciation et amortissement 10 - 173 - Produits financiers - - (3) - Charges financières - - 118 - Impôts sur les bénéfices 24 - (48) - Ajustements nets sur les sociétés mises en équivalence 34 - 240 - 274 BAIIA 567 67 70 (180) 524 Bénéfices sur produits dérivés - - - 47 47 Autres revenus d'exploitation (17) - - - (17) (17) - - 47 30 Ajustements sur les sociétés mises en équivalence Comptabilisation des achats de stock - - 66 - Coûts de transition liés à l'acquisition - - 25 - Autres charges - - 36 - Ajustements nets sur les sociétés mises en équivalence - - 127 - 127 BAIIA ajusté 550 67 197 (133) 681

Pour le semestre clos au 30 juin 2023 :

SERVICES D’APPROVISIONNEMENT (MILLIONS $) URANIUM 1 EN COMBUSTIBLE AUTRES TOTAL Bénéfice (perte) net(te) attribuable aux actionnaires 256 70 (193) 133 Dépréciation et amortissement 100 16 2 118 Produits financiers - - (59) (59) Charges financières - - 46 46 Impôts sur les bénéfices - - 59 59 356 86 (145) 297 Ajustements sur les sociétés mises en équivalence Dépréciation et amortissement 5 - - Impôts sur les bénéfices 11 - - Ajustements nets sur les sociétés mises en équivalence 16 - - 16 BAIIA 372 86 (145) 313 Perte sur produits dérivés - - (41) (41) Autres revenus d'exploitation 6 - - 6 BAIIA ajusté 378 86 (186) 278

COÛT DÉCAISSÉ PAR LIVRE, DÉPENSE HORS CAISSE PAR LIVRE ET COÛT TOTAL PAR LIVRE POUR L’URANIUM PRODUIT ET ACHETÉ

Le coût décaissé par livre, la dépense hors caisse par livre et le coût total par livre pour l’uranium produit et acheté sont des mesures non IFRS. Nous utilisons ces mesures pour évaluer la performance de notre activité uranium. Ces mesures ne sont pas nécessairement indicatives du résultat d'exploitation ou du flux de trésorerie issu des activités tels que déterminés selon les IFRS.

Afin de permettre une meilleure compréhension de ces mesures, le tableau ci-dessous établit un rapprochement entre le coût des produits vendus et la dépréciation et l'amortissement pour le deuxième trimestre et le premier semestre de 2024 et 2023.

TRIMESTRE CLOS SEMESTRE CLOS AU 30 JUIN AU 30 JUIN (MILLIONS $) 2024 2023 2024 2023 Coût des produits vendus 284,7 264,5 640,5 654,5 Ajouter / (soustraire) Redevances (32,2) (14,1) (50,0) (38,8) Coûts d'entretien et de maintenance (11,7) (11,1) (23,8) (23,1) Autres coûts de vente (4,5) (1,4) (9,4) (4,1) Variation des stocks 69,6 124,4 99,8 (97,7) Coûts d'exploitation au comptant (a) 305,9 362,3 657,1 490,8 Ajouter / (soustraire) Dépréciation et amortissement 51,5 32,2 88,2 100,1 Coûts d'entretien et de maintenance (0,2) (1,0) (0,4) (2,5) Variation des stocks 13,3 25,2 33,6 6,3 Coûts d'exploitation totaux (b) 370,5 418,7 778,5 594,7 Uranium produit et acheté (millions de livres) (c) 8,8 8,2 17,3 13,0 Coûts décaissés par livre (a ÷ c) 34,76 44,18 37,98 37,75 Coûts totaux par livre (b ÷ c) 42,10 51,06 45,00 45,75

Rapport de gestion et états financiers

Le rapport de gestion et les états financiers consolidés condensés intérimaires non audités du deuxième trimestre fournissent une explication détaillée de nos résultats d’exploitation pour le trimestre clos au 30 juin 2024, par rapport aux mêmes périodes de l’exercice précédent. Le présent communiqué de presse doit être consulté parallèlement à ces documents, ainsi que nos états financiers consolidés vérifiés et notes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, et le rapport de gestion du premier trimestre et annuel, ainsi que notre notice annuelle la plus récente, tous disponibles sur notre site internet à l’adresse cameco.com, sur SEDAR+ à l’adresse sedarplus.ca et sur EDGAR at sec.gov/edgar.shtml.

Personnes qualifiées

Les informations techniques et scientifiques fournies dans le présent document au sujet de nos actifs physiques de McArthur River/Key Lake, Cigar Lake et Inkai ont été approuvées par les personnes suivantes, qui sont des personnes qualifiées aux fins du Règlement 43-101 :

MCARTHUR RIVER/KEY LAKE

Greg Murdock, directeur général, McArthur River, Cameco

Daley McIntyre, directrice générale, Key Lake, Cameco

CIGAR LAKE

Kirk Lamont, directeur général, Cigar Lake, Cameco

INKAI

Sergey Ivanov, directeur général adjoint, services techniques, Cameco Kazakhstan LLP

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse inclut des déclarations et informations sur nos attentes pour l’avenir, que nous considérons comme des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont basés sur notre point de vue actuel, qui peut varier considérablement, et les résultats et événements réels sont susceptibles de différer sensiblement de ceux que nous prévoyons à l’heure actuelle. Voici des exemples d’énoncés prospectifs dans ce communiqué de presse : nous nous attendons à rester sur la bonne voie pour réaliser nos perspectives pour l’ensemble de l’année 2024 ; notre capacité à positionner l'entreprise pour tirer parti des opportunités dans l'industrie nucléaire ; la dynamique positive soutenue que nous observons pour l'énergie nucléaire, qui nous permettra, selon nous, de générer de la valeur tout au long du cycle ; notre sélectivité dans l'engagement de la capacité d'inventaire et de conversion nous permettant de capter une plus grande croissance future ; notre conviction que notre portefeuille de contrats s'aligne sur la demande du marché et notre transition vers une structure de coûts de premier niveau, jetant les bases d'un flux de trésorerie solide et d'une réduction de la dette ; notre capacité à fournir de l'offre pour répondre à la demande à long terme tout au long du cycle du combustible ; la capacité de Cameco et de Westinghouse à bénéficier de la reconnaissance de l'énergie nucléaire en tant qu'outil essentiel dans la lutte contre le changement climatique ; la conviction que notre stratégie réalisera notre vision d'alimenter un monde d'air pur d'une manière qui reflète nos valeurs, et d'aborder les risques et les opportunités pour rendre notre entreprise durable à long terme ; nos prévisions de génération de flux de trésorerie, y compris nos perspectives de chiffre d’affaires consolidé et les perspectives relatives à notre part du BAIIA ajusté de Westinghouse pour 2024 ; nos attentes concernant notre segment de l'uranium étant sur la bonne voie pour nos perspectives 2024, et nos livraisons annuelles d'uranium prévues ; nos objectifs de production de services d'approvisionnement en combustible ; nous nous attendons à ce que notre portefeuille d'activités en cours de discussion nous aide à développer davantage notre portefeuille de contrats à long terme ; nos attentes concernant un retour à notre structure de coûts de niveau 1, l'augmentation prévue de notre production de conversion d'UF 6 et nos attentes concernant la génération de flux de trésorerie ; notre intention d'accorder la priorité au remboursement de la dette tout en équilibrant nos liquidités et notre trésorerie ; notre intention de déposer un nouveau prospectus préalable de base ; nos attentes en matière de production pour JV Inkai, notre répartition de la production prévue, le calendrier des livraisons et notre évaluation des implications des modifications annoncées de la législation fiscale au Kazakhstan ; y compris notre analyse préliminaire de leur incidence sur les coûts de production d’Inkai et les conclusions préliminaires indiquant que les coûts de production au Kazakhstan seraient similaires à ceux des activités du nord de la Saskatchewan ; et la date prévue pour l’annonce de nos résultats du troisième trimestre 2024.

Les risques importants qui pourraient conduire à des résultats différents comprennent : des changements inattendus affectant l’offre, la demande, les contrats à long terme et les prix de l’uranium ; des changements affectant la demande des consommateurs pour l’énergie nucléaire et l’uranium induits par l’évolution des opinions et des objectifs sociétaux à l’égard de l’énergie nucléaire, de l’électrification et de la décarbonation ; le risque que nos opinions concernant l’énergie nucléaire, son profil de croissance et ses avantages se révèlent erronées ; le risque que nous ne soyons pas en mesure d’atteindre les niveaux de production anticipés dans les délais prévus, ou que les coûts impliqués pour y parvenir dépassent nos attentes ; le risque que les niveaux de production d’Inkai ne soient pas aux niveaux escomptés en raison de l’indisponibilité de volumes suffisants d’acide sulfurique ou pour toute autre raison, ou qu’elle ne soit pas en mesure de livrer sa production comme prévu, ou de l’effet négatif des modifications apportées à la législation fiscale du Kazakhstan sur les plans d’activité et de durée de vie des mines de JV Inkai pour 2025 et au-delà ; les risques pour les activités de Westinghouse liés à d’éventuelles perturbations de la production, à la mise en œuvre de ses objectifs commerciaux, au respect des exigences en matière d’octroi de licences ou d’assurance de la qualité, ou au fait qu’elle pourrait autrement ne pas être en mesure d’atteindre la croissance escomptée ; le risque que nous ne soyons pas en mesure de respecter les engagements de vente pour quelque raison que ce soit ; les risques pour nos activités associés aux perturbations potentielles de la production, y compris ceux liés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, à l'incertitude économique mondiale, à la volatilité politique, aux problèmes de relations de travail et aux risques opérationnels ; le risque que nous ne soyons pas en mesure de mettre en œuvre nos objectifs commerciaux d'une manière compatible avec nos valeurs environnementales, sociales, de gouvernance et autres ; le risque que la stratégie que nous poursuivons se révèle infructueuse ou que nous ne soyons pas en mesure de l'exécuter avec succès ; le risque que nous ne réalisions pas les bénéfices attendus de l'acquisition de Westinghouse ; le risque que Westinghouse ne soit pas en mesure de mettre en œuvre ses objectifs commerciaux d'une manière compatible avec ses valeurs environnementales, sociales, de gouvernance et autres ; et le risque que nous soyons retardés dans l'annonce de nos futurs résultats financiers.

En présentant les informations prospectives, nous avons formulé des hypothèses importantes qui peuvent s’avérer incorrectes concernant : la demande, l’offre, la consommation et les contrats à long terme pour l’uranium, la croissance de la demande et l’acceptation publique mondiale de l’énergie nucléaire, et les prix ; notre production, nos achats, nos ventes, nos livraisons et nos coûts ; les conditions du marché et d’autres facteurs sur lesquels nous avons fondé nos plans et prévisions futurs ; les discussions concernant notre pipeline de contrats ; la production d'Inkai, sa réception de volumes suffisants d'acide sulfurique, et notre allocation de la production prévue et le calendrier des livraisons ; les hypothèses concernant la production, les achats, les ventes, les livraisons et les coûts de Westinghouse, l’absence de perturbations commerciales et le succès de ses plans et stratégies ; le succès de nos plans et stratégies, y compris la production planifiée ; l'absence de règlements, de politiques ou de décisions gouvernementales nouveaux ou défavorables ; qu'il n'y aura pas de conséquences négatives importantes pour notre entreprise résultant de perturbations de la production, y compris celles liées aux ruptures d'approvisionnement, à l'incertitude et à la volatilité économiques ou politiques, aux problèmes de relations de travail, au vieillissement de l'infrastructure et aux risques d'exploitation ; les hypothèses relatives au BAIIA ajusté de Westinghouse ; et notre capacité à annoncer les résultats financiers futurs lorsqu'ils sont attendus.

Veuillez également consulter la discussion dans notre rapport de gestion annuel 2023, notre rapport de gestion annuel du premier et du deuxième trimestres 2024 et notre plus récente notice annuelle pour connaître les autres risques importants susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et nos attentes actuelles, ainsi que d'autres hypothèses importantes que nous avons formulées. Les informations prospectives sont conçues pour vous aider à comprendre le point de vue actuel de la direction sur nos perspectives à court et long terme et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement ces informations à jour, à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne l'imposent.

Téléconférence

Nous vous invitons à vous joindre à notre téléconférence du deuxième trimestre le mercredi 31 juillet 2024, à 8h00, heure de l'Est.

L'appel sera ouvert à tous les investisseurs et aux médias. Pour vous joindre à l'appel, veuillez composer le 844-763-8274 (Canada et États-Unis) ou le 647-484-8814. Un opérateur vous connectera à la téléconférence. Les diapositives et une webdiffusion en direct de la téléconférence seront disponibles via un lien sur cameco.com. Voir le lien sur notre page d'accueil le jour de l'événement.

Une version enregistrée des débats sera disponible :

sur notre site internet, cameco.com, juste après la téléconférence

en post-view jusqu’à minuit, heure de l’est, le 31 août 2024, en appelant le 855-669-9658 (Canada), le 877-344-7529 (États-Unis) ou le 412-317-0088 (code d'accès 7511295)

Date de publication du rapport du troisième trimestre 2024

Nous prévoyons d’annoncer nos résultats du troisième trimestre 2024 avant l’ouverture des marchés, le jeudi 7 novembre 2024.

Profil

Cameco est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux du combustible d’uranium indispensable pour alimenter en énergie un monde d’air pur. Nous devons notre position concurrentielle au fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur au monde, avec des opérations à faible coût, ainsi que des investissements importants dans le cycle du combustible nucléaire, y compris des participations dans Westinghouse Electric Company et Global Laser Enrichment. Dans le monde entier, des services publics comptent sur Cameco pour fournir des solutions globales de combustible nucléaire pour produire une électricité nucléaire sûre, fiable et zéro carbone. Les actions de Cameco sont cotées aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan au Canada.

Tels qu’utilisés dans le présent communiqué de presse, les termes « nous », « notre », « nos », « Société » et « Cameco » désignent Cameco Corporation et ses filiales, sauf mention contraire.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240730430431/fr/