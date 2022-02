Cameco publie ses états financiers pour l'exercice 2021; hausse de 50% du dividende pour 2022, en conformité avec les 70 millions de livres de contrats à long terme et l'amélioration des fondamentaux de marché; Lancement de la prochaine...

Cameco publie ses résultats financiers 2021; hausse de 50% du dividende pour 2022 en conformité avec les 70 millions de livres de contrats à long terme et les améliorations des fondamentaux de marché; lancement de la prochaine phase de sa discipline d'approvisionnement en attendant de nouvelles améliorations du marché et la progression des contrats

Cameco (TSX: CCO; NYSE: CCJ) publie ce jour ses résultats financiers et d'exploitation consolidés pour le quatrième trimestre et l'exercice clos au 31 décembre 2021, en accord avec les normes IFRS (International Financial Reporting Standards).

"Nos résultats sont le reflet de l'exécution minutieuse de notre stratégie d'optimisation de la valeur sur l'ensemble du cycle. Nous avons pris nos dispositions pour assurer notre flexibilité opérationnelle, nous alignons nos décisions de production sur les fondamentaux de marché et notre portefeuille contractuel, et notre discipline financière a été suivie. Depuis 2016, grâce aux diminutions de production planifiées et non planifiées, la réduction de l'inventaire et les achats sur le marché, nous avons retiré plus de 190 millions de livres d'uranium du marché, ce qui a selon nous contribué à la sécurité de l'approvisionnement dans notre secteur", déclare Tim Gitzel, PDG de Cameco.

"Dans le contexte des 70 millions de livres de contrats à long terme supplémentaires ajoutés à notre portefeuille depuis le début 2021 et à l'amélioration du climat sur le marché, qui nous procure un levier sur des prix plus élevés dans le cadre de nos contrats relatifs au marché et sur notre capacité de production disponible, nous sommes heureux d'annoncer que l'heure est venue pour Cameco de lancer la prochaine de ses décisions de discipline d'approvisionnement. Il est également temps de récompenser ceux qui ont soutenu notre stratégie. Nous revendiquons notre avantage inégalé en termes de disponibilité, et nous positionnons favorablement pour capter la valeur attendue de la demande croissante pour l'énergie nucléaire, alimentée par la conclusion indéniable que cette approche joue un rôle essentiel dans la transition vers une énergie propre.

"Notre plan ne représente en aucun cas une finalité pour notre discipline d'approvisionnement. Ce que nous envisageons pour notre discipline d'approvisionnement constitue encore une réduction nettement supérieure à celle de tout autre producteur. Dans la pratique, nous continuons à appliquer une discipline d'approvisionnement qui ne soit pas limitée. Notre plan comprend une exploitation de McArthur River/Key Lake et Cigar Lake en-deçà de leur capacité autorisée en 2024. Nous appliquons une approche de portefeuille à notre discipline d'approvisionnement. En 2021, nous évoluions à environ 75% en-dessous de la capacité de production (sur une base de 100%), ce qui représentait un coût significatif pour notre activité. D'ici 2024, nous prévoyons d'opérer à environ 40% en-dessous de la capacité de production (sur une base de 100%). Ceci restera notre plan de production jusqu'à ce que nous observions de nouvelles améliorations sur le marché de l'uranium et que nous ayons réalisé des progrès supplémentaires dans l'acquisition de sites adaptés pour notre inventaire souterrain disponible dans le cadre de contrats à long terme, démontrant une nouvelle fois que nous sommes un fournisseur responsable de combustible d'uranium.

"À compter de 2024, notre plan est de produire 15 millions de livres par an (sur une base de 100%) à McArthur River/Key Lake, soit 40% en-dessous de la capacité annuelle autorisée de l'exploitation. Nous projetons alors de baisser la production à Cigar Lake à 13,5 millions de livres par an (sur une base de 100%), soit 25% en-dessous de la capacité annuelle autorisée, pour une réduction combinée de 33% de la capacité autorisée dans les deux sites. En outre, nous prévoyons de conserver nos actifs de second rang en phase d'entretien et de maintenance, et la production à Inkai continuera de suivre la réduction de 20% jusqu'à la fin 2023, à moins que Kazatomprom ne poursuive ses réductions d'approvisionnement.

"Un certain temps sera nécessaire pour faire passer McArthur River/Key Lake de la phase d'entretien et de maintenance à sa capacité de production planifiée, alors que nous finalisons l'automatisation critique, la numérisation et d'autres projets, réalisons des vérifications de préparation de la maintenance, et parvenons à un niveau suffisant de recrutement et de formation. Jusqu'à ce que nous parvenions à un taux de production raisonnable, nous anticipons des coûts de préparation opérationnelle, qui seront directement comptabilisés dans le coût des ventes. En 2022, nous pourrions produire jusqu'à 5 millions de livres (sur une base de 100%) en fonction de notre aptitude à finaliser les activités de préparation opérationnelle et de gestion des risques liés à la pandémie de COVID-19 et des défis connexes de la chaîne d'approvisionnement. Nous allons continuer à honorer nos engagements de ventes via un mix de production à coût réduit, d'inventaire et d'achats afin de maximiser la valeur de notre portefeuille de ventes. En préparation de notre capacité de production planifiée pour 2024, nous prévoyons une nette amélioration au niveau de notre bénéfice et de notre trésorerie.

"Notre production planifiée totale en 2022 reste confrontée à des risques en raison de la pandémie de COVID-19, ainsi qu'à des perturbations au niveau de la chaîne d'approvisionnement mondiale, y compris à Cigar Lake où nous prévoyons de produire 15 millions de livres (sur une base de 100%), soit 20% en-dessous de la capacité autorisée, ainsi qu'à Inkai, au Kazakhstan.

"Grâce à nos actions concrètes et à une gestion financière prudente, nous maintenons la résilience de l'entreprise. Avec 1,3 milliard de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie, et avec des investissements à court terme dans notre bilan comptable, l'amélioration des fondamentaux pour notre activité et notre décision de préparer McArthur River/Key Lake à la production, nous contemplons une nette amélioration de notre performance financière future. Notre solidité comptable nous positionne favorablement pour gérer les risques de manière autonome, y compris toute éventuelle incertitude et volatilité macroéconomiques mondiales. Nous avons donc le plaisir d'annoncer que notre conseil d'administration a approuvé une hausse de 50% de notre dividende annuel pour 2022. En décembre 2022, nous verserons un dividende annuel de 0,12 dollar par action ordinaire, contre 0,08 dollar par action ordinaire.

"Notre vision "d'assainissement de l'air à travers le monde" reconnaît que nous avons un rôle important à jouer dans la concrétisation de vastes réductions d'émissions de gaz à effet de serre, requises pour atteindre les objectifs fixés par les pays et les entreprises du monde entier en vue d'une économie résiliente et zéro net en carbone. Nous disposons d'actifs en exploitation et inutilisés de premier rang qui sont agréés, autorisés, à long terme, avec une fiabilité éprouvée et une capacité d'expansion. Ces actifs de premier rang sont adossés à des actifs de second rang inutilisés, et à ce qui est selon nous le meilleur portefeuille d'exploration s'appuyant sur des infrastructures existantes. Nous sommes intégrés verticalement sur l'ensemble du cycle du combustible nucléaire. Nous avons capté une importante valeur pour le segment des services de combustible avec la récente transition tarifaire sur le marché de la conversion, et explorons de nouvelles opportunités pour élargir notre portée dans le cycle du combustible nucléaire et dans des utilisations commerciales innovantes et non traditionnelles de la puissance nucléaire au Canada et dans le monde entier.

"Nous sommes confiants dans le rôle joué par Cameco pour capter une valeur pérenne sur l'ensemble de la chaîne du combustible et pour soutenir la transition vers une économie zéro net en carbone. Nous pensons disposer de la bonne stratégie pour concrétiser notre vision, tout en reflétant nos valeurs. Nous fournissons nos produits de manière responsable depuis plus de 30 ans. La durabilité s'inscrit au cœur de notre activité. Toutes nos actions s'enracinent dans un engagement à gérer les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, et à saisir les opportunités qui rendront notre activité durable sur le long terme."

Résumé des résultats et développements du T4 et de l'exercice 2021:

Bénéfice net pour le quatrième trimestre de 11 millions de dollars; bénéfice net ajusté de 23 millions de dollars: Les résultats du quatrième trimestre sont orientés par les variations trimestrielles normales dans les fournitures de contrats et l'exécution continue de notre stratégie. Le bénéfice net ajusté est une mesure non IFRS, voir ci-dessous.

Les résultats du quatrième trimestre sont orientés par les variations trimestrielles normales dans les fournitures de contrats et l'exécution continue de notre stratégie. Le bénéfice net ajusté est une mesure non IFRS, voir ci-dessous. Perte nette annuelle de 103 millions de dollars; perte nette ajustée de 98 millions de dollars: Les résultats annuels ont été orientés par l'exécution continue de notre stratégie et des mesures proactives prises en raison de la pandémie de COVID-19. Les bénéfices nets ajustés sont une mesure non IFRS, voir ci-dessous.

Les résultats annuels ont été orientés par l'exécution continue de notre stratégie et des mesures proactives prises en raison de la pandémie de COVID-19. Les bénéfices nets ajustés sont une mesure non IFRS, voir ci-dessous. Pandémie de COVID-19: La santé et la sécurité de nos travailleurs, de leurs proches et de leurs collectivités continuent d'être la priorité dans chacun de nos plans. En raison de la suspension de production préventive de quatre mois à notre site Cigar Lake, nous avons produit seulement 6,1 millions de livres (notre part) en 2021 dans notre segment uranium, bien en-dessous de nos ventes engagées. De plus, nous avons débloqué 40 millions de dollars supplémentaires en coûts d'entretien et de maintenance par rapport au montant anticipé. La réception d'environ 21 millions de dollars dans le cadre du programme Subvention salariale d’urgence du Canada a partiellement compensé ces coûts.

La santé et la sécurité de nos travailleurs, de leurs proches et de leurs collectivités continuent d'être la priorité dans chacun de nos plans. En raison de la suspension de production préventive de quatre mois à notre site Cigar Lake, nous avons produit seulement 6,1 millions de livres (notre part) en 2021 dans notre segment uranium, bien en-dessous de nos ventes engagées. De plus, nous avons débloqué 40 millions de dollars supplémentaires en coûts d'entretien et de maintenance par rapport au montant anticipé. La réception d'environ 21 millions de dollars dans le cadre du programme Subvention salariale d’urgence du Canada a partiellement compensé ces coûts. Dividendes reçus de JV Inkai: En 2021, nous avons reçu les paiements de dividende de JV Inkai pour un total de 40 millions USD. JV Inkai distribue un excédent de trésorerie, net d'obligations de fonds de roulement, à ses partenaires sous forme de dividendes. Consultez Uranium – Opérations de premier rang – Inkai dans notre rapport de gestion annuel de 2021.

En 2021, nous avons reçu les paiements de dividende de JV Inkai pour un total de 40 millions USD. JV Inkai distribue un excédent de trésorerie, net d'obligations de fonds de roulement, à ses partenaires sous forme de dividendes. Consultez dans notre rapport de gestion annuel de 2021. L'attribution de contrat continue dans un contexte tarifaire renforcé: Dans notre segment uranium, depuis le début 2021, nous sommes parvenus à ajouter 70 millions de livres à notre portefeuille de contrats d'uranium à long terme, portant ainsi les volumes totaux ajoutés depuis 2016 à environ 185 millions de livres. Toutefois, nous maintenons un levier sur des prix supérieurs avec une importante capacité de production future disponible et une gamme croissante d'activités potentielles liées à l'uranium. Nous restons néanmoins patients d'un point de vue stratégique en ce qui concerne la captation de la plus grande valeur possible dans notre portefeuille de contrats. En plus de l'intérêt contractuel hors marché, nous avons constaté un regain de requêtes sur le marché pour des propositions de secteurs publics cherchant à répondre à leurs besoins futurs.

Dans notre segment uranium, depuis le début 2021, nous sommes parvenus à ajouter 70 millions de livres à notre portefeuille de contrats d'uranium à long terme, portant ainsi les volumes totaux ajoutés depuis 2016 à environ 185 millions de livres. Toutefois, nous maintenons un levier sur des prix supérieurs avec une importante capacité de production future disponible et une gamme croissante d'activités potentielles liées à l'uranium. Nous restons néanmoins patients d'un point de vue stratégique en ce qui concerne la captation de la plus grande valeur possible dans notre portefeuille de contrats. En plus de l'intérêt contractuel hors marché, nous avons constaté un regain de requêtes sur le marché pour des propositions de secteurs publics cherchant à répondre à leurs besoins futurs. Un solide bilan comptable: Au 31 décembre 2021, nous disposions de 1,3 milliard de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie et en investissements à court terme, et 996 millions de dollars en dettes à long terme. De plus, nous disposons d'une facilité de crédit inutilisée d'un milliard de dollars.

Au 31 décembre 2021, nous disposions de 1,3 milliard de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie et en investissements à court terme, et 996 millions de dollars en dettes à long terme. De plus, nous disposons d'une facilité de crédit inutilisée d'un milliard de dollars. Différend fiscal: Au cours du quatrième trimestre, nous avons déposé un avis d'appel auprès de la Cour de l'impôt du Canada (Cour d'impôt) dans le cadre de notre différend avec l'Agence du revenu du Canada (ARC) portant sur la restitution de nos 777 millions de dollars en trésorerie et lettres de crédit. Consultez le Différend sur le prix du transfert dans notre rapport de gestion annuel de 2021.

Au cours du quatrième trimestre, nous avons déposé un avis d'appel auprès de la Cour de l'impôt du Canada (Cour d'impôt) dans le cadre de notre différend avec l'Agence du revenu du Canada (ARC) portant sur la restitution de nos 777 millions de dollars en trésorerie et lettres de crédit. Consultez le dans notre rapport de gestion annuel de 2021. Prochaine phase de notre stratégie de discipline d'approvisionnement: En continuant d'aligner nos décisions de production sur les conditions du marché et notre portefeuille de contrats à long terme, nous prévoyons début 2024 que notre part de production se situera à environ 45% en-dessous de notre capacité productive. La capacité productive inclut la capacité autorisée à Cigar Lake et McArthur River/Key Lake, ainsi que les volumes de production planifiée à Rabbit Lake et dans nos sites américains avant la réduction de 2016. De plus, à Inkai, nous poursuivrons la réduction de 20% jusqu'à la fin 2023, comme annoncé par Kazatomprom. Ceci restera notre plan de production jusqu'à ce que nous constations de nouvelles améliorations sur le marché de l'uranium et des progrès contractuels, démontrant ainsi que nous restons un fournisseur responsable de combustible d'uranium.

En continuant d'aligner nos décisions de production sur les conditions du marché et notre portefeuille de contrats à long terme, nous prévoyons début 2024 que notre part de production se situera à environ 45% en-dessous de notre capacité productive. La capacité productive inclut la capacité autorisée à Cigar Lake et McArthur River/Key Lake, ainsi que les volumes de production planifiée à Rabbit Lake et dans nos sites américains avant la réduction de 2016. De plus, à Inkai, nous poursuivrons la réduction de 20% jusqu'à la fin 2023, comme annoncé par Kazatomprom. Ceci restera notre plan de production jusqu'à ce que nous constations de nouvelles améliorations sur le marché de l'uranium et des progrès contractuels, démontrant ainsi que nous restons un fournisseur responsable de combustible d'uranium. Perspectives pour 2022: Nos perspectives pour 2022 reflètent les dépenses nécessaires pour nous aider à déployer notre stratégie, y compris la phase d'accroissement jusqu'à la production planifiée de 15 millions de livres par an (sur une base de 100%) à McArthur River/Key Lake d'ici 2024. Comme pendant les années précédentes, nous engagerons des frais d'entretien et de maintenance pour la suspension en cours de nos actifs de second rang, qui devraient se situer entre 50 millions de dollars et 60 millions de dollars. Nous prévoyons également d'engager entre 15 millions de dollars et 17 millions de dollars par mois à McArthur River/Key Lake dans des coûts de préparation opérationnelle qui seront directement comptabilisés dans le coût des ventes, jusqu'à atteindre un taux de production raisonnable. Les coûts de préparation opérationnelle incluent tous les coûts associés à l'entretien à la maintenance, en plus des coûts requis pour terminer des projets critiques, réaliser des vérifications de préparation de la maintenance, et recruter et former suffisamment de personnel de mine et d'usine avant d'entamer les opérations. En 2022 et 2023, nous mettrons tout en œuvre à McArthur River/Key Lake pour atteindre la production planifiée pour 2024. En 2022, nous pourrions par exemple produire jusqu'à 5 millions de livres (sur une base de 100%). À Cigar Lake, nous prévoyons une production de 15 millions de livres (sur une base de 100%) en 2022. Les perspectives de production reflètent l'impact attendu des retards et reports des travaux de développement à Cigar Lake en 2021, de la pandémie et des défis logistiques auxquels nous sommes actuellement confrontés dans toutes nos opérations.

Nos perspectives pour 2022 reflètent les dépenses nécessaires pour nous aider à déployer notre stratégie, y compris la phase d'accroissement jusqu'à la production planifiée de 15 millions de livres par an (sur une base de 100%) à McArthur River/Key Lake d'ici 2024. Comme pendant les années précédentes, nous engagerons des frais d'entretien et de maintenance pour la suspension en cours de nos actifs de second rang, qui devraient se situer entre 50 millions de dollars et 60 millions de dollars. Nous prévoyons également d'engager entre 15 millions de dollars et 17 millions de dollars par mois à McArthur River/Key Lake dans des coûts de préparation opérationnelle qui seront directement comptabilisés dans le coût des ventes, jusqu'à atteindre un taux de production raisonnable. Les coûts de préparation opérationnelle incluent tous les coûts associés à l'entretien à la maintenance, en plus des coûts requis pour terminer des projets critiques, réaliser des vérifications de préparation de la maintenance, et recruter et former suffisamment de personnel de mine et d'usine avant d'entamer les opérations.

Pour plus d'informations, consultez les Perspectives pour 2022 dans notre rapport de gestion annuel 2021.

Hausse annoncée de 50% du dividende en 2022: Grâce à nos mesures concrètes et à notre gestion financière prudente, nous maintenons notre niveau de résilience. Avec une solide balance comptable, l'amélioration des fondamentaux pour notre activité, un portefeuille de contrats en pleine expansion, et notre décision de lancer la préparation opérationnelle de McArthur River/Key Lake, nous attendons une nette amélioration au niveau de nos bénéfices et de notre trésorerie. Nous avons pour cela décidé d'augmenter notre dividende annuel pour 2022. Un dividende annuel de 0,12 dollar par action ordinaire a été annoncé, payable le 15 décembre 2022 aux actionnaires inscrits au 30 novembre 2022.

Grâce à nos mesures concrètes et à notre gestion financière prudente, nous maintenons notre niveau de résilience. Avec une solide balance comptable, l'amélioration des fondamentaux pour notre activité, un portefeuille de contrats en pleine expansion, et notre décision de lancer la préparation opérationnelle de McArthur River/Key Lake, nous attendons une nette amélioration au niveau de nos bénéfices et de notre trésorerie. Nous avons pour cela décidé d'augmenter notre dividende annuel pour 2022. Un dividende annuel de 0,12 dollar par action ordinaire a été annoncé, payable le 15 décembre 2022 aux actionnaires inscrits au 30 novembre 2022. Une attention renforcée sur la technologie et ses applications: Nous continuons de nous focaliser sur l'innovation et d'accélérer l'adoption de technologies numériques et d'automatisation de pointe pour nous permettre d'exploiter nos actifs avec une flexibilité accrue.

Nous continuons de nous focaliser sur l'innovation et d'accélérer l'adoption de technologies numériques et d'automatisation de pointe pour nous permettre d'exploiter nos actifs avec une flexibilité accrue. L'innovation au service de l'énergie propre: En 2021, nous avons fait passer de 24% à 49% notre participation dans Global Laser Enrichment LLC (GLE), et signé des arrangements non contraignants pour explorer divers domaines de coopération afin de promouvoir la commercialisation et le déploiement de petits réacteurs modulaires (PRM) au Canada et dans le monde entier. Cette opération renforce notre engagement à gérer de manière responsable et durable notre activité, et à accroître notre contribution aux solutions de lutte contre le changement climatique en explorant de nouvelles opportunités non traditionnelles dans le cycle du combustible.

Résultats financiers consolidés TRIMESTRE CLOS AU EXERCICE CLOS AU POINTS SAILLANTS (CONSOLIDÉS) 31 DÉCEMBRE 31 DÉCEMBRE (EN MILLIONS DE DOLLARS, SAUF MENTION CONTRAIRE) 2021 2020 2021 2020 Revenu 465 550 1 475 1 800 Marge brute 56 109 2 106 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires 11 80 (103) (53) $ par action ordinaire (résultat de base) 0,03 0,20 (0,26) (0,13) $ par action ordinaire (après dilution) 0,03 0,20 (0,26) (0,13) Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) (non IFRS, voir ci-dessous) 23 48 (98) (66) $ par action ordinaire (résultat ajusté et après dilution) 0,06 0,12 (0,25) (0,17) Encaisse issue des activités 59 257 458 57

Les déclarations financières annuelles de 2021 ont été vérifiées. Toutefois, les informations financières présentées pour le quatrième trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021 ne sont pas vérifiées. Vous trouverez un exemplaire de notre rapport de gestion 2021 et de nos déclarations financières vérifiées pour 2021 sur notre site web à l'adresse cameco.com.

BÉNÉFICE NET Le tableau ci-dessous montre ce qui a contribué à l'évolution du bénéfice net et du bénéfice net ajusté (mesure non IFRS, voir ci-dessous) pour le trimestre et l'exercice clos au 31 décembre 2021, comparé à la même période en 2020. VARIATIONS DE BÉNÉFICE TRIMESTRE CLOS AU EXERCICE CLOS AU ($ MILLIONS) 31 DÉCEMBRE 31 DÉCEMBRE IFRS AJUSTÉ IFRS AJUSTÉ Bénéfice net (perte nette) - 2020 80 48 (53) (66) Variation du bénéfice brut par segment (nous calculons le bénéfice brut en déduisant du revenu le coût des produits et services vendus ainsi que la dépréciation et les amortissements, après déduction des prestations de couverture) Uranium Baisse du volume des ventes (20) (20) (4) (4) Hausse des prix réalisés (USD) 10 10 5 5 Impact du taux de change sur les prix réalisés (13) (13) (72) (72) Hausse des coûts (47) (47) (55) (55) Variation – uranium (70) (70) (126) (126) Services complets Hausse du volume des ventes 4 4 1 1 Hausse des prix réalisés (CAD) 11 11 23 23 Hausse des coûts - - (2) (2) Variation – services de combustible 15 15 22 22 Autres variations Baisse des dépenses d'administration 8 8 17 17 Baisse des frais d'exploration 1 1 3 3 Provision de remise en état (10) - 32 - Variations de bénéfice ou de perte sur produits dérivés (35) 13 (24) 34 Variation de bénéfice ou de perte de taux de change 7 7 (14) (14) Variations de bénéfice issu de placements à la valeur de consolidation 16 16 32 32 Rachat de débentures de série E en 2020 24 24 24 24 Subvention salariale d’urgence du Canada (37) (37) (16) (16) Variation de recouvrement ou charge d'impôts sur les bénéfices 19 5 15 7 Autres (7) (7) (15) (15) Bénéfice net (perte nette) - 2021 11 23 (103) (98)

Mesures non IFRS

BÉNÉFICE NET AJUSTÉ

Le bénéfice net ajusté est une mesure qui ne présente pas de signification normalisée ou de base de calcul cohérente selon les normes IFRS (mesure non-IFRS). Nous utilisons cette mesure comme un moyen plus utile de comparer notre rendement financier d'une période à l'autre. Le bénéfice net ajusté est notre bénéfice net attribuable aux actionnaires, ajusté pour mieux refléter la performance financière sous-jacente pour la période considérée. Nous estimons que, en plus des mesures classiques préparées conformément aux normes IFRS, certains investisseurs utilisent ces renseignements pour évaluer notre performance. Le bénéfice net ajusté est un des objectifs que nous mesurons pour servir de base à une partie de la rémunération annuelle des employés et des dirigeants (voir Mesures de nos résultats dans le rapport de gestion 2021).

Nous prenons en compte les instruments dérivés dans le calcul du bénéfice net ajusté. Nous n'utilisons pas la comptabilité de couverture dans le cadre des normes IFRS. Nous devons donc déclarer les bénéfices et les pertes pour chaque activité de couverture, aussi bien pour les contrats se terminant durant la période que pour ceux étant en cours à la fin de la période. Pour les contrats qui restent en cours, nous devons les traiter comme s'ils étaient terminés à la fin de la période considérée (valeur de marché). Nous n'estimons toutefois pas que les bénéfices et les pertes que nous devons déclarer dans le cadre des IFRS reflètent correctement l'intention de nos activités de couverture. Nous apportons donc des ajustements au moment de calculer notre bénéfice net ajusté afin de mieux refléter l'impact de notre programme de couverture pour la période considérée. Pour plus d'informations, consultez la section Opérations de change dans notre rapport de gestion 2021.

Nous prenons également en compte les ajustements de nos provisions de remise en état, qui sont directement comptabilisés dans le bénéfice. Chaque trimestre, nous devons mettre à jour les provisions pour remise en état de toutes les opérations en fonction des nouvelles estimations des flux de trésorerie, des taux d'actualisation et des taux d'inflation. Cela se traduit normalement par un ajustement de l'actif de l'obligation de mise hors service d'immobilisations en plus du solde de la provision. Lorsque les actifs d'une opération ont été radiés en raison d'une dépréciation, comme c'est le cas pour nos activités de Rabbit Lake et des ISR aux États-Unis, l'ajustement est comptabilisé directement dans le compte de résultat comme "autres charges (produits) d'exploitation". Voir la note 15 de nos états financiers intermédiaires pour plus d'informations. Ce montant a été exclu de notre mesure du bénéfice net ajusté.

Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non IFRS et ne doit pas être considéré de façon isolée et ne doit pas remplacer l'information financière préparée selon les normes comptables. D'autres sociétés peuvent calculer cette mesure différemment et il se peut donc que vous ne puissiez pas effectuer une comparaison directe avec des mesures similaires présentées par ces sociétés.

Le tableau ci-dessous rapproche le bénéfice net ajusté de notre bénéfice net pour les trimestres et exercices clos au 31 décembre 2021 et 2020.

TRIMESTRE CLOS AU EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 31 DÉCEMBRE (MILLIONS $) 2021 2020 2021 2020 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires 11 80 (103) (53) Ajustements Ajustements sur les produits dérivés 5 (43) 13 (45) Ajustements sur autre charge (revenu) d'exploitation 10 - (8) 24 Impôt sur le revenu sur les ajustements (3) 11 - 8 Bénéfice net ajusté (perte) 23 48 (98) (66)

Faits saillants de certains segments TRIMESTRE CLOS AU EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 31 DÉCEMBRE FAITS SAILLANTS 2021 2020 VARIATION 2021 2020 VARIATION Uranium Volume de production (millions lb) 2,8 2,8 - 6,1 5,0 22% Volume des ventes (millions lb) 6,5 8,6 (24)% 24,3 30,7 (21)% Prix de vente réalisé moyen1 (USD/lb) 39,65 38,43 3% 34,53 34,39 - (CAD/lb) 49,94 50,40 (1)% 43,34 46,13 (6)% Chiffre d'affaires (millions $) 323 436 (26)% 1 055 1 416 (25)% Marge brute (perte brute) (millions $) 10 80 (88)% (108) 18 >(100%) Services du cycle de combustible Volume de production (millions kg U) 3,1 3,3 (6)% 12,1 11,7 3% Volume des ventes (millions kg U) 4,9 4,4 11% 13,6 13,5 1% Prix de vente réalisé moyen 2 (CAD/kg U) 28,80 26,29 10% 29,72 27,89 7% Chiffre d'affaires (millions $) 140 115 22% 404 377 7% Marge brute (millions $) 46 32 44% 118 96 23%

1 Le prix réalisé moyen de l'uranium est calculé comme le revenu des ventes de concentré d'uranium, frais de transport et de stockage, divisé par le volume de concentrés d'uranium vendus. 2 Le prix réalisé moyen des services de combustible est calculé comme le revenu de la vente de services de conversion et de fabrication, y compris les grappes de combustible et les composants de réacteur, frais de transport et de stockage, divisé par les volumes vendus.

Rapport de gestion et états financiers

Le rapport de gestion et les états financiers consolidés fournissent une explication détaillée de nos résultats d'exploitation pour le trimestre et l'exercice clos au 31 décembre 2021, par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent, et de nos perspectives pour 2022. Ce communiqué de presse doit être lu conjointement avec ces documents, ainsi qu'avec notre plus récente notice annuelle, documents qui sont tous disponibles sur notre site cameco.com, sur SEDAR à sedar.com, et sur EDGAR à sec.gov/edgar.shtml.

Personnes compétentes

Les informations techniques et scientifiques présentées dans ce document pour nos sites McArthur River/Key Lake, Cigar Lake et Inkai ont été approuvées par des personnes compétentes aux fins de l'instrument national 43-101:

MCARTHUR RIVER/KEY LAKE

Greg Murdock, directeur général, McArthur River/Key Lake, Cameco

CIGAR LAKE

Lloyd Rowson, directeur général, Cigar Lake, Cameco

INKAI

Sergey Ivanov, directeur général adjoint, services techniques, Cameco Kazakhstan LLP

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse inclut des déclarations et des renseignements sur nos attentes pour le futur qui sont considérés être des énoncés prospectifs. Ces informations prospectives représentent notre point de vue actuel et peuvent changer considérablement, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux que nous prévoyons à l'heure actuelle.

Voici quelques exemples d'informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse: notre point de vue sur les fondamentaux du marché de l'uranium et l'amélioration du climat du marché; notre projet de capter la valeur d'une demande croissante pour l'énergie nucléaire et son rôle dans la transition vers une énergie propre, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la concrétisation d'une économie zéro net en carbone; notre engagement renouvelé en faveur de notre stratégie de discipline d'approvisionnement; nos attentes relatives à l'exploitation et la production futures pour Cigar Lake et McArthur River/Key Lake et notre capacité à prendre les mesures nécessaires pour y parvenir; notre intention de conserver nos actifs de second rang en phase d'entretien et de maintenance, et l'anticipation que les niveaux de production à Inkai continueront d'être réduits jusqu'à la fin 2023, à moins que Kazatomprom ne poursuive ses réductions d'approvisionnement; notre intention de maintenir notre plan de production annoncé sous réserve de nouvelles améliorations sur le marché de l'uranium et d'une progression dans nos contrats à long terme; nos attentes relatives à l'amélioration de notre bénéfice et de notre flux de trésorerie durant la phase de transition de McArthur River/Key Lake jusqu'à sa capacité de production planifiée; notre projet de continuer à honorer les engagements de ventes avec une combinaison de production, d'inventaire et d'achats, et d'augmenter les ventes engagées pour des volumes produits à plus faible coût; nos attentes qu'en 2022 nous pourrions produire jusqu'à 5 millions de livres (sur une base de 100%) d'uranium à McArthur River/Key Lake, et 15 millions de livres (sur une base de 100%) à Cigar Lake; notre plan de situer notre part de production aux alentours de 45% en-dessous de notre capacité de production à partir de 2024, y compris une intensification jusqu'à la production planifiée de 15 millions de livres par an (sur une base de 100%), ou de 40% en-dessous de sa capacité autorisée annuelle, à McArthur River/Key Lake d'ici 2024, et notre plan d'abaisser la production à Cigar Lake à 13,5 millions de livres par an (sur une base de 100%), ou de 25% en-dessous de sa capacité autorisée annuelle; les coûts d'entretien et de maintenance attendus en rapport avec la suspension en cours de nos actifs de second rang, et les coûts attendus de préparation opérationnelle à McArthur River/Key Lake; l'anticipation que nous resterons résilients, que nous serons en mesure de tirer parti de l'amélioration des fondamentaux et de l'importante amélioration potentielle de notre rendement financier; notre estimation que nous sommes positionnés favorablement pour gérer les risques de manière autonome; notre intention de payer un dividende annuel de 0,12 $ par action ordinaire en décembre 2022; notre engagement à gérer les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi qu'à saisir les opportunités qui rendront selon nous notre activité durable; la priorité dans tous nos plans accordée à la santé et la sécurité de nos travailleurs, leurs proches et leurs collectivités durant la pandémie de COVID-19; l'attention que nous portons à l'innovation et à l'accélération de l'adoption de technologies de pointe; et la date attendue de l'annonce des résultats de notre premier trimestre 2022.

Les risques importants qui pourraient entraîner un résultat différent incluent: des changements inattendus dans l'approvisionnement, la demande, les contrats à long terme et les prix de l'uranium; des changements dans la demande des consommateurs pour l'énergie nucléaire et l'uranium en raison d'une évolution sociétale et des objectifs liés à l'énergie nucléaire, à l'électrification et à la décarbonisation; le risque que nous ne puissions pas continuer notre stratégie de discipline d'approvisionnement; le risque que nous ne puissions pas concrétiser les changements relatifs aux futurs niveaux planifiés d'exploitation et de production pour Cigar Lake and McArthur River/Key Lake dans les délais prévus, ou que les coûts engagés pour ce faire, ou les coûts associés aux activités d'entretien et de maintenance, ne dépassent nos attentes; le risque que les niveaux de production à Inkai n'atteignent pas les niveaux attendus; le risque que notre bénéfice et notre flux de trésorerie ne s'améliorent pas dans la mesure attendue une fois les niveaux de capacité de production planifiée atteints; le risque que nous ne puissions pas honorer les engagements de ventes pour quelque raison que ce soit, ou que nous ne puissions pas concrétiser des engagements de ventes pour des livres produites à moindre coût, comme prévu; le risque que nous ne puissions pas continuer à être résilients ou à tirer parti de l'amélioration des fondamentaux afin d'améliorer notre rendement financier; les risques pour notre activité associés à la pandémie de COVID-19, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, à l'incertitude et à la volatilité économiques mondiales; les risques encourus par Inkai en raison de la récente agitation politique et potentielle au Kazakhstan; le risque que nous ne puissions pas atteindre nos objectifs commerciaux en conformité avec nos valeurs environnementales, sociales, de gouvernance et autres; le risque que la stratégie que nous appliquons ne soit pas couronnée de succès, ou que nous ne puissions pas l'exécuter avec succès; le risque que nous ne puissions pas payer notre dividende annuel 2022; le risque que nous ne parvenions pas à innover et déployer des technologies de pointe; et le risque que nous soyons retardés dans l'annonce de nos futurs états financiers.

Dans la présentation des informations prospectives, nous avons formulé des hypothèses importantes qui pourraient s'avérer erronées: la demande, l'approvisionnement, la consommation et les contrats à long terme pour l'uranium, la hausse de la demande pour l'énergie nucléaire et l'acceptation du public au niveau mondial, et les prix; notre production, nos ventes, nos livraisons, et nos coûts; les conditions du marché et d'autres facteurs sur lesquels nous avons basé nos plans et prévisions; la réussite de nos plans et stratégies, y compris les variations d'exploitation et de production planifiées; l'absence de réglementations, de politiques ou de décisions gouvernementales nouvelles et défavorables; l'absence de conséquences défavorables imprévues sur notre activité en raison de la pandémie de COVID-19, de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, et d'incertitude ou de volatilité économique ou politique; et notre capacité à annoncer au moment prévu nos futurs états financiers.

Veuillez également vous référer à la discussion dans notre rapport de gestion 2021 et à notre plus récente notice annuelle pour connaître les autres risques importants susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et nos attentes actuelles, ainsi qu'avec les autres hypothèses importantes que nous avons formulées. Les informations prospectives sont conçues pour vous aider à comprendre le point de vue actuel de la direction sur nos perspectives à court et à long terme et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement ces informations à jour à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne l'imposent.

Téléconférence

Nous vous invitons à participer à notre téléconférence du quatrième trimestre, le mercredi 9 février 2022 à 8h00 (heure de l'Est).

Tous les investisseurs et représentants des médias sont invités à y participer. Pour rejoindre la téléconférence, veuillez composer le (800) 319-4610 (Canada et États-Unis) ou le (604) 638-5340. Un préposé acheminera votre appel. Les diapos et une webémission en direct de la téléconférence seront accessibles au moyen d'un lien affiché sur le site cameco.com. Vous trouverez le lien sur notre page d'accueil le jour de la téléconférence.

Un enregistrement de la téléconférence sera disponible:

sur notre site cameco.com, peu après la téléconférence

en différé jusqu'au 9 mars 2022 à minuit (heure de l'Est), en composant le (800) 319-6413 (Canada et États-Unis) ou le (604) 638-9010 (code d'accès 8216)

Date de publication du rapport du premier trimestre 2022

Nous prévoyons d'annoncer nos résultats du premier trimestre 2022 avant l'ouverture des marchés le 11 mai 2022.

Profil de l'entreprise

Cameco est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium, une énergie indispensable à l'assainissement de l'air à travers le monde. Notre position concurrentielle repose sur le fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur au niveau mondial, et que nos coûts d'exploitation sont faibles. Aux quatre coins du globe, les services publics comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire de l'électricité dans des réacteurs nucléaires sûrs, fiables et sans émissions de carbone. Nos actions se négocient aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan.

Dans le présent communiqué de presse, les termes "nous", "notre", "nos", la "Société" et "Cameco" désignent Cameco Corporation et ses filiales, sauf mention contraire.

