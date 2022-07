Cameco publie son rapport ESG 2021

Cameco (TSX: CCO; NYSE: CCJ) publie aujourd'hui son rapport 2021 de gestion environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Ce rapport illustre l'intégration des principes et pratiques ESG à la stratégie globale et aux opérations courantes de Cameco, y compris les indicateurs de performance 2021 et des récits mettant en lumière les engagements et objectifs de la société en termes d'ESG.

Dans ce rapport, Cameco incorpore les indicateurs de performance ESG pertinents publiés par le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et poursuit l'intégration des recommandations du Groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat (TCFD). Téléchargez et lisez le rapport sur www.cameco.com/esg.

"Il s'agit du 17e rapport annuel de Cameco sur sa performance de durabilité, qui récapitule une année durant laquelle la volatilité de la pandémie de COVID-19 a continué de frustrer la population et d'épuiser l'économie", déclare Tim Gitzel, président et chef de la direction de Cameco. "Malgré les défis rencontrés en 2021, Cameco a de nouveau prouvé sa résilience. Nous avons continué à assurer la sécurité de nos travailleurs, à collaborer avec nos partenaires, à promouvoir l'innovation, à développer nos talents, et à contribuer aux efforts mondiaux de décarbonisation. Nous sommes fiers de notre performance ESG, qui témoigne de notre engagement en faveur d'une amélioration continue et d'une valeur ajoutée pour nos actionnaires."

Voici les points forts du rapport ESG 2021 de Cameco:

Grâce au dévouement et à la diligence de nos effectifs, nous avons enregistré en 2021 la meilleure performance de sécurité de notre histoire (mesurée selon le taux de fréquence des accidents enregistrables), une performance record pour la cinquième année consécutive.

Cameco est resté un des plus grands employeurs de populations autochtones au Canada et un des principaux défenseurs des entreprises autochtones, en achetant 82% des services utilisés dans nos opérations en Saskatchewan du Nord auprès d'entreprises et fournisseurs locaux.

Nous avons mis sur pied un comité en charge de l'inclusion et de la diversité avec une représentation de chaque lieu de travail de Cameco au Canada afin de promouvoir nos efforts dans ces domaines. En 2021, tous nos nouveaux employés ont suivi une formation sur les pratiques respectueuses au travail et les préjugés inconscients.

Environ 200 personnes ont pris part à 15 formations que nous avons proposées gratuitement aux habitants de la Saskatchewan du Nord afin d'optimiser l'employabilité et de renforcer les compétences dans des domaines tels que les compétences numériques, la connaissance du secteur minier et la compréhension des opérations de Cameco.

Nous avons déployé un programme d'apprentissage des technologues d'appareillage autochtones de la Saskatchewan du Nord en 2021. Cinq personnes du programme travaillent aujourd'hui chez Cameco, dont trois (60%) femmes.

Cameco s'est hissé parmi les premiers 10% (18e sur 222 entreprises) au classement Board Games 2021 de Globe and Mail des entreprises cotées à la TSX, sur la base d'un large éventail de critères de gouvernance.

Cameco a créé en 2021 un groupe de travail interdisciplinaire sur la transition climatique afin d'intensifier son analyse des opportunités et des risques, en se concentrant sur l'identification d'initiatives visant à générer une énergie progressive et transformatrice, à réduire les gaz à effet de serre, à évaluer les risques physiques liés au climat pour nos opérations dans la Saskatchewan du Nord, et à réaliser une analyse des écarts avec les recommandations du TCFD.

Plus de 90% des employés de Cameco ont pris part à des ateliers culturels virtuels et interactifs en 2021 pour parler de thèmes tels que la sûreté, la diversité, la citoyenneté d'entreprise et la construction de l'avenir de Cameco.

"Les parties prenantes de Cameco s'attendent à ce que nous soyons une entreprise citoyenne disposant d'une politique de durabilité à long terme", déclare Gitzel. "Nos rapports ESG permettent aux partenaires, travailleurs, investisseurs, clients, autorités et autres acteurs sectoriels de connaître les objectifs de Cameco et de jauger notre performance par eux-mêmes."

Le conseil d'administration et l'équipe exécutive de Cameco supervisent la stratégie, l'exécution et l'élaboration des rapports ESG de la société. Avec l'inclusion d'une garantie limitée indépendante sur un certain nombre d'indicateurs de performance, cette nouvelle publication poursuit l'évolution des rapports ESG de Cameco. En plus du SASB et du TCFD, le rapport contient d'autres indicateurs de performance ESG clés qui jouent selon nous un rôle important dans la durabilité à long terme de Cameco, dont certains sont uniques à notre entreprise et d'autres s'appuient sur le cadre de travail des normes GRI que nous avons utilisées comme base de nos rapports de durabilité avant 2020.

Profil

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium nécessaire pour alimenter en énergie un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle se base sur le fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur au niveau mondial, avec des opérations à faible coût. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire de l'électricité dans des réacteurs nucléaires sécuritaires, fiables et zéro carbone. Nos actions sont négociées à la bourse de Toronto et à la bourse de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la Saskatchewan.

Avertissement relatif aux informations et énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des déclarations considérées comme des informations prospectives ou des énoncés prospectifs au sens des législations canadienne et américaine sur les valeurs mobilières (ci-après les "informations prospectives"), notamment: notre point de vue quant à la transition vers une économie à faible émission de carbone, la demande pour une électricité propre, et le rôle de l'énergie nucléaire; nos attentes concernant le rôle de Cameco dans la lutte contre le changement climatique; notre objectif de réduire l'empreinte de gaz à effet de serre de Cameco et l'objectif d'atteindre le zéro émission nette; nos objectifs ESG clés; et notre volonté de continuer à répondre au mieux aux recommandations du TCFD. Ces informations prospectives reposent sur des hypothèses, notamment relatives à: la réduction des émissions de carbone, la demande pour une énergie propre et la contribution potentielle de l'énergie nucléaire à la réduction du changement climatique; notre hypothèse selon laquelle nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre peuvent être atteints; et notre capacité à nous rapprocher de nos objectifs ESG et à satisfaire aux recommandations du TCFD. Ces informations sous soumises à des risques, notamment: le risque que les objectifs de réduction des émissions de carbone soient atteints avec du retard ou ne soient pas atteints; le risque que la demande pour une électricité propre n'atteigne pas le niveau attendu, ou que l'énergie nucléaire ne contribue pas à la réduction des émissions de carbone dans la mesure attendue; le risque que ne parvenions pas à atteindre nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre et des émissions de carbone; le risque que nos estimations et prévisions et les données qui les sous-tendent soient erronées; et le risque que nous soyons confrontés à des défis ou retards imprévus dans la réalisation de nos objectifs ESG ou la satisfaction des recommandations du TCFD. Des hypothèses et risques supplémentaires sont décrits dans la section "Caution About Forward-Looking Information" de notre rapport ESG. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué représentent nos points de vue actuels. Les résultats réels peuvent sensiblement varier. Les informations prospectives ont vocation à vous aider à comprendre nos points de vue et pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement à jour ces informations, sauf dans les cas requis par la législation sur les valeurs mobilières.

