Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) publie aujourd’hui son rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) 2022. Le rapport illustre l’intégration des principes et pratiques ESG dans la stratégie globale et les opérations quotidiennes de Cameco, y compris les indicateurs de performance 2022 et les récits mettant en évidence les engagements et les objectifs ESG de l’entreprise.

Dans ce rapport, Cameco a intégré des indicateurs de performance ESG du Conseil des normes comptables en matière de durabilité (SASB) et a poursuivi ses progrès vers l’intégration des recommandations du Groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD). Le rapport est téléchargeable ou consultable en ligne sur https://www.cameco.com/esg.

« Il s'agit du 18e rapport annuel de Cameco sur sa performance en termes de durabilité, qui marque une année synonyme de transformation pour notre entreprise », déclare Tim Gitzel, président et chef de la direction, Cameco. « Nous pensons que notre attention renouvelée sur les principes ESG, mise en évidence dans ce rapport, a contribué à notre succès en tant qu’entreprise. Nous avons continué de mettre l’accent sur la sécurité de nos employés, la collaboration avec les communautés partenaires, la protection de l’environnement, le développement et la diversification de notre personnel, et la promotion de l’innovation. Nous sommes convaincus que l’accent mis sur l’amélioration continue générera une valeur ajoutée pour les parties prenantes dans les années à venir, et les résultats des performances ESG 2022 publiés aujourd’hui témoignent des efforts de nos talents et de cet engagement en faveur de l’amélioration continue. »

Le rapport ESG 2022 inclut plusieurs faits saillants pour Cameco :

Nous avons finalisé notre plan de transition à faible émission de carbone qui met en relief notre alignement net zéro et nos orientations. Un nouvel objectif a été fixé pour réduire de 30 % nos émissions de GES de Scope 1 et 2 à l'horizon 2030, par rapport à notre année de référence (2015).

Cameco a effectué une évaluation des risques physiques pour chacune de nos quatre opérations dans le nord de la Saskatchewan.

Cameco soutient depuis plus de dix ans l'Eastern Athabasca Regional Monitoring Program en collaboration avec les acteurs sectoriels, le gouvernement et les collectivités. Les résultats de 2022 de ce programme de surveillance environnementale à long terme montrent une fois de plus que les aliments récoltés de manière traditionnelle continuent d’être des choix alimentaires sûrs et sains pour les résidents du bassin de l’Athabasca.

Cameco demeure l’un des plus importants employeurs d’Autochtones au Canada, et les personnes d’origine métisse ou des Premières nations représentant 50 % de la main-d’œuvre de nos opérations dans le nord de la Saskatchewan.

Nous avons acheté 80 % des services utilisés dans nos mines et usines dans le nord de la Saskatchewan à des entreprises et des fournisseurs locaux. Au cours des trois dernières années, Cameco a dépensé plus de 357 millions de dollars pour se procurer des services auprès d’entreprises de la région.

Cameco a proposé 12 placements de travail temporaire rémunérés pour les résidents du nord de la Saskatchewan (RSN) dans ses activités minières et de broyage, six des postes étant désignés pour des femmes de la région.

Un programme consultatif d'Aînés a été mis sur pied, dans le cadre duquel nous avons l’intention d’employer des aînés autochtones dans chacune de nos opérations dans le nord de la Saskatchewan à compter de 2023.

Pour le redémarrage de la mine McArthur River et de l’usine Key Lake, l'objectif était que la main-d’œuvre des deux sites compte une plus grande proportion de femmes et d’Autochtones que les niveaux de représentation avant l'arrêt de l'activité en 2017. Cet objectif a été atteint avec 15 % de femmes (contre 11 % avant l'arrêt de l'activité) et 51 % de représentation autochtone (contre 48 %).

Tous les employés de Cameco ont suivi la formation en ligne sur le code de déontologie en 2022, ainsi qu’un cours sur la sécurité de l’information.

En 2022, les membres du conseil d’administration et les dirigeants de Cameco ont pris part à des sessions pédagogiques consacrées au climat présentées par un expert indépendant.

« Chez Cameco, nous ambitionnons d'être une entreprise citoyenne responsable, non seulement parce que c’est ce qu'attendent nos parties prenantes, mais aussi parce que c’est la voie à suivre », déclare Gitzel. « En tant qu’entreprise mondiale visant à soutenir un avenir énergétique propre, nous nous efforçons d’opérer de manière responsable, durable et respectueuse. Notre engagement à intégrer l'ESG dans tous les aspects de notre activité et à rendre compte de notre avancement grâce à notre rapport ESG annuel est synonyme de transparence et de responsabilisation pour nos travailleurs, nos communautés partenaires, nos investisseurs, nos clients, nos gouvernements et le public. »

Le conseil d’administration et l’équipe de direction de Cameco supervisent la stratégie, l’exécution et le reporting ESG de l’entreprise. Pour la deuxième année, un rapport d'assurance limitée de tierce partie est inclus pour certains indicateurs de performance. En plus du SASB et de la TCFD, le rapport contient d’autres indicateurs de performance ESG clés qui, selon nous, ont une incidence importante sur la durabilité à long terme de Cameco, dont certains sont uniques à notre entreprise et d'autres s'appuient sur les normes GRI que nous avons utilisées en tant que base pour nos rapports de durabilité avant 2020.

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium nécessaire pour fournir l'énergie d'un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle se base sur le fait que nous détenons les plus grandes réserves à haute teneur au monde, avec des opérations à faible coût. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire de l'électricité sûre, fiable et décarbonée. Nos actions sont négociées à la bourse de Toronto et à la bourse de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la Saskatchewan, au Canada.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations considérées comme des informations ou des déclarations prospectives au sens des législations canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (les « informations prospectives »), y compris : notre point de vue sur la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, la demande pour une électricité propre et le rôle de l’énergie nucléaire ; nos attentes concernant le rôle de Cameco et le rôle de l’énergie nucléaire en général dans la lutte contre le changement climatique ; notre objectif de réduire l’empreinte des GES de Cameco et notre ambition d’atteindre le zéro émission nette ; nos objectifs ESG clés ; notre intention de continuer à progresser dans la mise en œuvre des recommandations de la TCFD ; et notre engagement envers une main-d’œuvre en sécurité et diversifiée. Ces informations prospectives reposent sur un certain nombre d’hypothèses, y compris des hypothèses concernant : la réduction des émissions de carbone, la demande pour de l'énergie propre et la contribution que l’énergie nucléaire pourrait apporter dans la lutte contre le changement climatique ; notre hypothèse selon laquelle nos objectifs de réduction de l’empreinte des GES peuvent être atteints ; et notre capacité à faire progresser nos objectifs ESG et à répondre aux recommandations de la TCFD. Ces informations sont soumises à un certain nombre de risques, notamment : le risque que les objectifs de réduction de carbone ne soient pas atteints ou qu'ils ne le soient pas dans les délais prévus ; le risque que la demande en électricité propre ne corresponde pas au niveau auquel nous nous attendons, ou que l’énergie nucléaire n’apporte pas la contribution à la réduction du carbone que nous attendons ; le risque que nous ne parvenions pas à atteindre nos objectifs de réduction de l’empreinte des GES et d’émissions de carbone ; le risque que nos estimations et prévisions et les données qui les sous-tendent soient inexactes ; et le risque que nous soyons confrontés à des défis inattendus ou à des retards dans la réalisation de nos objectifs ESG ou dans la mise en œuvre des recommandations de la TCFD. D’autres hypothèses et risques sont détaillés dans la section consacrée à la mise en garde relative aux informations prospectives dans notre rapport ESG et aux pages 4 à 6 de notre rapport de gestion. Les informations prospectives dans le présent communiqué représentent notre point de vue actuel, et les résultats réels peuvent différer considérablement. Les informations prospectives sont conçues pour vous aider à comprendre nos points de vue actuels et peuvent ne pas être appropriées à d’autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement à jour ces informations, sauf si la législation sur les valeurs mobilières l’exige.

