GB-La jeune génération au défi de renouveler le style monarchique

par Mimosa Spencer et Richa Naidu

PARIS/LONDRES, 20 septembre (Reuters) - Le décès d'Elizabeth II ouvre une nouvelle ère dans les relations de la monarchie britannique avec la mode, la jeune génération, la princesse de Galles au premier chef, reprenant le flambeau du style.

La défunte reine avait des codes précis : la coupe élégante de ses manteaux, ses chapeaux décorés et ses chaussures à talons carrés ont défini sa silhouette devenue célèbre, tout comme ses sacs à main.

"La reine savait combien le style vestimentaire pouvait être utile à la diffusion de son image en tant que monarque", déclare Alicia Healey, qui a travaillé pour la maison royale pendant quatre ans et a depuis écrit un livre sur l'entretien des vêtements en s'appuyant sur cette expérience.

"Je pense que, dans une certaine mesure, ses vêtements étaient comme un uniforme pour elle", ajoute-t-elle.

Si les choix vestimentaires du roi Charles III et de Camilla, reine consort, attireront inévitablement l'attention, au-delà de leur classicisme, ce sont davantage vers les enfants de Charles, William et Harry, et leurs épouses, que les regards se tourneront.

Et le style de la famille royale pourrait s'en trouver changé, d'une période stricte et formelle à une ère toute en sobriété accessible.

Harry et sa femme Meghan étant désormais installés en Californie, c'est Catherine, "Kate", l'épouse de William, qui devrait retenir l'attention du public au chapitre vestimentaire, comme la défunte Diana, la mère de William, en son temps.

"Je pense que les gens s'intéressent aux jeunes membres de la famille et à ce qu'ils portent parce qu'ils sont beaucoup plus proches de nous, de ce que nous mettons pour aller à des fêtes ou au travail", juge la journaliste et historienne de la mode Suzy Menkes.

UN ÉQUILIBRE DÉLICAT POUR KATE

Les tenues de Kate, 40 ans, créent parfois des tendances, déclenchant des ruptures de stocks, comme par exemple la robe à pois signée Jenny Packham portée en 2013 après la naissance de son fils aîné George et interprétée comme un hommage à Diana.

Pour les experts, le style de Kate est plutôt discret, mais elle sait susciter l'engouement lorsqu'elle porte une pièce plus habillée.

"Chaque fois que la future reine porte quelque chose d'un peu sexy et glamour, les gens sont très enthousiastes car Kate n'est pas vraiment quelqu'un qui s'habille comme ça", relève Suzy Menkes, qui décrit son style comme décontracté mais élégant.

"Il sera intéressant de voir comment cela va évoluer et si elle va monter d'un cran et être un peu plus glamour", ajoute-t-elle.

Mais cette audace pourrait aller à l'encontre d'une mode responsable, que Charles III promeut par ailleurs au nom du développement durable.

"Le message de durabilité de Charles appelle à une mode un peu plus responsable", confirme Jennifer Castro, une spécialiste du marketing numérique basée à West Palm, en Floride, dont le blog de mode RoyalStyleWatch est suivi par plus de 67.000 personnes sur Instagram.

"Charles est quelqu'un qui a le même manteau camel depuis 25 ans, il est très attaché à l'achat d'articles de qualité qui durent", explique-t-elle.

UN SANS FAUTE

Gerald Bodmer ne compte plus le nombre de sacs à main Launer que la reine Elizabeth a achetés à sa société au cours des sept décennies de son règne. Elle a fait confiance à cet accessoire classique, cousu à la main, dès les années 50 et 60.

Le maroquinier estime qu'elle en a commandé une douzaine au cours des 40 dernières années, ne s'en tenant qu'à une poignée de modèles, comme le Traviata, un sac trapèze qui coûte environ 2.090 livres. (2.390 euros)

Lors de sa dernière apparition publique, avec la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss, la reine portait un sac Launer datant d'avant les années 1980, tandis que le modèle Lisa sur mesure couleur crème qu'elle portait au mariage de William et Kate en 2011 a suscité un tel intérêt que le site de la société a littéralement "sauté", selon la marque.

Pour beaucoup, cet accessoire restera lié à jamais à Elizabeth II.

"Les seuls sacs à main que j'aie jamais remarqués sont ceux portés par Sa Majesté", témoigne Suzy Menkes. "D'autres gens doivent bien sûr avoir des sacs à main, mais ils n'ont pas touché mon âme."

La reine a placé très haut la barre de la "justesse" vestimentaire, souligne Elizabeth Holmes, auteur de "HRH : So Many Thoughts on Royal Style", un ouvrage sur le style de la famille royale britannique.

"C'est incroyablement intelligent de sa part d'avoir reconnu le pouvoir des vêtements et de l'avoir exploité pour promouvoir la monarchie et soutenir ses fonctions royales", déclare Elizabeth Holmes.

"La reine a toujours été comme il faut, elle n'a jamais été habillée de manière inappropriée, sa garde-robe a évité le moindre raté. Être aussi constante, pendant 70 ans? Je pense que nous avons pris cela pour acquis." (Reportage Mimosa Spencer et Richa Naidu ; version française Valentine Baldassari, édité par Sophie Louet)