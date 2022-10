USA: le groupe nucléaire Westinghouse cédé pour 7,9 milliards

New York (awp/afp) - Le producteur d'uranium Cameco, la société d'investissement Brookfield Renewable Partners et d'autres acteurs vont racheter l'entreprise américaine spécialisée dans les centrales nucléaires Westinghouse Electric pour 7,9 milliards de dollars, dette comprise, dans une opération signalant un regain d'intérêt pour cette forme d'énergie.

Le secteur a rarement profité d'aussi bonnes conditions de marché, a souligné dans un communiqué commun le patron de Cameco, Tim Gitzel.

"En tant que l'une des rares formes de production d'électricité capable de produire de manière sûre, fiable et abordable une énergie sans émissions, l'énergie nucléaire devient de plus en plus importante dans un monde qui met l'accent sur l'électrification, la réduction des émissions carbone et la sécurité énergétique", a-t-il affirmé.

L'acquisition de Westinghouse "devrait accroître notre capacité à répondre aux besoins croissants des clients existants et nouveaux à un moment où l'origine et la sécurité de l'approvisionnement sont des préoccupations majeures", a-t-il ajouté.

Brookfield Renewable est de son côté une société d'investissement spécialisée dans les projets d'énergies renouvelables et de stockage d'énergie.

"Toute trajectoire crédible visant la neutralité carbone repose sur une croissance significative de l'énergie nucléaire", a souligné Mark Carney, responsable des investissements dans la transition pour Brookfield et ancien gouverneur des banques centrales d'Angleterre et du Canada.

Selon les termes de la transaction, Brookfield Renewable et ses partenaires institutionnels débourseront environ 2,3 milliards de dollars pour prendre le contrôle de 51% de Westinghouse tandis que Cameco versera 2,2 milliards pour 49%.

Ils récupéreront environ 3,4 milliards de dollars de dettes.

Ancienne filiale du conglomérat japonais Toshiba, Westinghouse avait déposé le bilan en 2017 avant d'être racheté en 2018 par Brookfield Business Partners.

Cette dernière entité affirme avoir recentré Westinghouse sur son coeur de métier dans le nucléaire, réduit ses coûts d'exploitation et procédé à plusieurs rachats d'entreprises pour renforcer son expertise.

Le groupe compte environ 9000 employés dans 19 pays fabriquant ou gérant des centrales nucléaires.

Brookfield Renewable et Brookfield Business sont tous deux des filiales du gestionnaire d'actifs canadien Brookfield Asset Management.

La finalisation de la transaction est attendue au deuxième semestre 2023.

afp/ck