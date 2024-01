Camellia Plc est une société basée au Royaume-Uni, qui est engagée dans l'agriculture, d'autres investissements et des associés. Les segments de la société comprennent l'agriculture et l'ingénierie. Le secteur de l'agriculture est engagé dans la production de cultures principales, y compris le macadamia, les avocats et le thé. Ce secteur est également engagé dans la production de cultures spécialisées, dont les myrtilles, le caoutchouc, le maïs, le soja et l'orge, le vin et d'autres. Les produits et services du secteur de l'ingénierie comprennent la fabrication de nouveaux systèmes et la réparation de systèmes pour l'industrie de l'énergie. La division des investissements possède un certain nombre d'investissements, notamment un portefeuille d'actions cotées en bourse, des immeubles de placement et une collection d'œuvres d'art, de philatélie et de manuscrits. Ses propriétés résidentielles et commerciales se trouvent à Londres, Norfolk, Bristol et Kent au Royaume-Uni, ainsi qu'au Malawi et au Brésil. Les filiales de la société comprennent Amgoorie India Limited, AJT Engineering Limited, Assam Dooars Investments Limited et d'autres.

Secteur Pêche et agriculture