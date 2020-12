Cameco suspend temporairement la production de la mine de Cigar Lakee Mine

SASKATOON, Saskatchewan, 15 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX: CCO; NYSE: CCJ) a annoncé aujourd'hui devoir suspendre temporairement la production de sa mine d'uranium de Cigar Lake, dans le nord de la Saskatchewan, au cours des prochaines semaines, en raison des risques croissants liés à la pandémie de coronavirus (COVID-19).



La Saskatchewan subit une progression importante de la pandémie, ce qui accroît l'incertitude quant au maintien de l'exploitation de Cigar Lake, en partie en raison de difficultés d'accès à du personnel d’exploitation qualifié. Nous allons continuer à suivre attentivement la situation de la COVID-19 en Saskatchewan, en particulier dans le nord de la province, ainsi que les répercussions sur nos communautés et la disponibilité des employés et des entrepreneurs à se rendre à Cigar Lake.

« Notre priorité absolue est la sécurité de nos travailleurs, de leurs familles et des communautés, déclare le président et chef de la direction de Cameco, Tim Gitzel. Au cours des dernières semaines, nous avons eu six tests positifs dans nos exploitations du nord, dont trois à Cigar Lake. Bien que les protocoles que nous avons mis en place jusqu'à présent nous aient permis de gérer efficacement ces cas, il existe des risques accrus que nous ne maîtrisons pas. Par conséquent, nous pensons qu'il est prudent de faire notre part pour continuer à protéger notre personnel et nos exploitations contre les menaces croissantes hors de notre contrôle. »

« L’un des problèmes les plus difficiles que nous avons dû affronter, c’est la diminution de la disponibilité des travailleurs occupant des fonctions fondamentales à Cigar Lake en raison de l’isolement volontaire, de l'absentéisme et du fait que les communautés ont arrêté temporairement le transport des travailleurs compte tenu de la pandémie. »

Au plus fort de la production cet automne, on comptait environ 300 travailleurs à Cigar Lake. À la suite de la présente décision, nous allons placer la mine dans un état de maintien et de surveillance sûr et réduire les effectifs de façon importante. Nous espérons que les protocoles renforcés de santé et de sécurité déjà en place et la diminution des activités sur le site nous permettront de continuer à travailler en toute sécurité.

Cameco continuera à entretenir un dialogue régulier avec les autorités de santé publique et les dirigeants du nord de la Saskatchewan.

« Maintenir les activités de Cigar Lake a toujours fait partie de notre stratégie, explique M. Gitzel. Les coûts d'entretien et de maintenance ne sont pas négligeables et vous avez pu constater leurs impacts sur nos résultats du troisième trimestre. Par conséquent, les conditions de redémarrage de Cigar Lake ne sont pas les mêmes que celles que nous avons prévues pour McArthur River. Le moment du redémarrage et le taux de production dépendront des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la disponibilité de la main-d'œuvre nécessaire à Cigar Lake, de l'évolution des cas en Saskatchewan, en particulier dans les communautés du nord, et de l'avis des autorités de la santé publique.

« En raison de la suspension des activités, nous prévoyons augmenter nos achats sur le marché afin de nous procurer l'uranium dont nous avons besoin pour honorer nos engagements de vente, indique M. Gitzel. La COVID-19 nous a appris beaucoup de choses, notamment le fait que la pandémie est un risque plus important pour l'offre d'uranium que pour la demande. »

Nous nous attendons à ce que notre entreprise résiste bien. Jusqu'à présent, nos livraisons n'ont pas été touchées de façon significative par la COVID-19, et nous ne pensons pas que les autres livraisons prévues pour le reste de 2020 le seront non plus. Au 30 septembre 2020, Cigar Lake avait produit 2,3 millions de livres (la part de Cameco) de concentrés d'uranium. Cependant, en raison de la suspension temporaire de la production, nous ne croyons pas pouvoir atteindre les 5,3 millions de livres (notre part) de production pour 2020.

Cette suspension temporaire de la production va entraîner des coûts. Selon nos prévisions, la phase de maintien et de surveillance de Cigar Lake devrait coûter de 8 à 10 millions de dollars par mois, des dépenses qui seront directement imputées au coût des ventes. Nous pourrions également subir des coûts supplémentaires en raison de l'achat d'uranium dont le coût est supérieur à celui que nous produisons. Vu le moment où a lieu la suspension, nous ne pensons pas que ces coûts commenceront à entraîner des retombées défavorables sur nos résultats avant le premier trimestre 2021.

Notre bilan reste solide et nous pensons avoir la capacité financière pour gérer les perturbations de nos activités causées par la pandémie de COVID-19. Au 30 septembre 2020, nous avions 793 millions de dollars de liquidités et de placements à court terme et 1 milliard de dollars de dette à long terme. De plus, nous disposons d'une facilité de crédit non utilisée d'un milliard de dollars. Nous nous attendons à ce que nos soldes de trésorerie et nos flux de trésorerie d'exploitation répondent à nos besoins en capitaux pour le reste de 2020. Nous ne prévoyons donc pas faire appel à notre facilité de crédit cette année.

L'exploitation de Cigar Lake appartient à Cameco (50,025 %), Orano Canada Inc. (37,1 %), Idemitsu Canada Resources Ltd. (7,875 %) et TEPCO Resources Inc. (5 %). Elle est exploitée par Cameco.

