Cameco signe un accord d'approvisionnement en uranium avec China Nuclear International Corporation

Cameco (TSX: CCO; NYSE: CCJ) annonce avoir signé un accord d'approvisionnement en uranium avec la China Nuclear International Corporation, une filiale de la China National Nuclear Corporation (CNNC), un des plus grands exploitants d'énergie nucléaire du pays.

Finalisé plus tôt dans l'année, le contrat s'est inscrit dans le cadre de la China International Import Expo 2022.

"La Chine projette que l'énergie nucléaire jouera un rôle majeur dans son engagement à atteindre le zéro émission nette, et CNNC occupe une place grandissante dans cet effort", déclare Tim Gitzel, président et CEO de Cameco. "Cameco est ravi de continuer à renforcer sa contribution à la concrétisation des objectifs climatiques de la Chine."

Les clauses de l'accord d'approvisionnement sont commercialement confidentielles et ne seront pas divulguées publiquement. Les volumes contractuels comprennent une partie des 50 millions de livres que Cameco a ajoutés à son portefeuille de contrats d'uranium à long terme depuis le début de 2022.

Profil

Cameco est un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium nécessaire pour alimenter en énergie un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle se base sur le fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur au monde, avec des opérations à faible coût. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire une énergie nucléaire sûre, fiable et zéro carbone. Nos actions sont négociées à la bourse de Toronto et à la bourse de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la Saskatchewan.

