Cameco signale des dépôts de documents

Cameco (TSX : CCO; NYSE : CCJ) a annoncé aujourd'hui qu'il avait déposé son rapport annuel sur le formulaire 40-F auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Le document comprend les états financiers annuels vérifiés de Cameco pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, son rapport de gestion (MD&A) et sa notice annuelle canadienne (AIF).

De plus, Cameco a déposé sa notice annuelle auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Ses états financiers vérifiés annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 et son rapport de gestion ont été déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières en février 2022.

Tous ces documents sont publiés sur notre site Web. Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement des copies papier de ces documents, notamment les états financiers, en contactant

Cameco Investor Relations

2121 11th Street West

Saskatoon, SK S7M 1J3

Tél. : 306-956-6294

Le 6 avril 2022, Cameco prévoit de publier sur son site Web la circulaire de la direction pour une demande de procuration, distribuée aux actionnaires inscrits au 11 mars 2022, en vue de son assemblée annuelle des actionnaires prévue le 10 mai 2022.

Profil

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium nécessaire pour alimenter en énergie un monde à l'air pur.

